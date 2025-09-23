newspaper
Βοιωτία: Εισαγγελέας στο σπίτι της 62χρονης – Ερωτήματα για το πότε σκάφτηκε ο λάκκος
Ελλάδα 23 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:17

Βοιωτία: Εισαγγελέας στο σπίτι της 62χρονης – Ερωτήματα για το πότε σκάφτηκε ο λάκκος

Η κατηγορούμενη υποστηρίζει πως η ίδια την έθαψε με τη βοήθεια ενός ατόμου σε λάκκο λίγα μόνο μέτρα από το σπίτι της στη Βοιωτία.

Σύνταξη
Μυστήριο παραμένει το πότε και το πως πέθανε η ηλικιωμένη μητέρα της 62χρονης γυναίκας στη Βοιωτία, την οποία και έθαψε προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη και τα επιδόματά της.

Οι Αρχές εστιάζουν το ενδιαφέρον τους σε ένα σημείο της απολογίας της 62χρονης όπου λέει κάτι για το οποίο υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα, πότε σκάφτηκε ο συγκεκριμένος λάκκος. Ηδη ο εισαγγελέας Θήβας βρίσκεται στο σπίτι της 62χρονης για περαιτέρω έρευνες, στον λάκκο που έθαψε τη μητέρα της.

«Δεν μπορούν οι αστυνομικοί να θεωρούν σε καμία περίπτωση τίποτα δεδομένο από αυτά που ισχυρίστηκε αυτή η γυναίκα στις Αρχές», λέει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Ο εισαγγελέας μας ζητά πλέον να ερευνήσουμε το ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας με δόλο, της θανατηφόρας έκθεσης, αν όντως υπήρχε συνεργός ή συνεργοί και το ύψος της απάτης που έχει γίνει σε βάρος του Δημοσίου», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Βήματος και των Νέων, Βασίλη Λαμπρόπουλο η «62χρονη δεν λέει ότι ο συγκεκριμένος λάκκος σκάφτηκε τον Αύγουστο του ’23 που απεβίωσε, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, η μητέρα της, αλλά είπε ότι ήταν σκαμμένος από τους εργάτες, το είχε ζητήσει για κάποιες άλλες οικοδομικές εργασίες, σε προγενέστερο χρόνο. Δεν προσδιόρισε ποιος είναι ο χρόνος αυτός».

Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος ο αλλοδαπός, το οποίο έχει κατονομάσει η 62χρονη, ότι την βοήθησε δεν μπήκε στη λογική να συμμετάσχει σε μία παρανομία, έσκαψε απλώς το συγκεκριμένο σημείο για να γίνει κάποια στιγμή μεταγενέστερη εργασία, έχοντας πιθανόν στο σχέδιό της να θάψει εκεί κάποια στιγμή τη μητέρα της.

Η κατηγορούμενη υποστηρίζει πως η ίδια την έθαψε με τη βοήθεια ενός ατόμου σε λάκκο λίγα μόνο μέτρα από το σπίτι της. Οι μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής όμως, σε συνδυασμό με τις αναλύσεις ειδικών, θέτουν τους ισχυρισμούς της υπό αμφισβήτηση.

Ειδικοί εξηγούν στο MEGA πως η 62χρονη δεν είχε τις απαιτούμενες γνώσεις για να διαπιστώσει τον θάνατο της μητέρας της. Αφήνουν για την ώρα ανοιχτό το ενδεχόμενο να την έθαψε ζωντανή, σε χρόνο που μένει να αποσαφηνιστεί.

Η εκτίμηση για τον χρόνο ταφής

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής που εξέταση τον σκελετό, είδε:

– Οστά χωρίς ιστό

– Σαθρά οστά (σαν να διαλύονται)

– Ο σκελετός δεν ήταν ενιαίος

– Εικόνα «απολιθωμένου σκελετού»

Η εκτίμηση των ειδικών είναι πως ο χρόνος ταφής της ηλικιωμένης ξεπερνά τα 2 χρόνια.

«Έκανα λάθος και θα αποδεχθώ τις συνέπειες»

«Έκανα λάθος και θα αποδεχθώ τις συνέπειες. Θα επιστρέψω το συντομότερο δυνατόν τα χρήματα που πήρα από τη σύνταξη της μητέρας μου, από τον Αύγουστο του 2023 όταν εκείνη ‘έφυγε’ από τη ζωή. Είχα σοβαρά οικονομικά προβλήματα και χρέη και γι’ αυτό έκανα αυτή την πράξη», είπε η 62χρονη στην κατάθεσή της.

Στο χωριό υπάρχουν μαρτυρίες που αναφέρουν ότι είχαν να δουν την κυρία Ευφροσύνη από το 2020, ενώ, όποτε ρωτούσαν την κατηγορουμένη για τη μητέρα της, εκείνη παρουσίαζε διαφορετικές δικαιολογίες. Λόγια που κάποια στιγμή, έβαλαν ορισμένους σε σκέψεις.

Στο MEGA μίλησε ένας από τους εργάτες που κάποτε είχε εργαστεί στο σπίτι της κατηγορούμενης. Ήταν Μάρτιος του 2024 όταν η 62χρονη, όπως λέει, του ζήτησε κάποια στιγμή να μεταφέρει κάποια ξύλα στον στάβλο που είχε θάψει τη μητέρα της.

«Ήταν πράγματι ακριβώς δίπλα και δυστυχώς και τα ξύλα που υπάρχουν μέσα στον στάβλο τα έχουμε τοποθετήσει εμείς. Δεν είδα κάτι».

Ο εργάτης υποστηρίζει πως η κατηγορούμενη του οφείλει από τότε χρήματα:

«Μας είπε ότι αν θέλουμε να πληρωθούμε να κινηθούμε δικαστικώς».

Σε βάρος της 62χρονης, που χθες αφέθηκε ελεύθερη, έχει σχηματιστεί δικογραφία για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού, ψευδή κατάθεση, ανθρωποκτονία από αμέλεια και απάτη

«Εκμεταλλεύτηκε την καλοσύνη μου»

Σημειώνεται πως η ίδια είχε σπεύσει να παρουσιάσει ως μητέρα της, κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου, μία άλλη ηλικιωμένη γυναίκα μεγάλης ηλικίας, με άνοια.

Μιλώντας στο MEGA, ο ανιψιός της γυναίκας αυτής αναφέρει:

«Με πήρε τηλέφωνο και έκλαιγε. Ήρθε στο σπίτι, κάθισε στον καναπέ, της λέω ‘τι έχεις;’. ‘Αν δεν με βοηθήσεις και εσύ τώρα, δεν έχω άλλη λύση, έχω περάσει διάφορα στη ζωή μου, έχω πολλά προβλήματα’. (…) Μου λέει ότι ‘έχω ραντεβού στο σπίτι μου να έρθει ένα κλιμάκιο να δούνε αν η μητέρα μου είναι στο σπίτι’. Λέω ‘εντάξει, και τι έγινε, πού είναι η μητέρα σου;’. Μου λέει ‘επειδή έπαιρνα ένα εξωιδρυματικό επίδομα το οποίο ήταν γύρω στα 800 ευρώ και τη σύνταξη, αυτό το επίδομα το έπαιρνα για να την έχω στο σπίτι μου να την κοιτάω. Εγώ όμως αυτήν την στιγμή δεν την έχω στο σπίτι μου. Την έχω σε ένα ίδρυμα στην Κόρινθο’. Της λέω ‘γιατί δεν παίρνεις τηλέφωνο στην Κόρινθο να τους πεις να μιλήσει η μαμά σου ή να την δείξουν με την κάμερα;’. ‘Δεν γίνεται’, λέει, ‘είναι πάλι κακό για μένα αυτό’».

Όπως λέει ο ίδιος:

«Αυτή τα έκανε όλα αυτά με την προϋπόθεση να μην επιστρέψει τα λεφτά».

Ο άνδρας περιγράφει πως τότε η 62χρονη πήρε τη θεία του και την πήγε στο σπίτι της.

«Στη δουλειά μου ήμουν, ήρθαν δύο αστυνομικοί, μου λέει ‘είστε ο κύριος …’, μου έδειξε μία φωτογραφία της θείας μου και μου λέει ‘την γνωρίζεις την κυρία’, εγώ λέω ‘ναι, την γνωρίζω’. Πήγαμε στο σπίτι της κυρίας, άνοιξε την πόρτα, μου λέει ο αστυνομικός ‘αυτή είναι η κυρία που λες ότι είναι θεία σου’ λέω ‘ναι αυτή’. Ήταν μπροστά η 62χρονη με χειροπέδες».

«Αυτή εκμεταλλεύτηκε την καλοσύνη τη δικιά μου», λέει ο ανιψιός της γυναίκας.

«Εχθές που πήγα εκεί εγώ, μαζί με την κυρία αυτήν ήταν και ένας άλλος κύριος, τον οποίον τον είχε πάρει τηλέφωνο, από ό,τι μου είπαν μετά, και του είπε ότι ξέρεις κάτι έχει πέσει η μάνα μου έλα να τη σηκώσεις. Ήρθε ο άνθρωπος να βοηθήσει και αυτός. (…) Αυτός ο άνθρωπος όμως δεν ήξερε ότι αυτή δεν ήταν η μάνα της».

«Τίποτα δεδομένο»
«Δεν μπορούν οι αστυνομικοί να θεωρούν σε καμία περίπτωση τίποτα δεδομένο από αυτά που ισχυρίστηκε αυτή η γυναίκα στις Αρχές», λέει από την πλευρά της η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Ο εισαγγελέας μας ζητά πλέον να ερευνήσουμε το ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας με δόλο, της θανατηφόρας έκθεσης, αν όντως υπήρχε συνεργός ή συνεργοί και το ύψος της απάτης που έχει γίνει σε βάρος του Δημοσίου».

Τράπεζες
Μεγάλου: Η υπέρβαση των στόχων το 2025 επιτρέπει τη διανομή προμερίσματος

Μεγάλου: Η υπέρβαση των στόχων το 2025 επιτρέπει τη διανομή προμερίσματος

