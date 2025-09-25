Πάνος Ρούτσι: Αυτοκινητοπομπή ταξί στο Σύνταγμα σε ένδειξη αλληλεγγύης στον απεργό πείνας

Τη συμπαράστασή τους στον Πάνο Ρούτσι, εξέφρασαν οι οδηγοί και οι ιδιοκτήτες ταξί της Αττικής, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στις 12 το μεσημέρι στα γραφεία του ΣΑΤΑ και στη συνέχεια με αυτοκινητοπομπή στο κέντρο της Αθήνας, κατέληξαν στο Σύνταγμα όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η απεργία πείνας του κ. Ρούτσι, αλλά και του γονέα – αλληλέγγυου στον αγώνα του, Δημήτρη Οικονόμοπουλου.

«Η δική μας φωνή είναι το τιμόνι μας. Η παρουσία μας είναι ένα ισχυρό μήνυμα: οι δρόμοι ανήκουν σε αυτούς που αγωνίζονται», διεμήνυσαν.

«Αλληλεγγύη» από τους οδηγούς και ιδιοκτήτες ταξί

«Σήμερα αφήνουμε πίσω τα δικά μας προβλήματα, δεν κάνουμε συνδικαλισμό για το ταξί. Σήμερα μεταφέρουμε το αίτημα της κοινωνίας, των επιβατών που μεταφέρουμε, που είναι η αγανάκτησή μας και η αλληλεγγύη στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, ο οποίος ζητά το αυτονόητο. Το αναφαίρετο δικαίωμά του να δει τι υπάρχει στο μνήμα που έθαψαν το παιδί του» δήλωσε ο Πέτρος Διπλάρης, αντιπρόεδρος του Σωματείου Οδηγών Ταξί Αττικής.



«Ζητάμε το αυτονόητο, θα πάμε μέχρι τέλους»

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη στον αγώνα. Δεν γίνεται να ζούμε άλλο σε αυτό το κράτος που κάθε μέρα δολοφονεί και μας κοροϊδεύει. Το μόνο που ζητάμε είναι το αυτονόητο: να μάθουμε τι έγινε στα παιδιά μας. Ευχαριστώ όλους όσοι είστε εδώ. Μέχρι τέλους» δήλωσε ο Πάνος Ρούτσι, υποδεχόμενος τα ταξί στο Σύνταγμα.

Σε ιδιωτικό διάλογο που είχε με κάποιους οδηγούς ο κ. Ρούτσι είπε «το νιώθω (ότι δεν είμαι μόνος) και δεν φοβάμαι».