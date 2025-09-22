Μια σοκαριστική υπόθεση αποκαλύφθηκε σε χωριό στη Βοιωτία, όπου μια 62χρονη γυναίκα ομολόγησε ότι είχε θάψει τη μητέρα της σε στάβλο. Μάλιστα για να παραπλανήσει τις αρχές, έφτασε στο σημείο να παρουσιάσει μια ηλικιωμένη ως «δήθεν μητέρα της».

H 62χρονη διευθύντρια του ΚΕΠ Οινοφύτων με τη βοήθεια ενός άνδρα, επιχείρησε να κρύψει τον θάνατο της μητέρας της, με στόχο να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη και το επίδομα αναπηρίας της.

«Μου έλεγε οτι η μητέρα της είχε προβλήματα και ότι βρίσκεται σε δομή. Όταν τη ρώτησα σε ποια δομή είναι δεν μου είπε. Ισχυρίστηκε ότι δεν θέλει επισκέψεις. Είχε πέσει στην αντίληψή μας ότι κάτι συμβαίνει»

«Αναγκάστηκε να ομολογήσει ότι αφού κατέληξε η μητέρα της από παθολογικά αίτια, στη συνέχεια με βοήθεια αλλοδαπού, του οποίου τα στοιχεία δεν τα γνώριζε να τα αναφέρει, την έθαψε», είπε στο MEGA η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι να εκτελέσουν εισαγγελική παραγγελία. Προφανώς υπήρχε κάποια ανώνυμη καταγγελία στον εισαγγελέα, γιατί στη συνέχεια διέταξε προκαταρκτική στο τοπικό ΑΤ να διερευνήσει εάν αυτή η γυναίκα βρίσκεται εν ζωή. Έφτασαν οι αστυνομικοί στο σπίτι της γυναίκας, τους ανέφερε ότι δεν βρισκόταν στο σπίτι κι ότι έπρεπε να πάνε την επόμενη. Την επόμενη ημέρα διαπίστωσαν ότι εμφάνισε μία άλλη γυναίκα ως μητέρα της», συμπλήρωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

«Ήταν κλειστός άνθρωπος»

«H 62χρονη», όπως είπε μιλώντας στο Mega το πρωί της Δευτέρας ο Πρόεδρος της δημοτικής Κοινότητας Κλειδιού Τάκης Αικατερίνης, «ήταν ένας κλειστός άνθρωπος και δεν είχε επικοινωνία με κανέναν στην περιοχή. Η 62χρονη ήταν διευθύντρια όλων των ΚΕΠ του Δήμου Τανάγρας. Μου έλεγε οτι η μητέρα της είχε προβλήματα και ότι βρίσκεται σε δομή. Όταν τη ρώτησα σε ποια δομή είναι δεν μου είπε. Ισχυρίστηκε ότι δεν θέλει επισκέψεις. Είχε πέσει στην αντίληψή μας ότι κάτι συμβαίνει».

Η φρικτή ιστορία, αποκαλύφθηκε το Σάββατο, όταν αστυνομικοί μετά από καταγγελίες κατοίκων του χωριού, που δεν είχαν δει ίχνη της άτυχης γυναίκας εδώ και χρόνια, πήγαν στο σπίτι της οικογένειας και αναζήτησαν την υπερήλικη γυναίκα.

«Οι αστυνομικοί ειδοποίησαν ότι θα έρθουν να κάνουν τον σχετικό έλεγχο, η ίδια έσπευσε να βρει κάποιο πρόσωπο εναλλακτικό και το βρήκε. Οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι στη γυναίκα που παρουσίασε, δεν αντιστοιχούσε η ηλικία και το όνομά της και με μια φωτογραφία που βρήκαν γυρνούσαν στο χωριό προκειμένου να βρουν την ταυτοτητά της. Βρήκαν ότι είναι μια άλλη γυναίκα και κατάλαβαν την απάτη», αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης του Mega, Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Η 62χρονη, υποστήριξε στους αστυνομικούς πως έπασχε από κάποιο αυτοάνοσο νόσημα και γι αυτό είχε μεγάλα έξοδα. Είπε επίσης, ότι χρειαζόταν τα χρήματα και για τον γιο της που σπούδαζε στην Κρήτη.

«Οι αστυνομικοί βρήκαν το παιδί στην Κρήτη και ρώτησαν αν γνώρισε ότι είχε πεθάνει η γιαγιά του. Το παιδί κατέθεσε, ότι δεν γνώριζε το παραμικρό, είχε 5 χρόνια να πάει στο χωριό και πως είχε κόψει κάθε σχέση».

Η 62χρονη, συμπλήρωσε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, είπε πως η μητέρα της πέθανε από φυσικά αίτια, ότι «πέθανε στα χέρια μου». Ωστόσο, οι αστυνομικοί είναι επιφυλακτικοί για το πώς πεθανε. Φως στα αίτια θανάτου της ηλικιωμένης, αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική έκθεση. Η σορός θα μεταφερθεί σε ειδικό τμήμα του πανεπιστημίου Αθηνών για το αν υπάρχουν ίχνη εγκληματικής ενέργειας.

«Ρωτάγαμε κάτι να μάθουμε, για το καλό τους. Όσες φορές την είχα πάρει τηλέφωνο, «τι κάνεις, τι κάνει η μαμά;», « τι να κάνει, τώρα θα της κάνω μπάνιο», «τι κάνει η μαμά;», «καλά είναι κοιμάται» …Είναι δύο, τρία χρόνια που έχει χαθεί η γυναίκα, που δεν ξέραμε που ήτανε. Μας έλεγε είναι στη Μαγούλα στην αδελφή μου, τι να της κάνει καλέ η αδελφή της αφού ήταν πιο μεγάλη από εκείνη; Και πέθανε, ήταν και άρρωστη», είπε κάτοικος του Κλειδιού.

Η 62χρονη ισχυριζόταν μάλιστα σε όποιον την ρωτούσε επίμονα ότι η μητέρα της βρισκόταν σε δομή.

«Όταν την ρωτάγανε σε ποια δομή, τους έλεγε ότι δε θέλει επισκέψεις γιατί έχει ψυχολογικά προβλήματα και δεν θέλει να δει άνθρωπο. Κι έτσι κύλαγε ο χρόνος μέχρι που κάποιος έκανε καταγγελία και την έψαξαν και έγινε ό, τι έγινε», δήλωσε ο πρόεδρος κοινότητας Κλειδιού.

«Θα με βοηθήσεις ή θα αυτοκτονήσω»

Η 62χρονη μάλιστα δεν σταμάτησε εκεί. Δεν δίστασε να παρουσιάσει στους αστυνομικούς ως μητέρα της μία άλλη γυναίκα, μεγάλης ηλικίας, με άνοια.

Σύμφωνα με συγγενή της ηλικιωμένης που την παρουσίασε η 62χρονη ως τη δήθεν μητέρα της δήλωσε:

«Ήρθε και μου ζήτησε να την βοηθήσω αλλιώς μου είπε ότι θα αυτοκτονήσει. Μου είπε να έπαιρνε την ηλικιωμένη θεία μου στο σπίτι της γιατί θα πήγαινε κλιμάκιο για να δει τη μητέρα της η οποία όμως όπως μου ανέφερε ήταν στην Κόρινθο σε ίδρυμα. Έλεγε πως αν δεν έβρισκαν την μητέρα της θα της ζητούσαν να επιστρέψει τα λεφτά από τη σύνταξη και το επίδομα».

Η διευθύντρια του ΚΕΠ προσήχθη από τους αστυνομικούς στο τμήμα και εκεί ομολόγησε τις πράξεις της.

«Η μητέρα μου είχε κινητικά προβλήματα και έφυγε το 2023 από παθολογικά αίτια. Επειδή αντιμετώπιζα σοβαρά οικονομικά προβλήματα αποφάσισα να μην δηλώσω το θάνατο της για να συνεχίσω να λαμβάνω το επίδομα αναπηρίας και τη σύνταξη της. Προσέλαβα τον «Γ…» με καταγωγή από την Αλβανία ο οποίος με βοήθησε να την θάψουμε στο στάβλο».

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για «μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού», «ψευδή κατάθεση», «ανθρωποκτονία από αμέλεια» και «απάτη» και οδηγήθηκε στις εισαγγελικές αρχές.