Βοιωτία: Έγραφε φάρμακα στην μητέρα της μέχρι το καλοκαίρι του 2025 η 62χρονη

Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση της Θήβας όπου μία 62χρονη γυναίκα δεν δήλωσε τον θάνατο της μητέρας της και την έθαψε σε έναν στάβλο δίπλα στο σπίτι της, προκειμένου να συνεχίσει να φαίνεται ζωντανή και να εισπράττει τη σύνταξη και τα επιδόματά της έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Η 62χρονη που κατηγορείται ότι έθαψε τη μητέρα της για να εισπράττει σύνταξη βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με έρευνα για ανθρωποκτονία με δόλο, καθώς αντιφατικές μαρτυρίες και ιατροδικαστικά ευρήματα περιπλέκουν την υπόθεση.

Έγραφε φάρμακα για χρόνια

Η ίδια δηλώνει πως έθαψε την μητέρα της τον Αύγουστο του 2023.

Ωστόσο, όπως αποκαλύπτεται μέσα από τα έγγραφα που έφερε στη δημοσιότητα το MEGA, η 62χρονη έγραφε φάρμακα στο ΑΜΚΑ της νεκρής μητέρας της έως τον Ιούλιο του 2025.

Μόνο στις 3 Ιουλίου έγιναν 14 συνταγογραφήσεις. Πρόκειται για φάρμακα αντιθρομβωτικά, διουρητικά, χάπια για την καρδιά αλλά και το σάκχαρο.

Δεν πήγαινε για τις αιμοληψίες

Αντίθετα, αρκετές εξετάσεις που είχαν συνταγογραφηθεί στο ΑΜΚΑ της ηλικιωμένη γιαγιάς φαίνεται πως δεν έγιναν ποτέ. Εξετάσεις από το 2017 που δεν έγιναν ποτέ καθώς θα έπρεπε να υπάρχει φυσική παρουσία της ηλικιωμένης, σε αντίθεση με μια εξέταση ούρων που είχε συνταγογραφηθεί τον Δεκέμβριο του 2020 και εκτελέστηκε κανονικά τον Ιανουάριο του 2021.

Όμως κανείς δεν γνωρίζει αν το δείγμα που εξέτασε το εργαστήριο ήταν της 91χρονης γυναίκας.

Συγκεκριμένα οι εξετάσεις που είχαν γραφτεί στο ΑΜΚΑ της ηλικιωμένης:

Δεκέμβριος 2017: Συνταγογραφούνται εξετάσεις αίματος – Δεν εκτελούνται

Μάιος 2019: Συνταγογραφούνται εξετάσεις αίματος – Δεν εκτελούνται

Αύγουστος 2019: Συνταγογραφούνται εξετάσεις αίματος – Δεν εκτελούνται

Φεβρουάριος 2020: Συνταγογραφούνται εξετάσεις αίματος – Δεν εκτελούνται

Δεκέμβριος 2020: Συνταγογραφούνται εξετάσεις ούρων – Εκτελέστηκε Ιανουάριο 2021