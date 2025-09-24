Βοιωτία: Νέες αποκαλύψεις για την 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στο στάβλο – Τι είπε στη δεύτερη κατάθεση ο γιος της

Για δεύτερη φορά μέσα λίγες ημέρες κλήθηκε να δώσει κατάθεση ο γιος της 62χρονης που είχε θάψει για χρόνια την μητέρα της σε στάβλο δίπλα στο σπίτι της σε χωριό στη Βοιωτία.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA ο γιος της 62χρονης δήλωσε πως η μητέρα του φρόντιζε την γιαγιά του καθημερινά.

Η δεύτερη κατάθεση του γιου της

Ωστόσο όπως υποστήριξε η τελευταία φορά που εκείνος είδε ζωντανή την γιαγιά του ήταν σχεδόν πριν 5 4 χρόνια και συγκεκριμένα στις 3 και 4 Ιανουαρίου του 2021. Υπενθυμίζεται ότι ο νεαρός μένει μόνιμα στην Κρήτη.

Επίσης ρωτήθηκε για το εάν η μητέρα του είχε βίαιη συμπεριφορά και απάντησε αρνητικά. Στο ερώτημα εάν μπορεί να υποδείξει κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας που ενδέχεται να γνωρίζει τι συνέβη απάντησε πως δεν θέλει να απαντήσει.

Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να προσδιοριστεί ο ακριβής χρόνος θανάτου της ηλικιωμένης γυναίκας. Για το σκοπό αυτό αναμένεται να γίνουν ειδικές εξετάσεις στα οστά της που θα δώσουν απαντήσεις και θα ρίξουν φως στις συνθήκες θανάτου της.

<br />

Οι αντιφάσεις της 62χρονης

Στο μεταξύ οι αντιφάσεις της 62χρονης διευθύντριας στα ΚΕΠ, που έθαψε την υπέργηρη μητέρα της σε στάβλο για να εισπράττει τη σύνταξή της, αποτελούν αντικείμενο της έρευνας των Αρχών, για να διαπιστωθεί εάν έχει πει την αλήθεια για τον χρόνο, αλλά και τον τρόπο θανάτου.

Σε επαφή με την ηλικιωμένη γυναίκα, άλλωστε, δεν ερχόταν κανένας άλλος. Ούτε καν ο γιος της 62χρονης, που σπουδάζει στην Κρήτη.

«Δεν έχω δει τη γιαγιά μου από τον Ιανουάριο του 2021. Δεν γνωρίζω απολύτως τίποτα για τις συνθήκες θανάτου της. Το περασμένο Σάββατο με κάλεσε η μητέρα μου από το αστυνομικό τμήμα και μου είπε ότι φοβόταν πως θα κατηγορηθεί για τον θάνατό της», δήλωσε ο γιος της.

«Νομίζω ότι θα φανεί από τις τρίχες και από τα οστά που βρέθηκαν στον λάκκο πόσο καιρό ήταν θαμμένη εκεί πέρα, γιατί μπορεί να ήταν και πιο νωρίς. Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες που λένε ότι 7 χρόνια είχαν να δουν τη γιαγιά. Λένε για 5 και 7 χρόνια», είπε ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων ΝΑ Αττικής.

Το τελευταίο ίχνος ζωής της μητέρας της 62χρονης εμφανίζεται τον Ιανουάριο του 2021, όταν φέρεται να έκανε κάποιες ιατρικές εξετάσεις. Μέχρι τότε, ωστόσο, ανά τακτά χρονικά διαστήματα συνταγογραφούνταν εξετάσεις αίματος, οι οποίες έμεναν ανεκτέλεστες.

«Η γιαγιά μου αντιμετώπιζε αρκετά προβλήματα υγείας. Με την καρδιά της, με το οξυγόνο, προβλήματα όρασης, μνήμης και κινητικά, ενώ είχε κάνει και μια πολύ σοβαρή επέμβαση. Έπαιρνε φαρμακευτική αγωγή αλλά δεν γνωρίζω ποια ακριβώς», πρόσθεσε ο γιος της 62χρονης.

Μέχρι και τον περασμένο Ιούλιο η 62χρονη συνταγογραφούσε φάρμακα στο ΑΜΚΑ της μητέρας της! Της γυναίκας, που κατά δήλωσή της, πέθανε από παθολογικά αίτια το 2023 και εκείνη την έθαψε με τη βοήθεια ενός άνδρα σε έναν αυτοσχέδιο λάκκο.

Τι λέει ο εργάτης που κατονομάζει η 62χρονη ως τον άνθρωπο που έσκαψε το λάκκο

Ο άνδρας που η 62χρονη υποστηρίζει ότι την βοήθησε είναι ο περιβόητος Γιάννης, ο οποίος μίλησε στο MEGA, αρνούμενος τα πάντα.

«Εγώ δεν ξέρω τίποτα, κύριε, για τέτοια πράγματα, ούτε έχω δουλέψει ποτέ σε αυτήν. Τι δουλειά έχω εγώ με τη γυναίκα, τι θέλω στο σπίτι αυτής; Αυτή που ήτανε δεν ξέρω. Δεν έβγαινε από το σπίτι ποτέ».

Η 62χρονη έδιωξε την αγροτική γιατρό από το σπίτι όταν πήγε να δει την μητέρα της

Σύμφωνα με μαρτυρία, στην περιοχή υπάρχει μία αγροτική γιατρός η οποία αποφάσισε να επισκεφθεί το σπίτι της 62χρονης για να δει από κοντά πώς είναι η ηλικιωμένη γυναίκα.

Τότε φαίνεται πως η 62χρονη δεν την άφησε να μπει στο σπίτι και την έδιωξε.

Παράλληλα, αποκαλύπτεται ότι η 62χρονη προσέγγισε τρεις ηλικιωμένες προκειμένου να τις πείσει να υποδυθούν τη μητέρα της.