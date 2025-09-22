Πολλά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τη μακάβρια υπόθεση στη Βοιωτία, στο χωριό Κλειδί, όπου μία 62χρονη γυναίκα φέρεται να έθαψε την μητέρα της σε στάβλο, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει την σύνταξή της, αλλά και το επίδομα αναπηρίας της.

Όλα φαίνεται πως ξεκίνησαν, όταν έγινε καταγγελία στον εισαγγελέα Θήβας, οδηγώντας τις Αρχές να ξεκινήσουν τις έρευνες, με την 62χρονη – διευθύντρια του ΚΕΠ Οινοφύτων- να προσπαθεί αρχικά να παρουσιάσει μία άλλη γυναίκα ως μητέρα της, και στη συνέχεια να αποκαλύπτει πως με συνεργό της την έθαψαν σε ένα στάβλο κοντά στο σπίτι.

Η ίδια ανέφερε στους αστυνομικούς πως η μητέρα της έφυγε από τη ζωή από παθολογικά αίτια το 2023.

Υπάρχουν όμως αναφορές στην αστυνομία που δείχνουν πως η ηλικιωμένη μητέρα, δεν είχε δώσει σημεία ζωής, για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, ίσως και 5 έτη.

Όλα όσα έχει δηλώσει η 62χρονη ελέγχονται και οι ισχυρισμοί της μένει να αποδειχτούν από την ιατροδικαστική εξέταση που θα γίνει στη σορό που βρέθηκε στο σημείο όπου υπέδειξε στους αστυνομικούς.

Μακάβρια υπόθεση στη Βοιωτία: «Δεν έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια»

«Αναγκάστηκε να ομολογήσει ότι αφού κατέληξε η μητέρα της από παθολογικά αίτια, στη συνέχεια με βοήθεια αλλοδαπού, του οποίου τα στοιχεία δεν τα γνώριζε να τα αναφέρει, την έθαψε», είπε στο MEGA η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι να εκτελέσουν εισαγγελική παραγγελία. Προφανώς υπήρχε κάποια ανώνυμη καταγγελία στον εισαγγελέα, γιατί στη συνέχεια διέταξε προκαταρκτική στο τοπικό ΑΤ να διερευνήσει εάν αυτή η γυναίκα βρίσκεται εν ζωή. Έφτασαν οι αστυνομικοί στο σπίτι της γυναίκας, τους ανέφερε ότι δεν βρισκόταν στο σπίτι κι ότι έπρεπε να πάνε την επόμενη. Την επόμενη ημέρα διαπίστωσαν ότι εμφάνισε μία άλλη γυναίκα ως μητέρα της», συμπλήρωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

Η ίδια, μιλώντας στον Σκάι, ανέφερε ότι οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς δεν έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια ή το ενδεχόμενο η ηλικιωμένη να πέθανε εξαιτίας παραμέλησης.

Όπως είπε, «ακόμη δεν έχει διαπιστωθεί κατά πόσο τα λεγόμενά της (της 62χρονης) ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η ίδια αναφέρει στους αστυνομικούς πως η μητέρα της έφυγε από τη ζωή από παθολογικά αίτια το 2023. Υπάρχουν όμως αναφορές στην αστυνομία που δείχνουν πως για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, ίσως και 5 έτη, έχουν κάτοικοι της περιοχής να δουν τη γυναίκα ζωντανή. Άρα πρέπει να περιμένουμε την ιατροδικαστική εξέταση για να δούμε πόσο καιρό η γυναίκα έχει φύγει από τη ζωή και είναι θαμμένη στο συγκεκριμένο σημείο. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο οι επιστήμονες να μας δώσουν την αιτία θανάτου. Δεν έχει αποκλειστεί όμως από τους αστυνομικούς η εγκληματική ενέργεια ή ότι αφέθηκε η γυναίκα αυτή στο θάνατο, δηλαδή δεν βοηθήθηκε ώστε να ζήσει. Αυτό δεν έχει διαπιστωθεί».

Ερωτήματα

Η ΕΛΑΣ, εξετάζει επίσης αν όντως η 62χρονη λάμβανε τα επιδόματα της μητέρας της- κάτι που η ίδια ισχυρίζεται πως ήταν και ο λόγος που απέκρυψε τον θάνατο της μητέρας της. Και εφόσον ισχύει, με βάση τον χρόνο του θανάτου της, θα πρέπει επίσης να διαπιστωθεί το μέγεθος της οικονομικής απάτης σε βάρος του Δημοσίου, όπως είπε στην ΕΡΤ, η κ. Δημογλίδου.

Ερωτηματικό παραμένει και η ύπαρξη του συνεργού που η 62χρονη υποστήριξε ότι είχε στην προσπάθειά της να θάψει τη νεκρή μητέρα της. Η ίδια έχει δηλώσει ότι την βοήθησε ένας αλλοδαπός ο οποίος δεν βρίσκεται πλέον στη χώρα. Έχει δώσει μόνο το μικρό του όνομα, σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου. «Βέβαια δεν γνωρίζουμε αν όντως υπήρξε συνεργός ή αν ήταν μόνο ένας», σχολίασε.

Τέλος, η κα. Δημογλίδου σημείωσε ότι η γυναίκα μέχρι και τη σύλληψή της εργαζόταν κανονικά στα ΚΕΠ Οινοφύτων χωρίς ποτέ να έχει δώσει το παραμικρό δικαίωμα.

«Ήταν κλειστός άνθρωπος»

«Η μητέρα μου είχε κινητικά προβλήματα και έφυγε το 2023 από παθολογικά αίτια. Επειδή αντιμετώπιζα σοβαρά οικονομικά προβλήματα αποφάσισα να μην δηλώσω το θάνατο της για να συνεχίσω να λαμβάνω το επίδομα αναπηρίας και τη σύνταξη της. Προσέλαβα τον «Γ…» με καταγωγή από την Αλβανία ο οποίος με βοήθησε να την θάψουμε στο στάβλο», φέρεται να είπε η 62χρονη. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για «μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού», «ψευδή κατάθεση», «ανθρωποκτονία από αμέλεια» και «απάτη» και οδηγήθηκε στις εισαγγελικές αρχές.

«H 62χρονη», όπως είπε μιλώντας στο Mega το πρωί της Δευτέρας ο Πρόεδρος της δημοτικής Κοινότητας Κλειδιού Τάκης Αικατερίνης, «ήταν ένας κλειστός άνθρωπος και δεν είχε επικοινωνία με κανέναν στην περιοχή. Μου έλεγε ότι η μητέρα της είχε προβλήματα και ότι βρίσκεται σε δομή. Όταν τη ρώτησα σε ποια δομή είναι δεν μου είπε. Ισχυρίστηκε ότι δεν θέλει επισκέψεις. Είχε πέσει στην αντίληψή μας ότι κάτι συμβαίνει».