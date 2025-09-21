newspaper
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
21.09.2025 | 21:51
Πυρκαγιά στη Νέα Πέραμο - Ήχησε το 112 (βίντεο)
Βοιωτία: Η φωτογραφία – «κλειδί» που άνοιξε τον δρόμο για να αποκαλυφθεί η αλήθεια στο θρίλερ
Ελλάδα 21 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:33

Βοιωτία: Η φωτογραφία – «κλειδί» που άνοιξε τον δρόμο για να αποκαλυφθεί η αλήθεια στο θρίλερ

Μια σοκαριστική υπόθεση αποκαλύφθηκε σε χωριό στη Βοιωτία, όπου μια 62χρονη γυναίκα ομολόγησε ότι είχε θάψει τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της. Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης, έκανε αποκαλύψεις για την υπόθεση - θρίλερ που συγκλονίζει το πανελλήνιο.

Μια φρικιαστική υπόθεση αποκαλύφθηκε σε χωριό στη Βοιωτία, όπου μια 62χρονη γυναίκα ομολόγησε ότι είχε θάψει τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές.

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «Βήμα» και «Νέα», έκανε αποκαλύψεις για το θρίλερ στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας.

Η γυναίκα προχώρησε στην αποτρόπαια πράξη της το καλοκαίρι του 2023

Η 62χρονη γυναίκα, που είναι διευθύντρια ΚΕΠ, κατηγορείται ότι έθαψε σε στάβλο την μητέρα της και κράτησε μυστικό για δύο χρόνια τον θάνατό της για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη και το επίδομα αναπηρίας της. Μάλιστα για να παραπλανήσει τις αρχές, έφτασε στο σημείο να παρουσιάσει μια ηλικιωμένη ως «δήθεν μητέρα της».

Πώς κατάλαβαν οι αστυνομικοί ότι η 62χρονη του έλεγε ψέματα

Πληροφορίες του έμπειρου αστυνομικού συντάκτη αναφέρουν ότι μία φωτογραφία ήταν το «κλειδί» όταν προσέγγισαν οι αρχές την 62χρονη και κατάλαβαν ότι τους έλεγε ψέματα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι αστυνομικοί είδαν αυτή την ηλικιωμένη γυναίκα, παρατήρησαν ότι δεν αντιστοιχούσε η ηλικία της, το όνομά της και πλέον με μία φωτογραφία που βρήκαν ρωτούσαν στο χωριό ποια ήταν αυτή η γυναίκα. Έτσι βρήκαν ότι η ηλικιωμένη είναι μητέρα ενός άλλου ανθρώπου και κατάλαβαν την απάτη.

Η διευθύντρια του ΚΕΠ ανέφερε, σύμφωνα με πληροφορίες του Βασίλη Λαμπρόπουλου, ότι είχε αυτοάνοσο νόσημα και ένα παιδί, που σπουδάζει στην Κρήτη και έχει πολλά έξοδα. Η αστυνομία εντόπισε το παιδί αυτό κι αφού ρωτήθηκε αν γνώριζε για το θάνατο της γιαγιάς του φέρεται να κατέθεσε ότι δεν ήξερε γιατί είχε να πάει στο χωριό πέντε χρόνια.

Κρίσιμο ζήτημα είναι η ιατροδικαστική εξέταση που θα γίνει στη σορό της ηλικιωμένης, για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ίχνη εγκληματικής ενέργειας.

Τι ανάφερε η 62χρονη

Στην ομολογία της η 62χρονη ανέφερε:

«Το καλοκαίρι του 2023, η μητέρα μου, η οποία είχε κινητικά προβλήματα, απεβίωσε στο σπίτι από παθολογικά αίτια, ωστόσο αντιμετωπίζοντας σοβαρά οικονομικά προβλήματα, απέκρυψα από τις Αρχές τον θάνατό της, προκειμένου να συνεχίσω να λαμβάνω το επίδομα αναπηρίας και την σύνταξή της, ενώ με τη συνδρομή αλλοδαπού, με το όνομα «Γ.», που προσέλαβα και ο οποίος έχει ήδη μετακομίσει, την μεταφέραμε και την θάψαμε σε στάβλο ιδιοκτησίας μας κοντά στο σπίτι».

Ο πρόεδρος της κοινότητας Κλειδιού, Τάκης Αικατερίνης, δήλωσε (MEGA) σχετικά με το ανατριχιαστικό συμβάν: «Είχα παρέμβει κι εγώ πολλές φορές για να μάθουμε πού βρίσκεται η μητέρα της. Είχαμε καταλάβει ότι κάτι γινόταν εδώ, αλλά δεν ήμασταν σίγουροι γιατί μας έλεγε οτι την είχε κλείσει σε ιδιωτική δομή. Προφασιζόταν ότι δεν ήθελε επισκέψεις η μητέρα της, γιατί είχε ψυχολογικά προβλήματα. Δεν δεχόταν κανέναν στο σπίτι», δήλωσε, μεταξύ άλλων.

Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε η 62χρονη παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα Θήβας ενώ η σωρός της υπερήλικης γυναίκας μετά από εκταφή αναμένεται να σταλεί για ιατροδικαστική εξέταση.

Wall Street: Με το βλέμμα στο πληθωρισμό και στα εταιρικά αποτελέσματα

Wall Street: Με το βλέμμα στο πληθωρισμό και στα εταιρικά αποτελέσματα

Sunday Scaries: Πώς θα νικήσεις το «τέρας» της Κυριακής

Sunday Scaries: Πώς θα νικήσεις το «τέρας» της Κυριακής

Χρυσός: Η ακόρεστη δίψα των επενδυτών

Χρυσός: Η ακόρεστη δίψα των επενδυτών

