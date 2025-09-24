Σε αργία τέθηκε η 62χρονη που έθαψε τη 91 μητέρα της – ενδεχομένως ζωντανή – σε αυτοσχέδιο λάκκο σε στάβλο δίπλα στο σπίτι της στη Βοιωτία, προκειμένου να συνεχίσει να καρπώνεται τη σύνταξη και το αναπηρικό επίδομα που λάμβανε η ηλικιωμένη.

Η απόφαση ελήφθη από το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήλεσι, ενώ όπως αποκάλυψε στο Mega δημοτικός σύμβουλος εξαιτίας της το ΚΕΠ – στο οποίο ήταν διευθύντρια – ουσιαστικά υπολειτουργούσε εδώ και πολύ καιρό. Η ίδια λέγεται ότι απουσίαζε με πολλές αναρρωτικές, περισσότερες από αυτές που θα μπορούσαν να δικαιολογηθούν.

Εις βάρος της 62χρονης φαίνεται ότι υπήρχαν καταγγελίες από συναδέλφους της, σύμφωνα με τον Παναγιώτη Κοχύλη, πρώην πρόεδρο Σωματείου εργαζομένων ΚΕΠ. Υπήρχαν «καταγγελίες από όλους τους συναδέλφους, γι’ αυτό και κλήθηκα να επέμβω», δηλώνει.

Από την πλευρά του ο πρώην δήμαρχος Τανάγρας, Ευάγγελος Γεωργίου, εξηγεί ότι η 62χρονη ήταν «δημοτική υπάλληλος, προϊσταμένη στον δήμο Οινοφύτων, κάποια στιγμή είχε ακουστεί κάποια ένταση και την κάλεσα, της έκανα μία παρατήρηση και εκεί με τη συζήτηση διαπίστωσα ότι είχε αυτήν την ιδιορρυθμία και τη νευρικότητα».

Εις βάρος της 62χρονης φαίνεται ότι υπήρχαν καταγγελίες από συναδέλφους της στο ΚΕΠ

«Επί των ημερών μου δεν είχα καμία καταγγελία, ένα περιστατικό μικρό ότι αντέδρασε βίαια και της είπα ότι οι πολίτες έχουν ανάγκη το ΚΕΠ και πρέπει με χαμόγελο να τους αντιμετωπίζεις και να τους δίνεις λύσεις», καταλήγει ο ίδιος.

Απορία προκαλεί επίσης η ξαφνική εμφάνιση της κατηγορουμένης στο ΚΕΠ στο Δήλεσι, το οποίο παραμένει κλειστό και για το οποίο η ίδια έχει ακόμα κλειδιά λόγω της θέσης που κατείχε.

Βοιωτία: Ραγδαίες εξελίξεις

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της Θήβας όπου η 62χρονη γυναίκα διευθύντρια του ΚΕΠ δεν δήλωσε τον θάνατο της μητέρας της και την έθαψε σε έναν στάβλο δίπλα στο σπίτι της, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη και τα επιδόματά της.

Πληθαίνουν τα αναπάντητα ερωτήματα, την ώρα που εξετάζεται η περίπτωση να έχει τελεστεί ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο

Καθώς πληθαίνουν τα αναπάντητα ερωτήματα για την υπόθεση, η εισαγγελία διέταξε προκαταρκτική εξέταση για να διαπιστωθεί αν έχει τελεστεί ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, καθώς και για να διαπιστωθεί αν η απάτη που διέπραξε εις βάρος του Δημοσίου η 62χρονη ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.

Το απόγευμα της Τρίτης, ο εισαγγελέας και ο διοικητής του Τμήματος Ασφαλείας Τανάγρας πήγαν στο σημείο όπου η 62χρονη είχε θάψει την υπέργηρη μητέρα της, προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία. Μαζί τους στο σημείο βρέθηκε και ειδικό κλιμάκιο προκειμένου να επιθεωρήσει τον αυτοσχέδιο λάκκο, τον οποίο η 62χρονη δήλωσε πως έσκαψε με τη βοήθεια ενός εργάτη σε προγενέστερο χρόνο προκειμένου να τοποθετήσει στο σημείο λέβητα.

Μιλώντας στο MEGA, ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η 91χρονη να θάφτηκε ζωντανή. «Όταν ένας πολίτης ενταφιάζει έναν άλλον άνθρωπο χωρίς να έχει γίνει διαπίστωση του θανάτου από γιατρό είναι πολύ πιθανό να έχει ενταφιάσει ένα ζωντανό άτομο» εξήγησε.

Μυστήριο παραμένει και ο ακριβής χρόνος θανάτου της ηλικιωμένης. Συγγενείς αλλά και κάτοικοι του χωριού υποστηρίζουν ότι είχαν να τη δουν από το 2020, την ώρα που η κατηγορουμένη ισχυρίζεται ότι πέθανε τον Αύγουστο του 2023. Πάντως, ο γιος της 62χρονης υποστήριξε μιλώντας στους αστυνομικούς ότι είχε να δει αρκετά χρόνια την ηλικιωμένη γιαγιά του.

«Νομίζω ότι θα φανεί από τις τρίχες και από τα οστά που βρέθηκαν στον λάκκο, πόσο καιρό ήταν θαμμένη εκεί πέρα, γιατί μπορεί να ήταν και πιο νωρίς. Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες που λένε ότι είχαν να δουν τη γιαγιά εφτά χρόνια», σημειώνει ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής.

Σοκ προκαλεί και η περιγραφή του ανθρώπου που αναγκάστηκε, όπως ισχυρίζεται, να δώσει τη θεία του στην 62χρονη για να την παρουσιάζει ως δήθεν μητέρα της. «Αυτή εκμεταλλεύτηκε την καλοσύνη τη δικιά μου» δήλωσε. «Οτιδήποτε και να σε ρωτήσουν δεν θα μιλήσεις καθόλου. Θα κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μην μιλάς καθόλου, όταν λέω ότι είσαι η μητέρα μου», είπε η ίδια η γυναίκα.