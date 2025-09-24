newspaper
Αποκάλυψη in: Τα εννιά στοιχεία- κλειδιά που δείχνουν νέες ύποπτες μεθοδεύσεις στο «θρίλερ της Βοιωτίας»
Ελλάδα 24 Σεπτεμβρίου 2025

Αποκάλυψη in: Τα εννιά στοιχεία- κλειδιά που δείχνουν νέες ύποπτες μεθοδεύσεις στο «θρίλερ της Βοιωτίας»

Οι μεθοδεύσεις της 62χρονης διευθύντριας του ΚΕΠ, η πενταετής απουσία του γιού της , το σύστημα συνταγογράφησης, το «μυστικό του λάκκου» και οι μέθοδοι για να προσδιορισθεί ο χρόνος αλλά και η αιτία θανάτου της 91χρονης γυναίκας στη Βοιωτία

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Εννιά σαφείς ενδείξεις ότι υποκρύπτεται πιθανόν εγκληματική ενέργεια ή μεθόδευση για να αλλοιωθούν ο χρόνος κι οι συνθήκες θανάτου της 91χρονης  στο επονομαζόμενο «θρίλερ της Βοιωτίας» προκύπτουν από τα στοιχεία της δικογραφίας που έχει σχηματισθεί σε βάρος της 62χρονης διευθύντριας του ΚΕΠ που έθαψε την μητέρα της σε ένα στάβλο για να συνεχίζει να παίρνει τη σύνταξή της.

Και  αυτό προκειμένου να  μην προσδιορισθούν τα αίτια κι ο χρόνος θανάτου της  αλλά και να αποφύγει την κηδεία της  άτυχης 91χρονης  κάτι που θα υποχρέωνε  το γραφείο κηδειών που θα ανελάμβανε την ταφή να δηλώσει στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες τον θάνατο της κι έτσι να  διακοπτόταν η καταβολή των χρημάτων.

Η 62χρονη υποστήριξε ότι μητέρα της απεβίωσε τον Αύγουστο του 2023 από φυσικά αίτια, όμως πλέον ερευνώνται όλες οι πτυχές της υπόθεσης με βάση αυτές τις εννιά ενδείξεις που δείχνουν πολύχρονες μεθοδεύσεις

Πρώτον: Στην δικογραφία υπάρχει η κατάθεση του γιού της 62χρονης που σπουδάζει στην Κρήτη ότι η τελευταία φορά που είδε εν ζωή την  91χρονη ήταν τον Ιανουάριο του 2021   όταν κι  αναχώρησε από το σπίτι του για την μεγαλόνησο. Και  εκτοτε περιέργως δεν είχε καμιά πληροφόρηση για την τύχη της. Στις αρχές του 2021 φαίνεται να ήταν κι η τελευταία φορά που  είδαν ζωντανή  την 91χρονη  και κάτοικοι του χωριού.

Δεύτερον: Από το 2021 η 62χρονη προχωρούσε σε ψευδείς αναφορές ότι η μητέρα της είχε οδηγηθεί σε δομή , ότι βρισκόταν σε άλλη περιοχή της Ελλάδας ενώ έδινε και ασαφή στοιχεία για την κατάσταση της υγείας της , αναφέροντας πότε ότι είναι υπέρβαρη και πότε ότι  ήταν ελλιποβαρής έως αποστεωμένη.

Τρίτον: Από το ίδιο χρονικό διάστημα η 62χρονη δεν επέτρεπε  σε κανέναν να επισκεφθεί το σπίτι της  ώστε να συναντήσει την μητέρα της , ενώ υπάρχουν ορισμένες μαρτυρίες ότι κάποιοι  την είχαν δει , πάλι εκείνο, το διάστημα, σε κακή κατάσταση

 Τέταρτον: Από την κατάθεση του γιού της 62χρονης προκύπτει ότι η γιαγιά του ήταν υπέρβαρη, είχε καρδιολογικά  προβλήματα, άνοια, αδυναμία κίνησης, είχε προχωρήσει σε σε σοβαρή χειρουργική επέμβαση  αφαίρεσης οργάνων κι είχε προβληματική όραση.

Όμως   μέχρι τώρα δεν έχουν  παρουσιασθεί από την πλευρά της 62χρονης στοιχεία για τα φάρμακα που χορηγούσε  από το 2021  έως το 2023   στην μητέρα της , τον τρόπο που προμηθευόταν  τα φάρμακα , τις σχετικές διαδικασίες συνταγογράφησης, ποιος  γιατρός  παρακολουθούσε την 91χρονη  (σ.σ αν συνέβαινε κάτι τέτοιο) κλπ.

Τώρα οι δικαστικές αρχές αναμένεται να ζητήσουν αυτά τα στοιχεία   από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες συνταγογραφήσεων (ΗΔΙΚΑ)  προκειμένου να αναζητηθούν σχετικές απαντήσεις.

Πέμπτον: Η 62χρονη δεν έχει παρουσιάσει μέχρι τώρα οποιοδήποτε άλλο στοιχείο (φωτογραφία , παραστατικό κλπ ) ότι η 62χρονη ήταν ζωντανή το διάστημα 2021 έως το καλοκαίρι του 2023

Εκτον: Η   διευθύντρια  του ΚΕΠ ανέφερε στην απολογία της ότι έφτιαξε τον λάκκο  – στον οποίο έριξε την σορό της μητέρας της- προ του Αυγούστου του 2023 αλλά χωρίς να προσδιορίζει πότε ακριβώς έγινε αυτό. Όπως υποστήριξε αυτή η εκσκαφή υπήρξε από αλλοδαπούς εργάτες  και «στόχος» της ήταν να τοποθετηθεί εκεί λέβητας  ή παρεμφερές σύστημα(;)   Χωρίς όμως να δίνονται σαφείς πληροφορίες για τους τεχνικούς που προχώρησαν στις σχετικές εργασίες  κι οι οποίοι θα αναζητηθούν  από τους αστυνομικούς.

Εβδομον: Όλες αυτές οι μεθοδεύσεις της 62χρονης(ΣΣ  να   θάψει τη σορό της μητέρας της   στο στάβλο , να    αναζητήσει πρόσωπο που θα την «αντικαθιστούσε» όταν αρχισε η αστυνομική έρευνα , να προσκαλέσει  άτομο από άλλη περιοχή ώστε να δώσει επιπλέον «αλλοθι» , να σκάψει σε προγενέστερο χρόνο τον λάκκο, να   δίνει παραπλανητικές πληροφορίες για της τύχη της σε συγγενείς και γείτονες )    γεννούν   σειρα υποψιών στην ΕΛΑΣ και τους δικαστικούς λειτουργούς    όχι μόνο για τον χρόνο θανάτου της 91χρονης. Ερευνάται διεξοδικά αν η ατυχη ηλικιωμένη μπορεί να έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας  από την  κόρη της λόγω των δυσχερειών που αντιμετώπιζε η τελευταία   στην αντιμετώπιση των   προβλημάτων  υγείας  που είχε  η 91χρονη  Καθώς κι  ότι υπήρχε  σχεδιασμός   από την 62χρονη να μην ανακοινώσει σε κανέναν τον θάνατο της  ώστε ούτε να εξηγηθεί  πως απεβίωσε , να μην υπάρξει γνωμάτευση ιατρού ή ιατροδικαστική έρευνα αλλά και στην συνέχεια να συνεχίζει να λαμβάνει  την σύνταξη και τα επιδόματα της 91χρονης

Όγδοον: Οι αστυνομικοί εστιάζουν το ενδιαφέρον τους και στον λόγο που ο γιός της 62χρονης δεν είχε μεταβεί για σχεδόν πέντε  χρόνια στο σπίτι της οικογένειας (σ.σ ήταν δική του ιδιοκτησία ) στην  Βοιωτία . Κι αυτό με το δεδομένο ότι οι σχέσεις με την μητέρα του δεν είχαν διαρραγεί  αφού εκείνη του έστελνε χρήματα για τις σπουδές του κλπ.

Με κύριο ζητούμενο όχι μόνο γιατί η μητέρα του δεν τον κάλεσε να την επισκεφθεί  για πέντε ολόκληρα χρόνια ή αν υπήρχε μία υπόδειξη  να μην μεταβεί καθόλου στο σπίτι τους στο χωριό. Και αυτό  είτε  για να μην διαπιστώσει την απουσία της  γιαγιάς του αλλά και για να μην  κατηγορηθεί, κάποια στιγμή, ο γιός της 62χρονης  ότι συμμετείχε στο «κόλπο»  εξαφάνισης  της 91χρονης για την παράνομη είσπραξη της σύνταξης της.

Ενατον:  Πλέον κρίσιμη θεωρείται η εξέταση της σορού της άτυχης 91χρονης από το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής Δικαστικής Ανθρωπολογίας , υπό τον κ Κ, Μωραίτη, της Ιατροδικαστικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών .

Οι σχετικές  έρευνες πραγματοποιούνται με μικροσκοπικές (φασματομετρία)  και μακροσκοπικές εξετάσεις των οστών , την μέτρηση της οστικής πυκνότητας,  την ανάλυση του μυελού της σπονδυλικής στήλης κλπ , τα τυχόν υπολείμματα   των ιστών  προκειμένου να προσδιορισθούν  κατά προσέγγιση τον χρόνο θανάτου της 91χρονης .

Επίσης θα προσπαθούν να εντοπισθούν τυχόν ευρήματα κακώσεων , καταγμάτων στα οστά της 91χρονης που ίσως καταδεικνύουν τυχόν εγκληματική ενέργεια ενώ θα γίνει κι εξέταση για τυχόν ανίχνευση δηλητηριωδών ουσιών.

