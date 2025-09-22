Βοιωτία: «Έκανα λάθος» λέει τώρα η 62χρονη – Τα αναπάντητα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου της μητέρας της

Πολλά είναι τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα στην υπόθεση της 62χρονης που έθαψε δίπλα στο σπίτι της την υπέργηρη μητέρα της, για να λαμβάνει τη σύνταξή της όπως ισχυρίστηκε στις Αρχές.

Το μακάβριο σχέδιο της γυναίκας ωστόσο προκαλεί πολλά ερωτήματα. Ποιες είναι οι πραγματικές συνθήκες θανάτου της ηλικιωμένης μητέρας της; Απεβίωσε όντως τον Αύγουστο του 2023;

Παρίστανε ότι ήταν μέσα στο σπίτι

«Η μάνα της ήταν ανήμπορη και σιγά – σιγά έκοψε κάθε σχέση με τους γύρω και εδώ και 4 – 5 χρόνια δεν ξέραμε πού ήταν η μάνα. Πότε έλεγε ότι την έχει σε γηροκομείο, πότε έκανε ότι ήταν μέσα στο σπίτι. Έπαιζε και θέατρο. Έλεγε ‘μαμά, έρχομαι, σε παρακαλώ σταμάτα’».

Απαντήσεις για τον χρόνο και τα αίτια θανάτου της ηλικιωμένης αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση στα οστά της.

Πολλά τα ερωτήματα

Ποιος είναι ο μυστηριώδης «Γιάννης» που βοήθησε την 62χρονη να τη θάψει στον στάβλο; Οι Αρχές ακόμη τον αναζητούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του δημοσιογράφου Βασίλη Λαμπρόπουλου:

«Έθαψε τη συγκεκριμένη γυναίκα, προφανώς για να αποφύγει τη διαδικασία της κηδείας, γιατί το γραφείο κηδειών θα ήταν υποχρεωμένο να δηλώσει τον θάνατό της στις αρμόδιες υπηρεσίες, άρα να κοπεί η σύνταξη. Το ερώτημα είναι αν υπήρξαν παθολογικά αίτια αλλά κυρίως πότε υπήρξε ο θάνατος, διότι έχουμε μαρτυρίες κατοίκων ότι ανέφερε ψεύδη περί μεταφοράς της μητέρας της σε δομή. Είχε οχυρώσει το σπίτι εδώ και 5 χρόνια. Ο γιος της που σπουδάζει στην Κρήτη, είπε με τη σειρά του, πιθανόν για υπεκφυγή, ότι έχω να πάω να τις δω 5 χρόνια».

Όπως λέει ο ίδιος:

«Ένα τρίτο ερώτημα είναι αυτός ο μυστηριώδης Γιάννης, ο αλλοδαπός, ο οποίος εργαζόταν στην περιοχή πράγματι το καλοκαίρι του 2023. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν μπήκε σε μία λογική, ένας εργάτης γης, παρανομίας, με τι αντάλλαγμα να παρανομήσει, να θάψει μία γυναίκα που δεν ήξερε πώς πέθανε, προφανώς κάνοντας μία ύποπτη ενέργεια για την οποία θα έβρισκε πιθανόν και δικαστικές διώξεις, πώς το έκανε;».

«Μεταφέρθηκε ο σκελετός στο εργαστήριο δικαστικής ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην ιατρική σχολή. Σύμφωνα με πληροφορίες, από αυτήν την εξέταση μπορεί να βρεθεί αν έχουν κακώσεις τα οστά, αν είναι σπασμένο το ιοειδές οστό (…) και από εκεί και πέρα μπορούν να δουν από εξετάσεις αν είχε δηλητηριαστεί η σορός με κάποια βαρέα μέταλλα. Δεν μπορεί να βρεθεί από την εξέταση των οστών ποια χρονιά έχει χάσει τη ζωή της», καταλήγει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Μαρτυρία – σοκ

Όπως έχει γίνει γνωστό, η 62χρονη δεν δίστασε να παρουσιάσει στους αστυνομικούς ως μητέρα της μία άλλη ηλικιωμένη γυναίκα η οποία πάσχει από άνοια. Στο MEGA μίλησε αποκλειστικά ο ανιψιός της.

«Μου λέει με κλάματα… Ήρθε ‘σφαίρα’ εδώ. Ή με σώζεις ή αυτοκτονώ. Εσύ τι θα έκανες; Όταν έρχεται ένας άνθρωπος που με έχει βοηθήσει… Εγώ αν εμπλέκομαι, είναι εδώ. Λέω εγώ ‘Μαρία για ποιον λόγο μου το λες αυτό;’. Μου λέει ‘σήμερα περιμένω να έρθει ένα κλιμάκιο από την εισαγγελία, από την Αστυνομία να κάνει έλεγχο στο σπίτι μου, να δει αν είναι η μητέρα μου στο σπίτι, γιατί παίρνω ένα εξωιδρυματικό επίδομα 800 ευρώ, το οποίο το παίρνω’ δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρόνια ‘και αν δεν είναι στο σπίτι μου η μητέρα μου, θα μου κάνουνε μήνυση και θα μου κατασχέσουν και το σπίτι και όλα».

Οι συνάδελφοί της στο ΚΕΠ Οινοφύτων πάντως την χαρακτηρίζουν άνθρωπο ιδιόρρυθμο, με συχνά άσχημη συμπεριφορά απέναντί τους.

«Είχαμε κάνει ενέργειες διότι έλειπε επανειλημμένως από το ΚΕΠ. Δεν εξυπηρετούνταν ο κόσμος».

Εις βάρος της 62χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, απάτη, μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού και ψευδή κατάθεση.

Αφέθηκε ελεύθερη

Η 62χρονη, η οποία παραδέχτηκε ότι έθαψε τη μητέρα της και κράτησε τον θάνατό της κρυφό προκειμένου να εισπράττει παράνομα σύνταξη και επιδόματα, οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερη, καθώς δεν βαρύνεται από κανένα κακούργημα, υποσχέθηκε παρόλα αυτά να επιστρέψει τα χρήματα που έχει πάρει.

Η 62χρονη, διευθύντρια του ΚΕΠ Οινοφύτων, επέστρεψε στο χωριό της. Με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της και με βιαστικά βήματα, ανοίγει την πόρτα και μπαίνει στο σπίτι της, μόλις 20 μέτρα από το σημείο όπου επί τουλάχιστον δύο χρόνια είχε θάψει τη σορό της μητέρας της, αποκρύπτοντας τον θάνατό της για να λαμβάνει τη σύνταξη και το επίδομα αναπηρίας της.

Συνεχίζεται η έρευνα

Αφέθηκε ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους, καθώς η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται. Ενώπιον του εισαγγελέα εμφανίστηκε μετανιωμένη:

«Έκανα λάθος και θα αποδεχθώ τις συνέπειες. Θα επιστρέψω το συντομότερο δυνατόν τα χρήματα που πήρα από τη σύνταξη της μητέρας μου, από τον Αύγουστο του 2023 όταν εκείνη ‘έφυγε’ από τη ζωή. Είχα σοβαρά οικονομικά προβλήματα και χρέη και γι’ αυτό έκανα αυτήν την πράξη».