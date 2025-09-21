Μια φρικιαστική υπόθεση αποκαλύφθηκε σε χωριό στη Βοιωτία, όπου μια 62χρονη γυναίκα ομολόγησε ότι είχε θάψει τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές καθώς σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες υπάρχει εμπλοκή και άλλου προσώπου.

Συνελήφθη 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στην αυλή για να παίρνει τη σύνταξή της

Η γυναίκα προχώρησε στην αποτρόπαια πράξη της το καλοκαίρι του 2023 και έκτοτε δεν εμφανιζόταν πουθενά στο χωριό της στη Βοιωτία.

Αργότερα, έγινε καταγγελία στον εισαγγελέα Θήβας και ξεκίνησαν οι έρευνες από την Αστυνομία.

Ο άντρας με το όνομα «Γ»

Στο πλαίσιο των ερευνών, η 62χρονη παρουσίασε ως μητέρα της μία άλλη γυναίκα που είχε πρόβλημα υγείας, αλλά στη συνέχεια παραδέχτηκε στους αστυνομικούς ότι είχε θάψει την πραγματική της μητέρα στην αυλή του σπιτιού της. Νεότερες πληροφορίες θέλουν έναν άντρα με το όνομα «Γ» να βοήθησε στη μεταφορά και στην ταφή του πτώματος σε στάβλο ιδιοκτησίας της 62χρονης.

Σύμφωνα με το MEGA, στην ομολογία της η 62χρονη ανέφερε:

«Το καλοκαίρι του 2023, η μητέρα μου, η οποία είχε κινητικά προβλήματα, απεβίωσε στο σπίτι από παθολογικά αίτια, ωστόσο αντιμετωπίζοντας σοβαρά οικονομικά προβλήματα, απέκρυψα από τις Αρχές τον θάνατό της, προκειμένου να συνεχίσω να λαμβάνω το επίδομα αναπηρίας και την σύνταξή της, ενώ με τη συνδρομή αλλοδαπού, με το όνομα «Γ.», που προσέλαβα και ο οποίος έχει ήδη μετακομίσει, την μεταφέραμε και την θάψαμε σε στάβλο ιδιοκτησίας μας κοντά στο σπίτι».

«Είχαμε καταλάβει ότι κάτι γινόταν εδώ»

Ο πρόεδρος της κοινότητας Κλειδιού, Τάκης Αικατερίνης, δήλωσε (MEGA) σχετικά με το ανατριχιαστικό συμβάν: «Είχα παρέμβει κι εγώ πολλές φορές για να μάθουμε πού βρίσκεται η μητέρα της. Είχαμε καταλάβει ότι κάτι γινόταν εδώ, αλλά δεν ήμασταν σίγουροι γιατί μας έλεγε οτι την είχε κλείσει σε ιδιωτική δομή. Προφασιζόταν ότι δεν ήθελε επισκέψεις η μητέρα της, γιατί είχε ψυχολογικά προβλήματα. Δεν δεχόταν κανέναν στο σπίτι», δήλωσε, μεταξύ άλλων.

Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε η 62χρονη παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα Θήβας ενώ η σωρός της υπερήλικης γυναίκας μετά από εκταφή αναμένεται να σταλεί για ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου της.