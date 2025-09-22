Βοιωτία: Πόσα χρήματα λάμβανε τον μήνα η 62χρονη λόγω της νεκρής μητέρα της – Το ποσό που θα κληθεί να επιστρέψει
Υπολογίζεται ότι η 62χρονη που απέκρυψε τον θάνατο της μητέρας της έλαβε παράνομα πάνω από 33.000 ευρώ
- Ιπποκράτειο: Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ ο καρδιοχειρουργός που συνελήφθη επ’ αυτοφόρω για «φακελάκι»
- Ευρώπη: Η ακραία ζέστη συνδέεται με τον θάνατο σχεδόν 63.000 ανθρώπων το καλοκαίρι του 2024
- Μεσόγειος: Το ακριβό νεκροταφείο μεταναστών – Η αποτυχία της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα σύνορα
- Σοκ με 35χρονο που κρατούσε 4 «ευάλωτους ενήλικες» κλειδωμένους στο υπόγειό του και ζούσε με τα χρήματά τους
Τα 1400 ευρώ φτάνει το σύνολο των χρημάτων που λάμβανε μηνιαίως η 62χρονη, η οποία έθαψε τη μητέρα της δίπλα στο σπίτι της στη Βοιωτία ώστε να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξή της.
Η 62χρονη δημόσια υπάλληλος φέρεται να λάμβανε για 2 χρόνια τη σύνταξη και τα επιδόματα που δικαιούταν η νεκρή μητέρα της.
1.400 ευρώ τον μήνα
Ωστόσο ο χρόνος που πέθανε η ηλικιωμένη γυναίκα θα διαπιστωθεί από τις ιατροδικαστικές εξετάσεις.
Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, η μητέρα της 62χρονης λάμβανε σύνταξη γήρατος ύψους 846 ευρώ, ενώ το επικουρικό έφτανε τα 122 ευρώ και το εξωιδρυματικό επίδομα τα 432 ευρώ. Σύνολο έφτανε ένα ποσό στα 1400 ευρώ.
Αν τελικά η δικαιοσύνη αποφασίσει ότι η 62χρονη λέει την αλήθεια και η μητέρα της πέθανε τον Αύγουστο του 2023, τότε η γυναίκα θα κληθεί να επιστρέψει στο κράτος 33.600 ευρώ και μάλιστα εντόκως.
Τα ερωτήματα πάντως που μένει να απαντηθούν είναι αρκετά, ενώ θα πρέπει να διαπιστωθεί αν ο θάνατός της επήλθε από φυσικά αίτια ή από εγκληματική ενέργεια.
- Τέλος εποχής για τα Windows 10 – Οι επιλογές των επιχειρήσεων
- Γιατί η Τέιλορ Σουίφτ είναι ο Στιβ Τζομπς της μουσικής: Πρωτοπόρα, ευφυής, μάστορας στο μάρκετινγκ
- «Έσπασε» ο πατέρας του Εμμανουήλ Καραλή: «Αυτό που μένει στο τέλος είναι η διαδρομή και όχι τα μετάλλια» (vid)
- Έβγαλε «στο σφυρί» Ολυμπιακή δάδα ο Πύρρος Δήμας – Έντονη αντίδραση της Ολυμπιακής Επιτροπής
- Δανία: Έκλεισε το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης – Drones στον εναέριο χώρο
- Η Γαλλία αναγνώρισε Κράτος της Παλαιστίνης – Μακρόν: «Φιλοδοξία μας να σπάσει ο κύκλος της βίας»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις