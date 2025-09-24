Οι μαρτυρίες που «καίνε» την 62χρονη στη Βοιωτία – Πότε έσκαψαν το λάκκο;

Αρκετά είναι τα κρίσιμα ερωτήματα στην υπόθεση του θανάτου της 91χρονης στη Βοιωτία, που δεν έχουν ακόμα απαντηθεί από την 62χρονη κόρη της.

Την ώρα που μια σειρά από στοιχεία και καταθέσεις προβληματίζουν, καθημερινά όλο και περισσότερο, η έρευνα συνεχίζεται και εστιάζει σε συγκεκριμένα κομμάτια που ίσως κρύβουν σκοτεινές, άγνωστες αλήθειες στην υπόθεση φρίκης.

Η 62χρονη κατηγορούμενη υποστηρίζει πως έθαψε στον λάκκο τη μητέρα της, τον Αύγουστο του 2023. Δεν μπορεί όμως να το αποδείξει. Δεν υπάρχει καμία φωτογραφία και κανένα στοιχείο που να επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό της, την ώρα που ο γιος της μάλιστα, ανέφερε πως είχε να δει τη γιαγιά του, από το 2021.

«Εγώ την γιαγιά μου είχα να την δω από τις αρχές του 2021» σημείωσε μιλώντας στις Αρχές, ενώ στο ίδιος μήκος κύματος έχουν κινηθεί και μια σειρά από κάτοικοι του χωριού. Κανείς δεν είδε την ηλικιωμένη μετά το 2021.

Οι αναφορές της 62χρονης για τη μητέρα της

Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου για το in, οι αστυνομικοί έχουν διαπιστώσει πως από το 2021, η 62χρονη ανέφερε για τη μητέρα της πως ζούσε σε δομή.

Από τότε δεν είχε επιστρέψει σε κανέναν να επισκεφθεί το σπίτι της. Δεν έχει στα χέρια της κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει πως ήταν ζωντανή. Για το ίδιο διάστημα η 62χρονη δεν μπορεί να παρουσιάσει κανένα στοιχείο για τα φάρμακα, που όπως λέει χορηγούσε στην κατάκοιτη μητέρα της.

«Γνωρίζω ότι η γιαγιά μου είχε κάποιο πρόβλημα με τη καρδιά της, γνωρίζω ότι είχε κάνει μια σημαντική επέμβαση, ότι ήταν υπέρβαρη, ότι είχε πρόβλημα με το οξυγόνο της, ότι είχε άνοια, ότι είχε κινητικά προβλήματα. Γνωρίζω ότι λάμβανε φαρμακευτική αγωγή, αλλά δεν γνωρίζω ποια ακριβώς φαρμακευτική αγωγή έπαιρνε» ανέφερε ο γιος της 62χρονης.

Πότε έσκαψαν το λάκκο;

Μια επιπλέον κρίσιμη ενότητα στην υπόθεση – θρίλερ, είναι πότε, πώς και γιατί ανοίχτηκε ο συγκεκριμένος λάκκος. Η 62χρονη έχει αναφέρει πως έσκαψε με τη βοήθεια ενός εργάτη, πριν από τον θάνατο της μητέρας της, χωρίς όμως να προσδιορίζει την ημερομηνία.

Υπάρχει το άτομο που λέει ότι την βοήθησε; Οι αστυνομικοί για την ώρα δεν έχουν εντοπίσει τον εργάτη που επικαλείται η κατηγορούμενη. Θεωρείται βέβαιο πάντως, πως κάποιος ή κάποιοι την βοήθησαν να ολοκληρώσει αυτό που είχε στο μυαλό της, καθώς μόνη ήταν από δύσκολο έως αδύνατον να τα καταφέρει.

Το Live News εντόπισε τον συγκεκριμένο άνθρωπο, και όπως διαπιστώθηκε έφυγε από το χωριό πριν από μία εβδομάδα. Ο ίδιος είπε στην εκπομπή: «Εγώ δεν είμαι εργολάβος, δεν δουλεύω οικοδομή. Την γνώριζα έτσι, από το χωριό αλλά δεν ξέρω τι κάνει. Δεν έχω δουλέψει σε αυτήν. Δεν έχει μεροκάματο εκεί. Δεν έχω σχέση με αυτήν τη γυναίκα. Θα έχει κάνει λάθος. Δεν θυμάμαι να έχω δουλέψει ποτέ σε αυτήν».

Μαρτυρία εργάτη της 62χρονης

Εργάτης που είχε δουλέψει το 2024 στο σπίτι της κατηγορούμενης, υποστηρίζει στο Live News πως η 62χρονη είχε καβγαδίσει μπροστά του, με έναν αλλοδαπό εργάτη.

«Κάτι που μου κίνησε την περιέργεια είναι πως πάνω από το σπίτι της ήταν ένας αλλοδαπός εργάτης και τσακώθηκαν. Του έλεγε ‘θα σου δείξω εγώ’» σημείωσε.

Ο ίδιος, όπως μας είπε, είχε μεταφέρει στον στάβλο που ήταν θαμμένη η μητέρα της, ορισμένα ξύλα.

«Μας είπε εάν θέλουμε να πληρωθούμε να κινηθούμε δικαστικά. Έκανα μήνυση, δεν έχει εμφανιστεί σε κανένα δικαστήριο» πρόσθεσε.

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Πότε και πώς πέθανε η ηλικιωμένη μητέρα της κατηγορούμενης; Πώς η ίδια διαπίστωσε τον θάνατό της, χωρίς να έχει τις απαιτούμενες γνώσεις; Πίσω από τον θάνατο κρύβονται παθολογικά αίτια ή μήπως μια εγκληματική ενέργεια που ακόμα δεν έχει αποκαλυφθεί; Τίποτα για την ώρα δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Οι αποκαλύψεις και η εν εξελίξει αστυνομική έρευνα, πιέζουν όπως φαίνεται, όλο και περισσότερο την 62χρονη κατηγορούμενη. Η έρευνα προχωρά, τα στοιχεία πληθαίνουν και όλα δείχνουν πως σύντομα θα λάμψει όλη η αλήθεια στην υπόθεση που μετατράπηκε σε θρίλερ.