Βοιωτία: Πόσα χρήματα λάμβανε τον μήνα η 62χρονη λόγω της νεκρής μητέρα της – Το ποσό που θα κληθεί να επιστρέψει

Τα 1400 ευρώ φτάνει το σύνολο των χρημάτων που λάμβανε μηνιαίως η 62χρονη, η οποία έθαψε τη μητέρα της δίπλα στο σπίτι της στη Βοιωτία ώστε να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξή της.

Η 62χρονη δημόσια υπάλληλος φέρεται να λάμβανε για 2 χρόνια τη σύνταξη και τα επιδόματα που δικαιούταν η νεκρή μητέρα της.

1.400 ευρώ τον μήνα

Ωστόσο ο χρόνος που πέθανε η ηλικιωμένη γυναίκα θα διαπιστωθεί από τις ιατροδικαστικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, η μητέρα της 62χρονης λάμβανε σύνταξη γήρατος ύψους 846 ευρώ, ενώ το επικουρικό έφτανε τα 122 ευρώ και το εξωιδρυματικό επίδομα τα 432 ευρώ. Σύνολο έφτανε ένα ποσό στα 1400 ευρώ.

Αν τελικά η δικαιοσύνη αποφασίσει ότι η 62χρονη λέει την αλήθεια και η μητέρα της πέθανε τον Αύγουστο του 2023, τότε η γυναίκα θα κληθεί να επιστρέψει στο κράτος 33.600 ευρώ και μάλιστα εντόκως.

Τα ερωτήματα πάντως που μένει να απαντηθούν είναι αρκετά, ενώ θα πρέπει να διαπιστωθεί αν ο θάνατός της επήλθε από φυσικά αίτια ή από εγκληματική ενέργεια.