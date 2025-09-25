newspaper
24.09.2025 | 19:59
Σεισμός στην Αττική – Στην Κηφισιά το επίκεντρο
Πέραμα: Ακόμα ένας τραυματισμός ναυτεργάτη – Έπαθε ηλεκτροπληξία μετά από βραχυκύκλωμα
Ελλάδα 25 Σεπτεμβρίου 2025 | 00:12

Πέραμα: Ακόμα ένας τραυματισμός ναυτεργάτη – Έπαθε ηλεκτροπληξία μετά από βραχυκύκλωμα

Εργατικό ατύχημα στο Πέραμα. Τραυματισμός ναυτεργάτη. Έπαθε ηλεκτροπληξία.

‘Slowmaxxing’: Η τάση «αντίδοτο» στο burnout

‘Slowmaxxing’: Η τάση «αντίδοτο» στο burnout

Spotlight

Εργατικό ατύχημα, ευτυχώς όχι θανατηφόρο, ώρες μετά τον θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου καθαριστή μηχανής στο πλοίο «Blue Star Chios», καταγγέλλουν ναυτεργατικά σωματεία.

Σύμφωνα με τα σωματεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ υπήρξε τραυματισμός ναυτεργάτη, μέλος του πληρώματος του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Rigel VII», της ναυτιλιακής εταιρείας VENTOURIS FERRIES, στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, «που ευτυχώς δεν ήταν θανατηφόρος, λόγω της άμεσης επέμβασης μελών του πληρώματος που του έσωσαν τη ζωή».

Ο 29χρονος ναυτεργάτης που εργαζόταν στο Πέραμα έπαθε ηλεκτροπληξία και μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο στο Φάληρο

Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών όταν ο 29χρονος ναύτης έπαθε ηλεκτροπληξία. Άμεσα μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο Φαλήρου, όπου και νοσηλεύεται. Η αιτία του τραυματισμού του ναυτεργάτη, «είναι και πάλι η έλλειψη μέτρων ασφαλείας, η έλλειψη ενδεδειγμένου, κατάλληλου και προστατευτικού εξοπλισμού και η λογική ότι τα κέρδη των εφοπλιστών είναι πάνω από τη ζωή των ναυτεργατών», σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε.

Στις συγκεκριμένες εργασίες «απαιτούνταν εξειδικευμένος εξοπλισμός, που δεν είχε διατεθεί, με αποτέλεσμα τη δημιουργία βραχυκυκλώματος και τον τραυματισμό του 29χρονου ναύτη», συμπληρώνουν.

Ναυτικό δυστύχημα με 20χρονο ναυτικό

Στο μεταξύ, δεμένο στην Ακτή Τζελέπη παραμένει το πλοίο Blue Star Chios στο οποίο σημειώθηκε το εργατικό δυστύχημα με τον 20χρονο ναυτικό, ο οποίος εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή πόρτα του υπόγειου γκαράζ του πλοίου.

Ο άτυχος νεαρός την ώρα της τραγωδίας έκανε εργασίες στο γκαράζ του πλοίου καθώς ήταν καθαριστής μηχανής. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο 20χρονος εγκλωβίστηκε στην υδατοστεγή συρόμενη πόρτα που συνδέεται με το μηχανοστάσιο με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Πιθανόν, κάποιο αντικείμενο που έφερε επάνω του ή ο ρουχισμός του να πιάστηκε στην πόρτα και να την ενεργοποίησε, η οποία είναι σχεδιασμένη να σφραγίζει άμεσα ώστε να μην μπουν νερά στο πλοίο σε περίπτωση εισροής.

Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ κήρυξαν την 24ωρη απεργία.

Βοιωτία: Νέες αποκαλύψεις για την 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στο στάβλο – Τι είπε στη δεύτερη κατάθεση ο γιος της
Ελλάδα 24.09.25

Βοιωτία: Νέες αποκαλύψεις για την 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στο στάβλο – Τι είπε στη δεύτερη κατάθεση ο γιος της

Για δεύτερη φορά μέσα λίγες ημέρες κλήθηκε να δώσει κατάθεση ο γιος της 62χρονης που είχε θάψει για χρόνια την μητέρα της σε στάβλο δίπλα στο σπίτι της σε χωριό στη Βοιωτία. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA ο γιος της 62χρονης δήλωσε πως η μητέρα του φρόντιζε […]

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Δυο χτυπήματα σε λαθραία ποτά και σε παράνομα εργαστήρια απόσταξης [βίντεο]
Ελλάδα 24.09.25

ΑΑΔΕ: Δυο χτυπήματα σε λαθραία ποτά και σε παράνομα εργαστήρια απόσταξης [βίντεο]

Η ΑΑΔΕ ανακάλυψε σε λίγες ημέρες τεράστιες ποσότητες λαθραίων ποτών και παράνομων αποστακτικών μηχανών, βάζοντας τέλος σε δύο οργανωμένες «βιομηχανίες» νοθείας και φοροδιαφυγής.

Σύνταξη
Ηλιούπολη: Ξανά στο προσκήνιο ο καταδικασμένος για βιασμούς προπονητής – Ζητά να μιλά με το παιδί του μέσα από τη φυλακή
Ελλάδα 24.09.25

Ηλιούπολη: Ξανά στο προσκήνιο ο καταδικασμένος για βιασμούς προπονητής – Ζητά να μιλά με το παιδί του μέσα από τη φυλακή

Όλα όσα έγιναν στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων για την επικοινωνία με το παιδί του μέσα από τις φυλακές - Στο in οι δικηγόροι των δύο πλευρών

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε σπίτια μελών σπείρας που διέπραττε απάτες – Παρίσταναν εκπροσώπους δημοσίων οργανισμών
Ελλάδα 24.09.25

Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε σπίτια μελών σπείρας που διέπραττε απάτες – Παρίσταναν εκπροσώπους δημοσίων οργανισμών

Σύμφωνα με πληροφορίες στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης έγιναν έφοδοι των ειδικών δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ. σε σπίτια στο Ζεφύρι και στα Άνω Λιόσια .

Σύνταξη
Δανία: Έκλεισε μέχρι νεωτέρας το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ λόγω εμφάνισης drones
Κόσμος 25.09.25

Έκλεισε μέχρι νεωτέρας το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ στην Δανία λόγω εμφάνισης drones

Το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ καθώς και ο εναέριος χώρος έκλεισαν μέχρι νεωτέρας καθώς εμφανίστηκαν drones. Δεν είναι σαφές από που προήλθαν και αν είναι στρατιωτικού τύπου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αισιοδοξία των ΗΠΑ για το «σχέδιο των 21 σημείων» για την Γάζα – Τι έχει διαρρεύσει
Ώρα για ειρήνη; 25.09.25

Αισιοδοξία των ΗΠΑ για το «σχέδιο των 21 σημείων» για την Γάζα – Τι έχει διαρρεύσει

H κυβέρνηση Τραμπ μέσω του απεσταλμένου του για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ, δηλώνει αισιοδοξία για λύση του πολέμου στη Γάζα. Τι είναι γνωστό και τι επιβεβαιώνεται από τρίτες πηγές

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αργεντινή: Η κυβέρνηση Τραμπ θα αγοράσει ομόλογα αξίας 20 δισ. για να στηρίξει τον Μιλέι
«Ψήφος εμπιστοσύνης» 24.09.25

Αργεντινή: Η κυβέρνηση Τραμπ θα αγοράσει ομόλογα αξίας 20 δισ. για να στηρίξει τον Μιλέι

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με αξιωματούχους της κυβέρνησης Μιλέι στην Αργεντινή για μια γραμμή ανταλλαγής 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σύνταξη
Κύπρος: Ο Χριστοδουλίδης σήκωσε το γάντι που έριξε ο Ερντογάν – Τον κάλεσε «να τερματίσει την κατοχή»
Γ.Σ. ΟΗΕ 24.09.25

Ο Χριστοδουλίδης σήκωσε το γάντι που έριξε ο Ερντογάν - Τον κάλεσε «να τερματίσει την κατοχή»

Aπό το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ο Νίκος Χριστοδουλίδης σήκωσε το γάντι που έριξε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για το Κυπριακό. Κατήγγειλε την υποκρισία του Τούρκου προέδρου και τον κάλεσε να τερματίσει την κατοχή της Κύπρου.

Σύνταξη
Η Ντούα Λίπα δεν απέλυσε συνεργάτη της λόγω της υποστήριξής του στο Ισραήλ
Fake News 24.09.25

Η Ντούα Λίπα δεν απέλυσε συνεργάτη της λόγω της υποστήριξής του στο Ισραήλ

Η Ντούα Λίπα διέψευσε δημοσίευμα που υποστήριζε πως είχε διακόψει τη συνεργασία της με τον ατζέντη της γιατί αυτός υπέγραψε επιστολή ζητώντας τον αποκλεισμό των Kneecap από το Glastonbury

Σύνταξη
Μήνυμα Ιμάμογλου από τη φυλακή: Η τουρκική δημοκρατία απειλείται σοβαρά
«Σημείο καμπής» 24.09.25

Μήνυμα Ιμάμογλου από τη φυλακή: Η τουρκική δημοκρατία απειλείται σοβαρά

Ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Ιμάμογλου, με άρθρο στον Guardian, καταγγέλλει τον Ερντογάν ότι εργαλειοποιεί τη δικαιοσύνη για να καταστείλει την αντιπολίτευση. Προειδοποιεί ότι η Τουρκία κινδυνεύει από απολυταρχία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βουλή: Πρωτοβρόχια με κεραυνούς… ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη
Στην ολομέλεια 24.09.25

Πρωτοβρόχια στη Βουλή με κεραυνούς… ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη

Η κατάθεση του Ν. Σαλάτα στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου για τα Τέμπη, βρέθηκαν στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων στην ολομέλεια της Βουλής.

Σύνταξη
Το καλιφορνέζικο όνειρο επιστρέφει: Το Baywatch ξανά στις μικρές οθόνες – αλλά θα είναι εκεί η Πάμελα Άντερσον;
Run Yasmin 24.09.25

Το καλιφορνέζικο όνειρο επιστρέφει: Το Baywatch ξανά στις μικρές οθόνες – αλλά θα είναι εκεί η Πάμελα Άντερσον;

Μετά από 24 χρόνια σιωπής και απλά μια ταινία «σφήνα», οι ναυαγοσώστες του Baywatch είναι έτοιμοι να φορέσουν τα κόκκινα μαγιό τους και να τρέξουν στις παραλίες.

Σύνταξη
LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Σέλτικ
Ποδόσφαιρο 24.09.25

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Σέλτικ

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Σέλτικ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ερυθρός Αστέρας – Σέλτικ, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 6.

Σύνταξη
Το 13ωρο βλάπτει και το δημογραφικό: Πώς η υπερεργασία αποθαρρύνει τους νέους να κάνουν οικογένεια
Εργασιακό νομοσχέδιο 24.09.25

Το 13ωρο βλάπτει και το δημογραφικό: Πώς η υπερεργασία αποθαρρύνει τους νέους να κάνουν οικογένεια

Το εργασιακό νομοσχέδιο, που εισάγει το 13ωρο σε έναν εργοδότη, αυξάνει την εργασιακή εξουθένωση και βάζει στον πάγο...τα όνειρα των νέων για οικογένεια. Τι δηλώνει ο Γ. Αργείτης από το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
LIVE: Νις – Ρόμα
Ποδόσφαιρο 24.09.25

LIVE: Νις – Ρόμα

LIVE: Νις – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Νις – Ρόμα, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 4.

Σύνταξη
LIVE: Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 24.09.25

LIVE: Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 3.

Σύνταξη
