Βοιωτία: Φρίκη από τις αποκαλύψεις για την 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο
Ελλάδα 22 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:22

Βοιωτία: Φρίκη από τις αποκαλύψεις για την 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο

Σε δομή έλεγε πως είχε την μητέρα της η 62χρονη διευθύντρια ΚΕΠ που την έθαψε για να παίρνει επιδόματα και σύνταξη

Μια σοκαριστική υπόθεση αποκαλύφθηκε σε χωριό στη Βοιωτία, όπου μια 62χρονη γυναίκα ομολόγησε ότι είχε θάψει τη μητέρα της σε στάβλο. Μάλιστα για να παραπλανήσει τις αρχές, έφτασε στο σημείο να παρουσιάσει μια ηλικιωμένη ως «δήθεν μητέρα της».

H 62χρονη διευθύντρια του ΚΕΠ Οινοφύτων με τη βοήθεια ενός άνδρα, επιχείρησε να κρύψει τον θάνατο της μητέρας της, με στόχο να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη και το επίδομα αναπηρίας της.

«Μου έλεγε οτι η μητέρα της είχε προβλήματα και ότι βρίσκεται σε δομή. Όταν τη ρώτησα σε ποια δομή είναι δεν μου είπε. Ισχυρίστηκε ότι δεν θέλει επισκέψεις. Είχε πέσει στην αντίληψή μας ότι κάτι συμβαίνει»

«Αναγκάστηκε να ομολογήσει ότι αφού κατέληξε η μητέρα της από παθολογικά αίτια, στη συνέχεια με βοήθεια αλλοδαπού, του οποίου τα στοιχεία δεν τα γνώριζε να τα αναφέρει, την έθαψε», είπε στο MEGA η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι να εκτελέσουν εισαγγελική παραγγελία. Προφανώς υπήρχε κάποια ανώνυμη καταγγελία στον εισαγγελέα, γιατί στη συνέχεια διέταξε προκαταρκτική στο τοπικό ΑΤ να διερευνήσει εάν αυτή η γυναίκα βρίσκεται εν ζωή. Έφτασαν οι αστυνομικοί στο σπίτι της γυναίκας, τους ανέφερε ότι δεν βρισκόταν στο σπίτι κι ότι έπρεπε να πάνε την επόμενη. Την επόμενη ημέρα διαπίστωσαν ότι εμφάνισε μία άλλη γυναίκα ως μητέρα της», συμπλήρωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

«Ήταν κλειστός άνθρωπος»

«H 62χρονη», όπως είπε μιλώντας στο Mega  το πρωί της Δευτέρας ο Πρόεδρος της δημοτικής Κοινότητας Κλειδιού Τάκης Αικατερίνης, «ήταν ένας κλειστός άνθρωπος και δεν είχε επικοινωνία με κανέναν στην περιοχή. Η 62χρονη ήταν διευθύντρια όλων των ΚΕΠ του Δήμου Τανάγρας. Μου έλεγε οτι η μητέρα της είχε προβλήματα και ότι βρίσκεται σε δομή. Όταν τη ρώτησα σε ποια δομή είναι δεν μου είπε. Ισχυρίστηκε ότι δεν θέλει επισκέψεις. Είχε πέσει στην αντίληψή μας ότι κάτι συμβαίνει».

Η φρικτή ιστορία, αποκαλύφθηκε το Σάββατο, όταν αστυνομικοί μετά από καταγγελίες κατοίκων του χωριού, που δεν είχαν δει ίχνη της άτυχης γυναίκας εδώ και χρόνια, πήγαν στο σπίτι της οικογένειας και αναζήτησαν την υπερήλικη γυναίκα.

«Οι αστυνομικοί ειδοποίησαν ότι θα έρθουν να κάνουν τον σχετικό έλεγχο, η ίδια έσπευσε να βρει κάποιο πρόσωπο εναλλακτικό και το βρήκε. Οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι στη γυναίκα που παρουσίασε, δεν αντιστοιχούσε η ηλικία και το όνομά της και με μια φωτογραφία που βρήκαν γυρνούσαν στο χωριό προκειμένου να βρουν την ταυτοτητά της. Βρήκαν ότι είναι μια άλλη γυναίκα και κατάλαβαν την απάτη», αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης του Mega, Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Η 62χρονη, υποστήριξε στους αστυνομικούς πως έπασχε από κάποιο αυτοάνοσο νόσημα και γι αυτό είχε μεγάλα έξοδα. Είπε επίσης, ότι χρειαζόταν τα χρήματα και για τον γιο της που σπούδαζε στην Κρήτη.

«Οι αστυνομικοί βρήκαν το παιδί στην Κρήτη και ρώτησαν αν γνώρισε ότι είχε πεθάνει η γιαγιά του. Το παιδί κατέθεσε, ότι δεν γνώριζε το παραμικρό, είχε 5 χρόνια να πάει στο χωριό και πως είχε κόψει κάθε σχέση».

Η 62χρονη, συμπλήρωσε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, είπε πως η μητέρα της πέθανε από φυσικά αίτια, ότι «πέθανε στα χέρια μου». Ωστόσο, οι αστυνομικοί είναι επιφυλακτικοί για το πώς πεθανε. Φως στα αίτια θανάτου της ηλικιωμένης, αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική έκθεση. Η σορός θα μεταφερθεί σε ειδικό τμήμα του πανεπιστημίου Αθηνών για το αν υπάρχουν ίχνη εγκληματικής ενέργειας.

«Ρωτάγαμε κάτι να μάθουμε, για το καλό τους. Όσες φορές την είχα πάρει τηλέφωνο, «τι κάνεις, τι κάνει η μαμά;», « τι να κάνει, τώρα θα της κάνω μπάνιο», «τι κάνει η μαμά;», «καλά είναι κοιμάται» …Είναι δύο, τρία χρόνια που έχει χαθεί η γυναίκα, που δεν ξέραμε που ήτανε. Μας έλεγε είναι στη Μαγούλα στην αδελφή μου, τι να της κάνει καλέ η αδελφή της αφού ήταν πιο μεγάλη από εκείνη; Και πέθανε, ήταν και άρρωστη», είπε κάτοικος του Κλειδιού.

Η 62χρονη ισχυριζόταν μάλιστα σε όποιον την ρωτούσε επίμονα ότι η μητέρα της βρισκόταν σε δομή.

«Όταν την ρωτάγανε σε ποια δομή, τους έλεγε ότι δε θέλει επισκέψεις γιατί έχει ψυχολογικά προβλήματα και δεν θέλει να δει άνθρωπο. Κι έτσι κύλαγε ο χρόνος μέχρι που κάποιος έκανε καταγγελία και την έψαξαν και έγινε ό, τι έγινε», δήλωσε ο πρόεδρος κοινότητας Κλειδιού.

«Θα με βοηθήσεις ή θα αυτοκτονήσω»

Η 62χρονη μάλιστα δεν σταμάτησε εκεί. Δεν δίστασε να παρουσιάσει στους αστυνομικούς ως μητέρα της μία άλλη γυναίκα, μεγάλης ηλικίας, με άνοια.

Σύμφωνα με συγγενή της ηλικιωμένης που την παρουσίασε η 62χρονη ως τη δήθεν μητέρα της δήλωσε:

«Ήρθε και μου ζήτησε να την βοηθήσω αλλιώς μου είπε ότι θα αυτοκτονήσει. Μου είπε να έπαιρνε την ηλικιωμένη θεία μου στο σπίτι της γιατί θα πήγαινε κλιμάκιο για να δει τη μητέρα της η οποία όμως όπως μου ανέφερε ήταν στην Κόρινθο σε ίδρυμα. Έλεγε πως αν δεν έβρισκαν την μητέρα της θα της ζητούσαν να επιστρέψει τα λεφτά από τη σύνταξη και το επίδομα».

Η διευθύντρια του ΚΕΠ προσήχθη από τους αστυνομικούς στο τμήμα και εκεί ομολόγησε τις πράξεις της.

«Η μητέρα μου είχε κινητικά προβλήματα και έφυγε το 2023 από παθολογικά αίτια. Επειδή αντιμετώπιζα σοβαρά οικονομικά προβλήματα αποφάσισα να μην δηλώσω το θάνατο της για να συνεχίσω να λαμβάνω το επίδομα αναπηρίας και τη σύνταξη της. Προσέλαβα τον «Γ…» με καταγωγή από την Αλβανία ο οποίος με βοήθησε να την θάψουμε στο στάβλο».

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για «μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού», «ψευδή κατάθεση», «ανθρωποκτονία από αμέλεια» και «απάτη» και οδηγήθηκε στις εισαγγελικές αρχές.

Σεισμός στο Άγιο Όρος: Δεν μας ανησυχεί αλλά είμαστε προβληματισμένοι, λέει ο Λέκκας
4,8 Ρίχτερ 22.09.25

«Περίεργο φαινόμενο, είμαστε προβληματισμένοι» - Τι λέει ο Λέκκας για τον σεισμό στο Άγιο Όρος

Ο σημερινός σεισμός στο Άγιο Όρος, είναι ο 10ος σεισμός πάνω από 4 Ρίχτερ, στην περιοχή - Είναι  «ένα φαινόμενο αρκετά περίεργο σε σχέση με την εμμονή 18 μήνες τώρα» είπε ο Ευθύμης Λέκκας

Σύνταξη
10.000 κενά, νηπιαγωγεία που ακόμα δεν λειτουργούν, ερωτήματα για το νέο καθεστώς της ειδικής αγωγής
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 22.09.25

10.000 κενά, νηπιαγωγεία που ακόμα δεν λειτουργούν, ερωτήματα για το νέο καθεστώς της ειδικής αγωγής

Δάσκαλοι και νηπιαγωγοί μιλούν στο in για την κατάσταση που επικρατεί με τα περισσότερα , όπως λένε, κενά εδώ και χρόνια, για το νέο ασαφές καθεστώς ειδικής αγωγής και για τις πολυσυζητημένες άδειες. Τι απαντά το υπουργείο Παιδείας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Σεισμός 4,8 Ρίχτερ σε υποθαλάσσιο χώρο κοντά στις Καρυές του Αγίου Ορους
Αγιο Ορος 22.09.25

Σεισμός στα ανοιχτά των Καρυών

Σε υποθαλάσσιο χώρο εντοπίστηκε το επίκεντρο του σεισμού των 4,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις Καρυές του Αγίου Ορους.

Σύνταξη
Καινοτομία: Πώς διαμορφώνει τον κόσμο μας – Οι πρωταθλήτριες χώρες, η θέση της Ελλάδας
Παγκόσμιος Δείκτης 21.09.25

Πώς η καινοτομία διαμορφώνει τον κόσμο μας - Οι πρωταθλήτριες χώρες, η θέση της Ελλάδας

Η καινοτομία είναι η διαδικασία μετατροπής των ιδεών σε πραγματικότητα με τρόπο που φέρνει σημαντική αλλαγή και αξία... Αυτή είναι η παγκόσμια κατάταξη με τις πιο καινοτόμες χώρες στον κόσμο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Βοιωτία: Η φωτογραφία – «κλειδί» που άνοιξε τον δρόμο για να αποκαλυφθεί η αλήθεια στο θρίλερ
Αποκάλυψη 21.09.25

Η φωτογραφία – «κλειδί» που άνοιξε τον δρόμο για να αποκαλυφθεί η αλήθεια στο θρίλερ της Βοιωτίας

Μια σοκαριστική υπόθεση αποκαλύφθηκε σε χωριό στη Βοιωτία, όπου μια 62χρονη γυναίκα ομολόγησε ότι είχε θάψει τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της. Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης, έκανε αποκαλύψεις για την υπόθεση - θρίλερ που συγκλονίζει το πανελλήνιο.

Σύνταξη
Βοιωτία: Ντοκουμέντο από τη σύλληψη της 62χρονης – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη φρικιαστική υπόθεση
Ο χώρος ταφής 21.09.25

Ντοκουμέντο από τη σύλληψη της 62χρονης - Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη φρικιαστική υπόθεση

Η στιγμή της σύλληψης της 62χρονης από τη Βοιωτία που έθαψε την μητέρα της για να παίρνει τη σύνταξή της. Ο άντρας με το όνομα «Γ» και η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Σύνταξη
«Οργή και θλίψη η Zackie θα μας λείψει» – Πορεία για τα επτά χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ
Ελλάδα 21.09.25

«Οργή και θλίψη η Zackie θα μας λείψει» – Πορεία για τα επτά χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης στη Γλάδστωνος, οι συμμετέχοντες μετονόμασαν συμβολικά τον δρόμο σε “οδό Zackie Oh”, αφήνοντας λουλούδια και γράφοντας με κόκκινη μπογιά «η Zackie ζει».

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Συναγερμός στη Χίο: Καθυστέρηση απόπλου του «Θαλασσίτης» μετά από καταγγελία για εκρηκτικό μηχανισμό
Διενεργείται έλεγχος 21.09.25

Συναγερμός στη Χίο: Καθυστέρηση απόπλου του «Θαλασσίτης» μετά από καταγγελία για εκρηκτικό μηχανισμό

Όλοι οι επιβαίνοντες στο πλοίο, καθώς και τα οχήματα, αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Χίου, ενώ αυτήν την ώρα διενεργείται έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές

Σύνταξη
Τσάρλι Κερκ: Αναγορεύτηκε σε μάρτυρα της συντηρητικής Αμερικής – «Ένας στρατός ξύπνησε»
Αντί στεφάνων... 22.09.25

Τσάρλι Κερκ: Αναγορεύτηκε σε μάρτυρα της συντηρητικής Αμερικής - «Ένας στρατός ξύπνησε»

Χιλιάδες Αμερικανοί μετέτρεψαν ένα στάδιο ποδοσφαίρου σε εκκλησία στη μνήμη του Τσάρλι Κερκ, ενώ οι πολιτική αφρόκρεμα υιοθετούσε σκληρή ρητορική στέλνοντας θρησκευτικά και πολιτικά μηνύματα στους αντιπάλους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τέσσερις Δυτικές χώρες αναγνώρισαν την Παλαιστίνη, ετοιμάζεται η Γαλλία – Οργή στο Ισραήλ, τι ζητά η Χαμάς
Διπλωματική απομόνωση 22.09.25

Τέσσερις Δυτικές χώρες αναγνώρισαν την Παλαιστίνη, ετοιμάζεται η Γαλλία - Οργή στο Ισραήλ, τι ζητά η Χαμάς

Αναλυτές τονίζουν ότι οι αποφάσεις αναγνώρισης ήρθαν κάτω από την πίεση της κοινής γνώμης των χωρών της Δύσης - Απαιτούνται «συγκεκριμένες ενέργειες» για τον τερματισμό του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο Γούντι Άλεν αποκαλύπτει λεπτομέρειες του γάμου του με την «πειθαρχημένη» Σουν-Γι Πρεβέν
30 χρόνια μαζί 22.09.25

Ο Γούντι Άλεν αποκαλύπτει λεπτομέρειες του γάμου του με την «πειθαρχημένη» Σουν-Γι Πρεβέν

Ο συνήθως μη αποκαλυπτικός ως προς την προσωπική του ζωή 89χρονος σκηνοθέτης, Γούντι Άλεν, μίλησε στη Wall Street Journal, για να προωθήσει το πρώτο του μυθιστόρημα, «What’s with Baum?».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Snappi: Η πρώτη ελληνική neobank είναι γεγονός
Τα Νέα της Αγοράς 22.09.25

Snappi: Η πρώτη ελληνική neobank είναι γεγονός

Με άδεια ΕΚΤ, ελληνικό IBAN και 24/7 ανθρώπινη εξυπηρέτηση, μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι, υποσχόμενη απλότητα, διαφάνεια και μηδενικές χρεώσεις.

Σύνταξη
Η ώρα της «Χρυσής Μπάλας»: Ντεμπελέ και Γιαμάλ τα φαβορί – Όλες οι υποψηφιότητες
Ποδόσφαιρο 22.09.25

Η ώρα της «Χρυσής Μπάλας»: Ντεμπελέ και Γιαμάλ τα φαβορί – Όλες οι υποψηφιότητες

Το βράδυ της Δευτέρας (22/9, 21:40) στο Παρίσι θα γίνει η τελετή απονομής της «Χρυσής Μπάλας» με τους Ουσμάν Ντεμπελέ και Λαμίν Γιαμάλ να είναι τα ξεκάθαρα φαβορί να την κατακτήσουν.

Σύνταξη
Αϊτεκίν: Ο διαιτητής που έπεσε από το πάνω ράφι και ο σάλος με τη διαιτησία του στο Champions League
Ποδόσφαιρο 22.09.25

Αϊτεκίν: Ο διαιτητής που έπεσε από το πάνω ράφι και ο σάλος με τη διαιτησία του στο Champions League

Από όλη τη διαιτητική ομάδα που έφερε ο Λανουά για να σφυρίξουν το ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1 διεθνής είναι μόνο ο ένας βοηθός. Ούτε ο VAR είναι διεθνής.

Βάιος Μπαλάφας
Γενική συνέλευση ΟΗΕ: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στη Νέα Υόρκη – Το πρόγραμμα Μητσοτάκη
Διπλωματία 22.09.25

Γενική συνέλευση ΟΗΕ: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στη Νέα Υόρκη – Το πρόγραμμα Μητσοτάκη

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Σύνταξη
Σεισμός στο Άγιο Όρος: Δεν μας ανησυχεί αλλά είμαστε προβληματισμένοι, λέει ο Λέκκας
4,8 Ρίχτερ 22.09.25

«Περίεργο φαινόμενο, είμαστε προβληματισμένοι» - Τι λέει ο Λέκκας για τον σεισμό στο Άγιο Όρος

Ο σημερινός σεισμός στο Άγιο Όρος, είναι ο 10ος σεισμός πάνω από 4 Ρίχτερ, στην περιοχή - Είναι  «ένα φαινόμενο αρκετά περίεργο σε σχέση με την εμμονή 18 μήνες τώρα» είπε ο Ευθύμης Λέκκας

Σύνταξη
Υπερτυφώνας Ραγκάσα: Σε συναγερμό οι Φιλιππίνες – Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ
Υπερτυφώνας Ραγκάσα 22.09.25

Προετοιμασίες για τον «τυφώνα της δεκαετίας» στις Φιλιππίνες - Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ

Οι Φιλιππίνες προετοιμάζονται για το πέρασμα του υπερτυφώνα Ραγκάσα που κατευθύνεται προς την ηπειρωτική Κίνα - Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ - Συναγερμός και στην Ταϊβάν

Σύνταξη
Συνέδριο της «όλης Κεντροαριστεράς» προτείνει ο Δούκας – Η Καρυστιανού βάζει δύσκολα σε Μητσοτάκη και Ζωή
Πολιτική 22.09.25

Συνέδριο της «όλης Κεντροαριστεράς» προτείνει ο Δούκας – Η Καρυστιανού βάζει δύσκολα σε Μητσοτάκη και Ζωή

Αναθερμαίνεται το φλερτ Φάμελλου – Χαρίτση, ο Δούκας ζητά δέσμευση από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για συγκυβέρνηση μόνο των προοδευτικών, ένα «κόμμα Καρυστιανού» αναδιατάσσει οριζόντια το σκηνικό.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
10.000 κενά, νηπιαγωγεία που ακόμα δεν λειτουργούν, ερωτήματα για το νέο καθεστώς της ειδικής αγωγής
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 22.09.25

10.000 κενά, νηπιαγωγεία που ακόμα δεν λειτουργούν, ερωτήματα για το νέο καθεστώς της ειδικής αγωγής

Δάσκαλοι και νηπιαγωγοί μιλούν στο in για την κατάσταση που επικρατεί με τα περισσότερα , όπως λένε, κενά εδώ και χρόνια, για το νέο ασαφές καθεστώς ειδικής αγωγής και για τις πολυσυζητημένες άδειες. Τι απαντά το υπουργείο Παιδείας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
