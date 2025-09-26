Βοιωτία: Έρευνα για το πότε πέθανε η μητέρα της 62χρονης – Ο κρίσιμος ρόλος του γιου της και το πρόσωπο που καλύπτει

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της Αστυνομίας για την υπόθεση της 62χρονης στη Βοιωτία που έθαψε την μητέρα της στον στάβλο και συνέχιζε να παίρνει τη σύνταξή της.

Όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο Live News από τις Αρχές διατάχθηκε περαιτέρω έρευνα ώστε να διαπιστωθεί το πότε πέθανε η μητέρα της 62χρονης.

Οι ισχυρισμοί του γιου της

Για την ώρα η γυναίκα δεν αντιμετωπίζει κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες και γι΄ αυτό δεν έχει γίνει η άρση απορρήτου των τηλεφώνων της αλλά ούτε και των τραπεζικών της λογαριασμών.

Κρίσιμο πρόσωπο στην υπόθεση θεωρείται ο γιος της 62χρονης. Στην κατάθεσή του ισχυρίστηκε ότι η τελευταία φορά που είδε τη γιαγιά του ήταν τον Ιανουάριο του 2021.

Έκτοτε όπως λέει, δεν πήγε ξανά πήγε στο χωριό ώστε να δει τη γιαγιά του. Αυτοί οι ισχυρισμοί προκαλούν εύλογα ερωτήματα με τις Αρχές να ερευνούν το ενδεχόμενο να συνέβη κάτι εκείνη την χρονική περίοδο.

Ποιος έσκαψε τον λάκκο

Ένα άλλο κρίσιμο πρόσωπο στην υπόθεση είναι το άτομο που βοήθησε την 62χρονη και έσκαψε τον λάκκο στον στάβλο του σπιτιού για να θάψει την μητέρα της.

Η ίδια έχει καταθέσει ότι αυτό το έκανε ένας εργάτης από την Αλβανία ο οποίος έχει φύγει από το χωριό.

Οι Αρχές θεωρούν ότι ίσως αυτό να μην ισχύει και ότι πιθανόν η 62χρονη να θέλει να καλύψει αυτό το πρόσωπο που την βοήθησε και δεν θέλει να το αποκαλύψει.