Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
Θρίλερ στη Βοιωτία: «Μου ζήτησε να την πάρω μαζί μου στη Γερμανία» – Μαρτυρία φίλης της 62χρονης
Θρίλερ στη Βοιωτία: «Μου ζήτησε να την πάρω μαζί μου στη Γερμανία» – Μαρτυρία φίλης της 62χρονης

Φίλη και γειτόνισσά της αποκαλύπτει τι της είπε η 62χρονη προτού μαθευτεί η υπόθεση αλλά και αφού η Αστυνομία ζήτησε να πάει στο σπίτι στη Βοιωτία και να δει την υπέργηρη μητέρα της

Να φύγει από την Ελλάδα προσπάθησε, σύμφωνα με μαρτυρία φίλης της, η 62χρονη που αποκαλύφθηκε ότι έθαψε την 91χρονη μητέρα της σε αυτοσχέδιο τάφο σε στάβλο ιδιοκτησίας της στη Βοιωτία.

Συγκεκριμένα, η ίδια φαίνεται να προσπάθησε να διαφύγει στο εξωτερικό όσο οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονταν σε εξέλιξη, ζητώντας από φίλη και γειτόνισσά της που είχε έρθει στη χώρα μας από τη Γερμανία να την πάρει μαζί της.

Η συγκεκριμένη γυναίκα αποκάλυψε μιλώντας στον Star τι ειπώθηκε μεταξύ τους: «Μου ζήτησε να έρθει στη Γερμανία. Μου λέει ‘είσαι μάνα και ξέρεις, σε παρακαλώ, είχα πολλά λεφτά αλλά τα έφαγε ο γιος μου στα ναρκωτικά’, ότι τον βρήκε με τη βελόνα στο χέρι και πήρε ο γιος της όλα τα λεφτά, και εκείνη πλήρωσε τις 60.000 ευρώ για να κάνει αποτοξίνωση στο παιδί».

Όταν, μάλιστα, ο κλοιός γύρω της έσφιξε, η 62χρονη ζήτησε από την ίδια γυναίκα να πείσει τη δική της μητέρα να εμφανιστεί στους αστυνομικούς.

«Ήρθε σπίτι μου και έκλαιγε το Σάββατο γύρω στις 10 η ώρα και μου είπε ότι θα έρθει η Αστυνομία να δούνε τη μάνα της. Μου είπε ότι η μάνα της δεν είναι εδώ, είναι στη δομή και άμα δεν την βρούνε, θα με πάρουνε μέσα, θα με κλείσουνε μέσα και θα μου ζητήσουν να πληρώσω αυτά τα λεφτά πίσω και είναι γύρω στις 15.000 και τι θα κάνω, πρέπει κάποιος να κάνει τη μάνα μου» λέει η ίδια.

Λίγο αργότερα, της απάντησε με ένα μήνυμα στο κινητό που ανέφερε ότι η μητέρα της αρνιόταν να συμμετάσχει στην απάτη: «Δεν το κάνει αυτό ούτε για μένα, λυπάμαι», έγραψε.

Η μητέρα μου «δεν το κάνει αυτό ούτε για μένα, λυπάμαι» απάντησε η φίλη της στην 62χρονη

Η 62χρονη φαίνεται να μεγάλωσε σε ιδιαίτερα αυταρχικό περιβάλλον, σύμφωνα με καταγγελίες, και ως εκ τούτου η Αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο η πράξη της να συνδέεται με εκδικητικά κίνητρα προς τη μητέρα της.

Τι είπε ο γιος της 62χρονης στη δεύτερη κατάθεση

Ο 28χρονος γιος της 62χρονης, ο οποίος διαμένει μόνιμα στην Κρήτη – κλήθηκε μέσα σε λίγες ημέρες να δώσει κατάθεση για δεύτερη φορά και είπε μεταξύ άλλων ότι η μητέρα του φρόντιζε την 91χρονη καθημερινά, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA. Ωστόσο δήλωσε ότι τελευταία φορά που είδε ζωντανή τη γιαγιά του ήταν στις 3 – 4 Ιανουαρίου 2021.

Υπενθυμίζεται ότι η 62χρονη κατέθεσε ότι η μητέρα της πέθανε το 2023 και μετά εκείνη την έθαψε σε στάβλο δίπλα στο σπίτι της σε χωριό στη Βοιωτία, προκειμένου όπως είναι γνωστό να μη χάσει τη σύνταξη και τα επιδόματα.

Ερωτηθείς εάν η μητέρα του είχε βίαιη συμπεριφορά, ο 28χρονος απάντησε αρνητικά. Στο ερώτημα εάν μπορεί να υποδείξει κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας που ενδέχεται να γνωρίζει τι συνέβη, είπε ότι δεν θέλει να απαντήσει.

Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να προσδιοριστεί ο ακριβής χρόνος θανάτου της ηλικιωμένης γυναίκας. Για τον σκοπό αυτό αναμένεται να γίνουν ειδικές εξετάσεις στα οστά της που θα δώσουν απαντήσεις και θα ρίξουν φως στις συνθήκες θανάτου της.

Θρίλερ στη Βοιωτία: Οι αντιφάσεις της 62χρονης

Στο μεταξύ οι αντιφάσεις της 62χρονης διευθύντριας στα ΚΕΠ, που έθαψε την υπέργηρη μητέρα της σε στάβλο για να εισπράττει τη σύνταξή της, αποτελούν αντικείμενο της έρευνας των Αρχών, για να διαπιστωθεί εάν έχει πει την αλήθεια για τον χρόνο, αλλά και τον τρόπο θανάτου.

Σε επαφή με την ηλικιωμένη γυναίκα, άλλωστε, δεν ερχόταν κανένας άλλος, ούτε καν ο γιος της. «Δεν γνωρίζω απολύτως τίποτα για τις συνθήκες θανάτου της. Το περασμένο Σάββατο με κάλεσε η μητέρα μου από το αστυνομικό τμήμα και μου είπε ότι φοβόταν πως θα κατηγορηθεί για τον θάνατό της», δήλωσε ο 28χρονος.

Το τελευταίο ίχνος ζωής της μητέρας της 62χρονης εμφανίζεται τον Ιανουάριο του 2021, όταν φέρεται να έκανε κάποιες ιατρικές εξετάσεις. Μέχρι τότε, ωστόσο, ανά τακτά χρονικά διαστήματα συνταγογραφούνταν εξετάσεις αίματος, οι οποίες έμεναν ανεκτέλεστες.

«Η γιαγιά μου αντιμετώπιζε αρκετά προβλήματα υγείας. Με την καρδιά της, με το οξυγόνο, προβλήματα όρασης, μνήμης και κινητικά, ενώ είχε κάνει και μια πολύ σοβαρή επέμβαση. Έπαιρνε φαρμακευτική αγωγή αλλά δεν γνωρίζω ποια ακριβώς», πρόσθεσε ο γιος της 62χρονης.

