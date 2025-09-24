Δεμένο στην Ακτή Τζελέπη παραμένει το πλοίο Blue Star Chios στο οποίο σημειώθηκε το εργατικό δυστύχημα με τον 20χρονο ναυτικό, ο οποίος εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή πόρτα του υπόγειου γκαράζ του πλοίου.

Η ΠΕΜΕΝ ανακοίνωσε ότι προχώρησε ήδη σε απεργία από τις 11:00 σήμερα έως τις 11:00 αύριο, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, υπογραμμίζοντας ότι το πλοίο «δεν θα φύγει από το λιμάνι του Πειραιά έως την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος».

Ο άτυχος νεαρός την ώρα της τραγωδίας έκανε εργασίες στο γκαράζ του πλοίου καθώς ήταν καθαριστής μηχανής. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο 20χρονος εγκλωβίστηκε στην υδατοστεγή συρόμενη πόρτα που συνδέεται με το μηχανοστάσιο με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Πιθανόν, κάποιο αντικείμενο που έφερε επάνω του ή ο ρουχισμός του να πιάστηκε στην πόρτα και να την ενεργοποίησε, η οποία είναι σχεδιασμένη να σφραγίζει άμεσα ώστε να μην μπουν νερά στο πλοίο σε περίπτωση εισροής.

Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ που κήρυξαν την 24ωρη απεργία εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του συνάδελφου τους τονίζοντας ότι «έχουμε καταγγείλει επανειλημμένα ότι η εντατικοποίηση της δουλειάς, με τα εξαντλητικά ωράρια, ο ελάχιστος χρόνος ανάπαυσης, η ελλιπής εκπαίδευση και εξοικείωση και συνολικά οι συνθήκες εργασίας των ναυτεργατών στα πλοία της ακτοπλοϊας, θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή τους».

Οι ναυτικοί απαιτούν από τις αρμόδιες αρχές του υπουργείου Ναυτιλίας «τον ενδελεχή έλεγχο των μέτρων ασφαλείας του πλοίου, τις συνθήκες εργασίας των μελών του πληρώματος, την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος και την έγγραφη ενημέρωσή μας», ενώ καλούν την ΠΝΟ και τα υπόλοιπα ναυτεργατικά σωματεία να συμμετάσχουν στην 24ωρη απεργία.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Σήμερα το πρωί στις 8:00 στο Blue Star Chios το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος – Πειραιάς, εντοπίστηκε – χωρίς τις αισθήσεις του – ναυτικός του πλοίου εγκλωβισμένος σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα. Το πλήρωμα του πλοίου προέβη άμεσα στον απεγκλωβισμό και παρείχε τις πρώτες βοήθειες.

Αμέσως μετά την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά στις 09:15, ο ναυτικός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η οικογένεια της Blue Star είναι συγκλονισμένη και εκφράζει τη συμπαράστασή της στους οικείους του ναυτικού.

Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος.