Πολλά είναι τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα σχετικά με την υπόθεση στο χωριό Κλειδί της Βοιωτίας, όπου μία 62χρονη γυναίκα ομολόγησε ότι έθαψε την μητέρα της σε στάβλο, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει την σύνταξή της, αλλά και το επίδομα αναπηρίας της.

Η γυναίκα που αφέθηκε ελεύθερα μετά την απολογία της, έχει κλειδωθεί μέσα στο σπίτι της από ντροπή, σύμφωνα με τα όσα λέει ο δικηγόρος της.

Την ίδια ώρα οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες με σκοπό να ανακαλύψουν αν η μητέρα της 62χρονης είχε συνεργούς και αν πέθανε από παθολογικά αίτια όπως είπε η κόρη της.

«Ντρέπεται πολύ γι’ αυτό που έκανε» λέει για την 62χρονη ο δικηγόρος της

«Ντρέπεται πολύ για αυτά που έχει κάνει. Το έχει συνειδητοποιήσει, είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και προσπαθεί να συνέλθει. Το λάθος το έκανε γιατί βρισκόταν σε μεγάλη οικονομική ανάγκη και χρειαζόταν χρήματα από τη σύνταξη και το επίδομα που έπαιρνε η μητέρα της». είπε ο Νικόλαος Γεωργούσης, δικηγόρος της 62χρονης.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι: «Όφειλε χρήματα σε τράπεζες, είχε δανειστεί από τρίτους για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα υγείας της μητέρας της και άλλα οικογενειακά προβλήματα υγείας».

Η δράστης διευθύντρια του ΚΕΠ Οινοφύτων, λέει ότι η μητέρα της πέθανε το 2023 από παθολογικά αίτια και λόγω οικονομικών δυσκολιών αποφάσισε να αποκρύψει το γεγονός. Ομολόγησε ότι προσέλαβε αλλοδαπό εργάτη για να τη βοηθήσει να τη θάψει.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος της 62χρονης, η γυναίκα έθαψε τη μητέρα την τον Αύγουστο του 2023, όταν και πέθανε η ηλικιωμένη.

Μαρτυρίες των συγχωριανών της

Οι αποκαλύψεις ήρθαν στο φως ύστερα από καταγγελίες κατοίκων που δεν είχαν δει την ηλικιωμένη για χρόνια, ενώ η κόρη ισχυριζόταν ότι η μητέρα της είτε ζούσε με συγγενείς είτε φιλοξενούνταν σε δομή. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα, παρουσίαζε άλλη ηλικιωμένη γυναίκα ως τη μητέρα της.

«Η 62χρονη έλεγε ότι είχε τη μητέρα της σε δομή ή σε μία αδερφή της στην Ελευσίνα. Την φρόντιζε η ίδια για πολλά χρόνια. Στο σπίτι είχε τα σκυλιά, ήταν λίγο επιθετική κι έτσι δεν ζύγωνε κανένας κοντά. Τα τελευταία», είπε στο MEGA ο Τάκης Αικατερίνης, πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας του χωριού.

Η 62χρονη, οδηγήθηκε τον εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερη, καθώς δεν βαρύνεται από κανένα κακούργημα, υποσχέθηκε παρόλα αυτά να επιστρέψει τα χρήματα που έχει πάρει.

Σε βάρος της 62χρονης σχηματίστηκε δικογραφία ψευδή κατάθεση και σύμφωνα με τον δικηγόρο της, εάν θα της απαγγελθούν άλλες κατηγορίες θα φανεί στην πορεία.