Σοβαρός τραυματισμός 20χρονου ναυτικού σε επιβατηγό πλοίο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σε πλοίο στο λιμάνι του Πειραιά, όταν εργαζόμενος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο.

Ο 20χρονος ημεδαπός ναυτικός και μέλος του πληρώματος του επιβατηγού-οχηματαγωγού Blue Star Χίος μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο νεαρός πιάστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του ισογείου γκαράζ του πλοίου, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε άμεσα στο νοσοκομείο. Οι λιμενικές Αρχές διενεργούν προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας.