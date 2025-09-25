Εργατικό ατύχημα, ευτυχώς όχι θανατηφόρο, ώρες μετά τον θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου καθαριστή μηχανής στο πλοίο «Blue Star Chios», καταγγέλλουν ναυτεργατικά σωματεία.

Σύμφωνα με τα σωματεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ υπήρξε τραυματισμός ναυτεργάτη, μέλος του πληρώματος του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Rigel VII», της ναυτιλιακής εταιρείας VENTOURIS FERRIES, στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, «που ευτυχώς δεν ήταν θανατηφόρος, λόγω της άμεσης επέμβασης μελών του πληρώματος που του έσωσαν τη ζωή».

Ο 29χρονος ναυτεργάτης που εργαζόταν στο Πέραμα έπαθε ηλεκτροπληξία και μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο στο Φάληρο

Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών όταν ο 29χρονος ναύτης έπαθε ηλεκτροπληξία. Άμεσα μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο Φαλήρου, όπου και νοσηλεύεται. Η αιτία του τραυματισμού του ναυτεργάτη, «είναι και πάλι η έλλειψη μέτρων ασφαλείας, η έλλειψη ενδεδειγμένου, κατάλληλου και προστατευτικού εξοπλισμού και η λογική ότι τα κέρδη των εφοπλιστών είναι πάνω από τη ζωή των ναυτεργατών», σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε.

Στις συγκεκριμένες εργασίες «απαιτούνταν εξειδικευμένος εξοπλισμός, που δεν είχε διατεθεί, με αποτέλεσμα τη δημιουργία βραχυκυκλώματος και τον τραυματισμό του 29χρονου ναύτη», συμπληρώνουν.

Ναυτικό δυστύχημα με 20χρονο ναυτικό

Στο μεταξύ, δεμένο στην Ακτή Τζελέπη παραμένει το πλοίο Blue Star Chios στο οποίο σημειώθηκε το εργατικό δυστύχημα με τον 20χρονο ναυτικό, ο οποίος εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή πόρτα του υπόγειου γκαράζ του πλοίου.

Ο άτυχος νεαρός την ώρα της τραγωδίας έκανε εργασίες στο γκαράζ του πλοίου καθώς ήταν καθαριστής μηχανής. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο 20χρονος εγκλωβίστηκε στην υδατοστεγή συρόμενη πόρτα που συνδέεται με το μηχανοστάσιο με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Πιθανόν, κάποιο αντικείμενο που έφερε επάνω του ή ο ρουχισμός του να πιάστηκε στην πόρτα και να την ενεργοποίησε, η οποία είναι σχεδιασμένη να σφραγίζει άμεσα ώστε να μην μπουν νερά στο πλοίο σε περίπτωση εισροής.

Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ κήρυξαν την 24ωρη απεργία.