Η υπόθεση της 62χρονης στη Βοιωτία, που έχει παραδεχθεί ότι έθαψε τη μητέρα της προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει παράνομα τη σύνταξη και τα επιδόματα, βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών, με τη δημοσιογραφική έρευνα να φέρνει νέα στοιχεία για την ζωή της.

Όπως αναφέρουν μαρτυρίες, η 62χρονη γυναίκα προσπαθούσε να φύγει στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Γερμανία, όπου ζούσε και εργαζόταν φιλικό της πρόσωπο.

Τη ρωτούσε για να πάει στη Γερμανία

Ειδικότερα, η Αθηνά Φαρμάκη, κάτοικος Μονάχου και παιδική φίλη της 62χρονης μιλώντας στο MEGA είπε ότι γνωρίζονταν από μικρά παιδιά, ήταν συμμαθήτριες. Κατόπιν καθώς τα χρόνια πέρασαν χάθηκε η επαφή μεταξύ των δύο γυναικών και επικοινώνησε ξανά η 62χρονη με την κυρία Φαρμάκη φέτος τον Ιούνιο.

«Μιλήσαμε για πολλά πράγματα. Με ρώτησε αν μπορώ να την φιλοξενήσω στη Γερμανία, να δουλέψει και της είπα ”ναι”. Τον Οκτώβριο θα ερχόμουν πάλι και θα ερχόταν μαζί μου. Μου είπε θα έβγαινε η σύνταξή της μέχρι τότε».

Όπως ανέφερε η φίλης της 62χρονης της είχε πει ότι σκεφτόταν να πάρει και το γιο της μαζί στην Γερμανία και ρωτούσε ποιος ήταν ο βασικός μισθός. «Ήθελε να έρθει στην Γερμανία τον Οκτώβριο. Εμένα μου είπε ότι μέχρι τον Οκτώβριο θα έχει βγει και η σύνταξή της και θα μπορεί να έρθει», επεσήμανε η κυρία Φαρμάκη.

Της «ζήτησε» τη μητέρα της

«Τον Σεπτέμβριο ήρθε στο σπίτι μου λίγο αγχωμένη και μου είπε να μιλήσουμε λίγο μόνες μας, ”χρειάζομαι την βοήθειά σου”, μου είπε. Πήγαμε στο υπνοδωμάτιο μου, μιλήσαμε και μου είπε να πω στη μητέρα μου να πάει στο σπίτι, γιατί θα ερχόταν η αστυνομία να δει τη μητέρα της και η μητέρα της είναι σε μία δομή και δεν μπορεί να την φέρει τόσο γρήγορα και επειδή παίρνει το επίδομα… αλλά πρέπει να δούνε την μητέρα της σήμερα, αλλιώς θα την πάρουν μαζί της η αστυνομία», ανέφερε η φίλη της 62χρονης.

Η κυρία Φαρμάκη σχολίασε ότι όσα της είπε η 62χρονη ήταν πολύ πειστικά, αλλά όπως είπε η μητέρα της δεν ήθελε να το κάνει αυτό. Πλέον η φίλη της 62χρονης δηλώνει πολύ απογοητευμένη από τα ψέματα που άκουσε και την τροπή που πήρε η υπόθεση.

«Δεν σε κοιτάω, έτσι θα πεθάνεις»

Παράλληλα, η μητέρα της κυρίας Φαρμάκη που ήταν φίλη της άτυχης 91χρονης που θάφτηκε στο λάκκο αποκάλυψε ότι η 62χρονη συμπεριφερόταν με άσχημο τρόπο στη μητέρα της.

«Η κόρη της όταν πήγαινα κάτω στο σπίτι τους, να δω την μαμά της, την έβριζε και της έλεγε (η 62χρονη στη μητέρα της) ‘δεν σε κοιτάω’. Μου λέει η μάνα της ‘μου άδειασε το ψυγείο κάτω στο σπίτι να μην έχει τίποτα να φάω και μου πήρε και το κλειδί πάνω, να μην μπορώ να πάω», γιατί ανέβαινε τις σκάλες τότε» σημείωσε μιλώντας στο MEGA.

Όπως είπε η φίλη της 91χρονης, άκουσε με τα αυτιά της να λέει η 62χρονη στην μητέρα της: «Της έλεγε η κόρη της ‘δεν σε κοιτάω μωρή, γιατί τρως πολύ και δεν σε κοιτάω. Έτσι θα πεθάνεις’».