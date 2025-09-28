newspaper
Βοιωτία: Μάρτυρας «κλειδί» στην υπόθεση της 62χρονης «σπάει» τη σιωπή του
Ελλάδα 28 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:45

Βοιωτία: Μάρτυρας «κλειδί» στην υπόθεση της 62χρονης «σπάει» τη σιωπή του

Με την 62χρονη που έκρυψε τον θάνατο της υπερήλικης μητέρας της, θάβοντάς την σε στάβλο δίπλα στο σπίτι της στη Βοιωτία, να δηλώνει μετανιωμένη, βασικός μάρτυρας κατηγορίας ξετυλίγει το κουβάρι της υπόθεσης.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ύπνος και κοιλιακό λίπος: Πώς συνδέονται;

Ύπνος και κοιλιακό λίπος: Πώς συνδέονται;

Spotlight

Το μυστήριο γύρω από τον θάνατο και την ταφή της 92χρονης γυναίκας από τη Βοιωτία, που εντοπίστηκε θαμμένη σε στάβλο από την ίδια της την κόρη, καλείται να φωτίσει η Μονάδα Ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου Κρήτης την ίδια ώρα που βασικός μάρτυρας ξεδιπλώνει το κουβάρι της υπόθεσης που έχει προκαλέσει φρίκη.

«Ή με σώζεις ή αυτοκτονώ», λέει ο άνδρας που υποστηρίζει πως δέχτηκε ψυχολογική πίεση από την 62χρονη

«Με πήρε τηλέφωνο και έκλαιγε…» λέει στο «Μεγάλο Κανάλι» και προσθέτει πως η 62χρονη του είπε πως θα αυτοκτονήσει αν δεν τη βοηθήσει. Ο ίδιος υποστηρίζει πως δέχτηκε ψυχολογική πίεση για να χρησιμοποιήσει την ηλικιωμένη θεία του προκειμένου να την παρουσιάσει ως μητέρα της στους αστυνομικούς.

Πώς ξεκίνησαν όλα

Στη συνέχεια, περιγράφει πώς ξεκίνησαν όλα: «Με πήρε τηλέφωνο, στο τηλέφωνο έκλαιγε. Μπαίνει μέσα στο σπίτι, στο σπίτι μου, λέει ‘άκου να δεις, επειδή έχω πάρα πολλά οικονομικά προβλήματα παίρνω από την μάνα μου ένα επίδομα. Σήμερα περιμένω κάποιους να έρθουν να δουν εάν έχω την μαμά μου πραγματικά στο σπίτι και παίρνω νόμιμα αυτό το επίδομα’».

Η 62χρονη μάλιστα επέμενε, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος, ότι η μητέρα της είναι σε δομή στην Κόρινθο.

«’Πού είναι η μαμά σου;’. ‘Η μαμά μου’, μου λέει ‘είναι σε ένα ίδρυμα στην Κόρινθο’. ‘Και γιατί δεν τους λες εδώ είναι το ίδρυμα, πάρτε ένα τηλέφωνο να σας το επιβεβαιώσουν ότι η μαμά σου είναι όντως εκεί;’. Και μου λέει ‘πάλι θα μπλέξω, γιατί τα χρήματα που έπαιρνα ήταν για να την έχω στο σπίτι και όχι να την έχω στο ίδρυμα’».

Στην ερώτηση του άνδρα στο τί πρέπει να γίνει, η απάντηση ήταν να παρουσιάσει την ηλικιωμένη ως μητέρα της για μία ημέρα.

«’Να πάρω την θεία σου έστω για μία μέρα να την φιλοξενήσω στο σπίτι με την προϋπόθεση να κάνει τη μητέρα μου’».

Τότε, η 62χρονη πήρε την ηλικιωμένη γυναίκα και την μετέφερε στο σπίτι της περιμένοντας τους αστυνομικούς. Μία ώρα μετά τη συνάντηση της 62χρονης με τον συγκεκριμένο άντρα, τον επισκέπτονται οι αστυνομικοί. Στα χέρια τους είχαν μία φωτογραφία της ηλικιωμένης θείας του.

«Μου λένε την γνωρίζεις αυτήν την κυρία, λέω ναι είναι θεία μου».

Έτσι, τον οδήγησαν στο σπίτι της 62χρονης προκειμένου να επιβεβαιώσει και από κοντά ότι πρόκειται για τη θεία του και όχι για τη μητέρα της κατηγορουμένης. Στη συνέχεια, πήγε στο αστυνομικό τμήμα να καταθέσει.

«Μου είπαν πρέπει να έρθεις στο αστυνομικό τμήμα στο Σχηματάρι να δώσεις κατάθεση. Λέω σαν τι να δώσω κατάθεση; Σαν μάρτυρας».

Μετανιωμένη η 62χρονη

«Νιώθω ντροπή για ό,τι έκανα», λέει τώρα η 62χρονη ενώ η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβρη.

«Ήμουν απελπισμένη, λόγω των χρεών μου, τα οποία δημιουργήθηκαν από διαχρονικά, πάρα πολύ σοβαρά οικογενειακά προβλήματα υγείας και όχι μόνο. Έκανα μεγάλο λάθος, που δεν δήλωσα το θάνατο της μητέρας μου στις Αρχές. Το έχω συνειδητοποιήσει και νιώθω μεγάλη ντροπή. Θα αποδεχθώ τις συνέπειες των πράξεων μου και θα προσπαθήσω να επιστρέψω τα χρήματα που πήρα, χωρίς να τα δικαιούμαι», λέει.

