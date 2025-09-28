Μπορούν ένας προβοκάτορας, μια δυσλειτουργική οικογένεια και μια Ντέμι Μουρ να σώσουν τη Gucci από τη «βαρεμάρα»;

Με μείωση κατά 25% το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους στις πωλήσεις της, η Gucci, δείχνει απώλεια στη δυναμική της και ο κολοσσός της Kering πρέπει με οποιοδήποτε τρόπο να ανατρέψει την καθοδική πορεία ενός οίκου, που μετά την αποχώρηση του σχεδιαστή Αλεσάντρο Μικέλε, μοιάζει να έχει χάσει την ταυτότητα και το DNA του.

Η πρόσληψη του Demna ως νέου δημιουργικού διευθυντή, ενός σχεδιαστή που είναι συνώνυμο της πρόκλησης, ήταν μια παράτολμη κίνηση σημειώνει ο Guardian καθώς αναρωτιέται αν το ρίσκο θα φέρει τα προβλεπόμενα αποτελέσματα.

Ο προκάτοχος του Demna, Σαμπάτο ντε Σάρνο, απομακρύνθηκε αιφνιδίως νωρίτερα φέτος καθώς η αισθητική του, την οποία ο ίδιος χαρακτήριζε ως «ήπιο, αστικό chic», τα ήγε καλύτερα με τους συντάκτες μόδας παρά με τους πελάτες του οίκου. Η προσέγγιση του «αποδείχθηκε υπερβολικά ‘βαρετή’ για τα ανυπόμονα σύγχρονα βλέμματα».

Ως διάδοχη κατάσταση λοιπόν μετά την ηρεμία, η καταιγίδα Demna. Ο Demna Gvasalia, γνωστός για την επιτυχημένη του θητεία στην Balenciaga, αποτελεί μια κίνηση-έκπληξη.

Επαγγελματίας προβοκάτορας με χαρακτηριστικές, σχεδόν «άσχημες», ογκώδεις σιλουέτες και φαντασμαγορικά, viral θεάματα ο Demna είναι ο άνθρωπος που παρουσίασε μια επίδειξη μόδας μέσω κινουμένων σχεδίων των Simpsons και τύλιξε την Κιμ Καρντάσιαν με μονωτική ταινία. Μια πραγματικά τολμηρή πρόσληψη για έναν οίκο που θεωρείται ένας οίκος που αποθεώνει τη λάμψη και τη διαχρονικά κομψή, συχνά δερμάτινη, πολυτέλεια.

Το πρώτο κεφάλαιο του Demna στην Gucci, το οποίο άνοιξε την Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου, έκανε πρεμιέρα νωρίτερα από το προγραμματισμένο, επιλέγοντας να παρακάμψει την παραδοσιακή πασαρέλα.

Ο σχεδιαστής παρουσίασε το όραμα του για τον οίκο μέσω μιας ταινίας, σε σκηνοθεσία των Σπάικ Τζονζ και Χαλίνα Ρέιν, με πρωταγωνίστρια τη Ντέμι Μουρ στον ρόλο της φανταστικής Μπάρμπαρα Γκούτσι – Προέδρου της Gucci και της Πολιτείας της Καλιφόρνια.

Η ταινία, ένα κράμα υψηλής μόδας ανάμεσα στο House of Gucci και το The Substance, αφορούσε «το πόσο όλοι προσπαθούμε να είμαστε τέλειοι, και πόσο αδύνατο είναι αυτό», όπως εξήγησε ο Demna.

Η γκαρνταρόμπα των ηθοποιών αφηγήθηκε μια ιστορία γύρω από την οικογένεια Gucci – τον nerd, τον ναρκισσιστή, τον party boy, τη ντίβα – σατιρίζοντας αλλά και εξυμνώντας τον οίκο και την ιστορία του.

Ο Demna έδειξε έτσι ότι αντιλήφθηκε αμέσως αυτό που ο προκάτοχός του, Ντε Σάρνο, ποτέ δεν φάνηκε να κατανοεί: ότι η Gucci πρέπει να αφορά κάτι περισσότερο από απλά ρούχα σημειώνει ο Guardian.

«Αν η Gucci ήταν ένα πρόσωπο, θα είχε έναν αποφασιστικό και τολμηρό χαρακτήρα, θα ήταν διασκεδαστικός αλλά έξυπνος, με έντονη άποψη, θα ήθελε να απολαύσει τη ζωή», είπε ο Demna, δηλώνοντας ότι θέλει να ορίσει τη «γοητεία/έλξη» (the allure) του οίκου.

Η εικονογραφία του νέου του οίκου αντλεί έμπνευση τόσο από την αρχιτεκτονική της μόδας όσο και από την «σαπουνόπερα» της οικογένειας, όπως αυτή παρουσιάστηκε στην βιογραφική ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ το 2021.

«Η Gucci είναι μια μη παραδοσιακή ιστορία: πώς αυτή η δυσλειτουργική οικογένεια εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες μάρκες», σχολίασε ο σχεδιαστής. «Προέρχομαι από μια πολύ δυσλειτουργική οικογένεια και η ιδέα της οικογένειας, και το πόσο ατελής ή τέλεια είναι, είναι μία από τις πτυχές της ιταλικής κουλτούρας που με γοητεύει πολύ».

Οι 37 νέες δημιουργίες που παρουσίασε ο Demna, είναι άμεσα διαθέσιμες προς πώληση σε δέκα καταστήματα Gucci παγκοσμίως. Για τον Guardian η προβοκατόρικη εκδοχή του έχει μείνει πίσω στο Παρίσι, ενώ το «άτακτο» πνεύμα του εντοπίστηκε στα αξεσουάρ. Τα μαντήλια, για παράδειγμα, παραπέμπουν τόσο στην Τζάκι Ωνάση των ανέμελων καλοκαιριών (Gucci) όσο και στο street style του Ανατολικού μπλοκ (Demna).

Ο οίκος της Gucci έχει να λύσει ένα παράδοξο. Αν και αντιπροσωπεύει μια θεμελιωδώς συντηρητική αισθητική (τα μοκασίνια είναι ίσως το πιο «ψύχραιμο» κομμάτι της υψηλής μόδας), ο οίκος γνώρισε τις δόξες του όταν βρισκόταν στα χέρια σχεδιαστών που τους άρεσε να αναστατώνουν τα νερά.

Η Gucci κυριάρχησε στη μόδα όταν ο Τομ Φορντ την «έκανε σέξι» με διαφημίσεις σχεδόν πορνογραφικές και όταν ο Αλεσάντρο Μικέλε την έκανε έναν οίκο που αποθέωνε τη ρευστότητα των φύλων και των ταυτοτήτων.

Ο ιστορικός Ιταλικός οίκος λοιπόν χρειάζεται ένα «ταρακούνημα» και ο Demna ίσως είναι ακριβώς αυτός που θα φέρει την ανατροπή για να επιστρέψουν οι πωλήσεις εκεί που πρέπει πριν πέσουν πάλι κεφάλια στο Κολοσαίο της μόδας.