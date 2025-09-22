Ελεύθερη αφέθηκε η 62χρονη Διευθύντρια ΚΕΠ στη Βοιωτία, η οποία έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη και το επίδομα.

Η 62χρονη, διευθύντρια του ΚΕΠ Οινοφύτων απέκρυψε τον θάνατο της μητέρας της και φυσικά την αποτρόπαια πράξη της προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει το επίδομα αναπηρίας και τη σύνταξη της νεκρής μητέρας της.

Η 62χρονη ισχυρίζεται σύμφωνα με τον δικηγόρο της ότι «το έκανα από μεγάλη οικονομική ανάγκη».

«Αυτό που μου είπε είναι πως έκανε ό,τι έκανε από μεγάλη οικονομική ανάγκη. Η ίδια μου είπε ότι η μητέρα της είναι νεκρή από τον Αύγουστο του 2023», τόνισε ο δικηγόρος της.

Ο στάβλος που η 62χρονη έθαψε τη μητέρας της βρίσκεται σε απόμερο σημείο του χωριού Κλειδί. Στα πλάγια του δρόμου υπάρχει συρματόπλεγμα που εμποδίζει την προσέγγιση στον στάβλο. Όποιος θέλει να φτάσει στο σημείο πρέπει να κατηφορίσει από ένα κακοτράχαλο μονοπάτι και να κάνει τον γύρο του στάβλου, προκειμένου να φτάσει εκεί.

Συγχωριανοί της 62χρονης υποστηρίζουν ότι είναι αδύνατο για μια γυναίκα περί των 60 ετών να μεταφέρει μόνη της μια σορό στο συγκεκριμένο σημείο.

«Ο Γ. με βοήθησε να τη θάψω, γιατί είχα οικονομικά προβλήματα»

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η 62χρονη ζητούσε επίμονα να μάθει τι λέγεται για την ίδια στα μέσα ενημέρωσης, καθώς φέρεται να άκουσε το όνομά της σε τηλεοπτικό δελτίο μέσα στο τμήμα.

Την ίδια στιγμή, πληροφορίες αναφέρουν ότι έδωσε το μικρό όνομα του συνεργού της. «Ο Γ. με βοήθησε να τη θάψω, γιατί είχα οικονομικά προβλήματα» φέρεται να είπε.

Σε βάρος της 62χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για «μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού», «ψευδή κατάθεση», «ανθρωποκτονία από αμέλεια» και «απάτη» και οδηγήθηκε στις εισαγγελικές αρχές.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου είπε ότι η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από ανώνυμη καταγγελία στο τοπικό τμήμα, με την αστυνομία να ξεκινά άμεσα την έρευνα. Αρχικά πήγαν στο σπίτι της γυναίκας η οποία υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι η ηλικιωμένη μητέρα της, δεν βρισκόταν εκεί και τους ζήτησε να επανέλθουν τις επόμενες ημέρες, όπως και έγινε.

Όταν ξαναπήγαν οι αστυνομικοί, τους παρουσίασε άλλη γυναίκα. Συνεχίζοντας τις έρευνες εντόπισαν τη σορό της ηλικιωμένης γυναίκας σε προχωρημένη αποσύνθεση.

Αν και η κόρη ισχυρίζεται ότι η μητέρα της πέθανε από παθολογικά αίτια το 2023, κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι είχαν να τη δουν τουλάχιστον πέντε χρόνια. Η ίδια έχει αναφέρει στους αστυνομικούς ότι είχε καταλήξει από παθολογικά αίτια το 2023, κάτι το οποίο βέβαια δεν έχει ξεκαθαρίσει για την αστυνομία, γι αυτό και αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Τα ερωτήματα που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με την κα. Δημογλίδου είναι αν ο θάνατος της ηλικιωμένης ήταν εγκληματική ενέργεια, αλλά κατά πόσο είχε δοθεί η απαραίτητη βοήθεια στη γυναίκα αυτή, ώστε να μη φύγει από τη ζωή.