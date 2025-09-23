newspaper
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Αθήνα: Μαθητές στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι – Μια αγκαλιά αλληλεγγύης και στήριξης
Ελλάδα 23 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:59

Αθήνα: Μαθητές στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι – Μια αγκαλιά αλληλεγγύης και στήριξης

Συγκινητικές στιγμές στο Σύνταγμα. Μαθητές και μαθήτριες στο πλευρό του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι. Το ξεχωριστό δώρο που του πρόσφεραν.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Διατροφή: Η σωστή σειρά για σταθερό σάκχαρο

Διατροφή: Η σωστή σειρά για σταθερό σάκχαρο

Spotlight

Ο αγώνας που δίνει για ένατη μέρα ο απεργός πείνας Πάνος Ρούτσι, ο οποίος ζητά την εκταφή του γιού του με μοναδικό σκοπό να βρει την αλήθεια για το θάνατο του, κάθε άλλο παρά μοναχικός είναι.

Τα παιδιά επισκέφτηκαν τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι στην Πλατεία Συντάγματος

Σήμερα, μαθητές του Καλλιτεχνικού Σχολείου Αθηνών αλλά και του 2ου Πρότυπου Λυκείου Αθηνών πήραν την πρωτοβουλία να τον επισκεφτούν στο Σύνταγμα για να του δώσουν κουράγιο, εκφράζοντας άμεσα την αλληλεγγύη τους.

Περιγραφή Ένατη ημέρα της απεργίας πείνας από τον Πάνο Ρούτσι, πατέρα θύματος του δυστυχήματος των Τεμπών, καθώς ζητά εκταφή της σορού του γιου του

Το τραγούδι για τα Τέμπη και το ξεχωριστό δώρο

Οι μαθητές αγκάλιασαν τον πατέρα του 22χρονου Ντένις που βρήκε τραγικό θάνατο τη μοιραία νύχτα της σύγκρουσης των δύο τρένων και στην συνέχεια σε κύκλο τραγούδησαν για τα Τέμπη εκδηλώντας αγνή και ειλικρινή στήριξη σε ένα αγώνα «μέχρι τέλους».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του προσφέρουν ένα σχέδιο που φιλοτέχνησαν με τη μορφή του γιου του.

Νέο κάλεσμα σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα

Στο μεταξύ το κύμα συμπαράστασης συνεχίζεται. Οι πολίτες ξανακατεβαίνουν στον δρόμο, λίγες ημέρες μετά την μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης της Κυριακής.

Το κάλεσμα έχει ανακοινωθεί για την Τετάρτη (24/09) στις 18.30 έξω από τη Βουλή. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Επιτροπής Αλληλεγγύης, η απεργία πείνας «είναι υπόθεση όλων μας».

Η συνεχιζόμενη αντίσταση των συγγενών των θυμάτων, οι μεγάλες κινητοποιήσεις όπως στις 28 Φεβρουαρίου 2025, «δείχνουν ότι η κοινωνική απαίτηση για Οξυγόνο και Δικαιοσύνη δε θα υποχωρήσει! Μπορούμε και πρέπει να τιμωρήσουμε τους ενόχους των Τεμπών και της Συγκάλυψης, αλλά και της ακρίβειας, της φτώχειας, των σκανδάλων, της καταστολής», σημειώνουν μεταξύ άλλων.

Νέο κάλεσμα σε συγκέντρωση αλληλεγγύης στο Σύνταγμα

Δηλώνει αναρμόδιος για την εκταφή των νεκρών ο Άρειος Πάγος

Ο Άρειος Πάγος δεν έχει καμία αρμοδιότητα ούτε για τα αιτήματα εκταφής θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, ούτε ως προς την συνέχιση της ανακριτικής διαδικασίας. Τα αιτήματα αυτά αρμόδιος να κρίνει και να απαντήσει είναι μόνο ο πρόεδρος εφετών στα χέρια του οποίου βρίσκεται πλέον η δικογραφία για τη σιδηροδρομική δικογραφία μετά την εισαγγελική πρόταση.

Στην αναγκαία αυτή δικονομική διευκρίνιση – τοποθέτηση προχώρησε ο Άρειος Πάγος με επίσημη ανακοίνωση διά του εκπροσώπου Τύπου του Ανώτατου Δικαστηρίου, αρεοπαγίτη Παναγιώτη Λυμπερόπουλου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Μεγάλου: Η υπέρβαση των στόχων το 2025 επιτρέπει τη διανομή προμερίσματος

Μεγάλου: Η υπέρβαση των στόχων το 2025 επιτρέπει τη διανομή προμερίσματος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διατροφή: Η σωστή σειρά για σταθερό σάκχαρο

Διατροφή: Η σωστή σειρά για σταθερό σάκχαρο

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με τράπεζες και Cenergy στο +1%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με τράπεζες και Cenergy στο +1%

inWellness
inTown
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Δέσμευση περιουσιών τριών προσώπων της κρητικής μαφίας – Οι δύο «αρχηγοί» και ο επίσκοπος της μονής
Ελλάδα 23.09.25

Δέσμευση περιουσιών τριών προσώπων της κρητικής μαφίας – Οι δύο «αρχηγοί» και ο επίσκοπος της μονής

Οι Αρχές προχώρησαν στη δέσμευση των περιουσιών των δύο αδελφών που φέρονται ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και του επισκόπου που «παραχώρησε» τα 175 στρέμματα της μονής Αγίας Τριάδας.

Σύνταξη
Καρυστιανού: «Η αλήθεια για άλλη μία φορά μπαζώνεται» – Τι λέει για την απόρριψη των αιτημάτων εκταφής των σορών
Τέμπη 23.09.25

«Η αλήθεια για άλλη μία φορά μπαζώνεται»- Τι λέει η Καρυστιανού για την απόρριψη των αιτημάτων εκταφής των σορών

Για εμπαιγμό από δικαστικούς λειτουργούς γύρω στην υπόθεση των Τεμπών κάνει λόγο η Μαρία Καρυστιανού, που δημοσιοποίησε τις απορριπτικές απαντήσεις για την εκταφή των σορών των θυμάτων.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Συνελήφθη άνδρας που απέσπασε 50.000 ευρώ από 90χρονη προσποιούμενος τον «γιατρό» που θα έσωζε την κόρη της
Ηράκλειο 23.09.25

Συνελήφθη άνδρας που απέσπασε 50.000 ευρώ από 90χρονη προσποιούμενος τον «γιατρό» που θα έσωζε την κόρη της

Στο Ηράκλειο Κρήτης, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 54χρονου Ουκρανού, ο οποίος είχε εξαπατήσει ηλικιωμένη γυναίκα αποσπώντας το ποσό των 50.000 ευρώ

Σύνταξη
Τραυματιοφορείς: «Είμαστε όλοι άνω των 50» – Ζητούν προσλήψεις και ένταξη στα βαρέα
Βίντεο και φωτογραφίες 23.09.25

«Είμαστε όλοι άνω των 50»: Ζητούν προσλήψεις και ένταξη στα βαρέα οι τραυματιοφορείς, υποσχέσεις Άδωνι

Οι τραυματιοφορείς πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Υγείας - Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης υποσχέθηκε με αόριστο τρόπο ότι θα ανακοινώσει «σύντομα» αποφάσεις

Σύνταξη
«Το έκανα, αλλά δεν ξέρω γιατί»: Δύο χρόνια φυλάκιση στον 32χρονο για σεξουαλικές επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω
Ελλάδα 23.09.25

«Το έκανα, αλλά δεν ξέρω γιατί»: Δύο χρόνια φυλάκιση στον 32χρονο για σεξουαλικές επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών επέβαλε ποινή φυλάκισης σε 32χρονο που ομολόγησε τις επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή.

Σύνταξη
Καμένα Βούρλα: Απαγορεύτηκε λόγω μικροβίων E.coli και εντερόκοκκου η κολύμβηση στην παραλία του Κάμπινγκ του ΕΟΤ
«Προέχει η δημόσια υγεία» 23.09.25

Καμένα Βούρλα: Απαγορεύτηκε λόγω μικροβίων E.coli και εντερόκοκκου η κολύμβηση στην παραλία του Κάμπινγκ του ΕΟΤ

«Είναι αρκετά πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια», είπε χαρακτηριστικά ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας - Όσα είπε αναλυτικά για το ζήτημα της ρύπανσης που εντοπίστηκε σε τμήμα της ακτής στα Καμένα Βούρλα

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε εκπαιδευτικός επειδή εν μέσω κορονοϊού πήγε στο σχολείο χωρίς αρνητικό self-test
Θεσσαλονίκη 23.09.25

Καταδικάστηκε εκπαιδευτικός επειδή εν μέσω κορονοϊού πήγε στο σχολείο χωρίς αρνητικό self-test

Δέκα μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή είναι η ποινή που επιβλήθηκε στον εκπαιδευτικό που το 2021 είχε πάει στο σχολείο χωρίς να προσκομίσει αρνητικό self-test.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
O Γιαμάλ και το… σχέδιο του Θεού (pics)
Ποδόσφαιρο 23.09.25

O Γιαμάλ και το… σχέδιο του Θεού (pics)

Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα που πήγε στα χέρια του Ουσμάν Ντεμπελέ, όμως ο σταρ της Μπαρτσελόνα δήλωσε έτοιμος να συνεχίσει την ανοδική του πορεία μέχρι να φτάσει στην κορυφή.

Σύνταξη
Τον πύρινο σου κόσμο που δεν λυγά ποτέ…
Ποδόσφαιρο 23.09.25

Τον πύρινο σου κόσμο που δεν λυγά ποτέ…

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού αναμένεται να γεμίσουν το Καραϊσκάκη και στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, το απόγευμα του Σαββάτου, κάνοντας 14ο συνεχόμενο sold out

Σύνταξη
Πώς φτάσαμε στην αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη
Νέα Υόρκη 23.09.25

Πώς φτάσαμε στην αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν

Η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκίας δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς Αναζητείται νέα ημέρα και ώρα. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.

Σύνταξη
Μια μεγάλη αδικία για τον Τζίτζι Ντοναρούμα
On Field 23.09.25

Μια μεγάλη αδικία για τον Τζίτζι Ντοναρούμα

Είναι ν’ απορεί κάποιος αν ορισμένοι θεωρούν πως ο τερματοφύλακας δεν είναι ποδοσφαιριστής. Πως αλλιώς να εξηγήσει ότι ο Ντοναρούμα δεν πήρε την «χρυσή» μπάλα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ερντογάν: Θέλουμε να δούμε το Αιγαίο ως βάση ανάπτυξης και ειρήνης – Υπάρχουν δύο κράτη στην Κύπρο
ΟΗΕ 23.09.25

Ερντογάν: Θέλουμε να δούμε το Αιγαίο ως βάση ανάπτυξης και ειρήνης – Υπάρχουν δύο κράτη στην Κύπρο

Ο Ερντογάν κάλεσε όλες τις χώρες του πλανήτη να προβούν σε αναγνώριση Παλαιστινιακού Κράτους. «Η ισραηλινή κυβέρνηση έχει εμμονή με τη Γη της Επαγγελίας. Απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια», τόνισε.

Σύνταξη
Η σημαία του One Piece και στις Φιλιππίνες – Γιατί οι μουσώνες προκάλεσαν οργή και μαζικές διαδηλώσεις
Gen Z εναντίον διαφθοράς 23.09.25

Η σημαία του One Piece και στις Φιλιππίνες – Γιατί οι μουσώνες προκάλεσαν οργή και μαζικές διαδηλώσεις

Διαμαρτυρίες ξέσπασαν σε όλες τις Φιλιππίνες και παρέλυσαν την πρωτεύουσα Μανίλα την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, λόγω ενός σκανδάλου διαφθοράς, σε μια χώρα που μαστίζεται από καταιγίδες και φτώχεια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς Κυπέλλου με τον Αστέρα (pic)
Ποδόσφαιρο 23.09.25

Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς Κυπέλλου με τον Αστέρα (pic)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Τετάρτη τον Αστέρα στην Τρίπολη για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή των «ερυθρόλευκων», η οποία έχει αρκετές απουσίες.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ-ΚΚΕ-ΠΑΣΟΚ: Στο μικροσκόπιο της αντιπολίτευσης η αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν
Καυστικές ανακοινώσεις 23.09.25

Στο μικροσκόπιο της αντιπολίτευσης η αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν

Η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκίας δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς με τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ να εκδίδουν καυστικές ανακοινώσεις.

Σύνταξη
Μια βραδιά με τη Νατάσσα Μποφίλιου – Ο «μεγάλος κύκλος» που έκλεισε, η συγκίνηση και ο «πατέρας όλων μας» Πάνος Ρούτσι
Κάτι Καίγεται 23.09.25

Μια βραδιά με τη Νατάσσα Μποφίλιου – Ο «μεγάλος κύκλος» που έκλεισε, η συγκίνηση και ο «πατέρας όλων μας» Πάνος Ρούτσι

Η Νατάσσα Μποφίλιου επέλεξε να κλείσει τον «μεγάλο κύκλο» του «Κάτι Καίγεται» στον Λυκαβηττό. Ήταν μια βραδιά που τα είχε όλα. Το in ήταν εκεί!

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Δέσμευση περιουσιών τριών προσώπων της κρητικής μαφίας – Οι δύο «αρχηγοί» και ο επίσκοπος της μονής
Ελλάδα 23.09.25

Δέσμευση περιουσιών τριών προσώπων της κρητικής μαφίας – Οι δύο «αρχηγοί» και ο επίσκοπος της μονής

Οι Αρχές προχώρησαν στη δέσμευση των περιουσιών των δύο αδελφών που φέρονται ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και του επισκόπου που «παραχώρησε» τα 175 στρέμματα της μονής Αγίας Τριάδας.

Σύνταξη
Drone Wall για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της φτιάχνει η Ευρωπαϊκή Ένωση
Κομισιόν 23.09.25

Πράσινο φως στη δημιουργία «Drone WalI» για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε σήμερα πως προχωρά στην προετοιμασία μιας πρωτοβουλίας για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού «Drone Wall»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κατάρρευση στις συντάξεις: Μόλις 783 ευρώ μικτά η μέση κύρια σύνταξη – Μείωση 7% σε ένα μήνα
Σύστημα «Ήλιος» 23.09.25

Κατάρρευση στις συντάξεις: Μόλις 783 ευρώ μικτά η μέση κύρια σύνταξη – Μείωση 7% σε ένα μήνα

Σημαντική υποχώρηση παρουσίασαν οι συντάξεις τον Ιούλιο, με τη μέση κύρια σύνταξη να διαμορφώνεται στα 783 ευρώ μικτά, από 843 ευρώ τον Ιούνιο. Στα 776 ευρώ οι νέες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Γιατί ο Λανουά έβγαλε… κόκκινη κάρτα σε αποβολή υπέρ του ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 23.09.25

Γιατί ο Λανουά έβγαλε… κόκκινη κάρτα σε αποβολή υπέρ του ΠΑΟΚ

Ο Λανουά δικαιολόγησε γιατί ο Παναιτωλικός δεν έπρεπε να μείνει με δέκα παίκτες. Με την άποψή του συμφώνησε και ο Σιδηρόπουλος που έβγαλε την κόκκινη κάρτα, ενώ ο Ευαγγέλου βγήκε στη σέντρα

Βάιος Μπαλάφας
Ο πατέρας του Έλον Μασκ κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά τουλάχιστον πέντε από τα παιδιά του
Έρευνα New York Times 23.09.25

Ο πατέρας του Έλον Μασκ κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά τουλάχιστον πέντε από τα παιδιά του

Ο Έρολ Μασκ, που σπάνια αναφέρεται από τον γιο του, τον δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας, απέρριψε την έκθεση της New York Times ως «ανόητη» και «ψευδή»

Σύνταξη
Η Έμα Γουάτσον αποχαιρέτησε το Χόλιγουντ γιατί δεν την ενδιέφερε «να πουλάει προϊόντα»
«Θα είμαι ειλικρινής» 23.09.25

Η Έμα Γουάτσον αποχαιρέτησε το Χόλιγουντ γιατί δεν την ενδιέφερε «να πουλάει προϊόντα»

Η Έμα Γουάτσον απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας από το 2000, όταν πρωταγωνίστησε για πρώτη φορά στη σειρά ταινιών «Χάρι Πότερ» που βασίστηκε στα βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καρυστιανού: «Η αλήθεια για άλλη μία φορά μπαζώνεται» – Τι λέει για την απόρριψη των αιτημάτων εκταφής των σορών
Τέμπη 23.09.25

«Η αλήθεια για άλλη μία φορά μπαζώνεται»- Τι λέει η Καρυστιανού για την απόρριψη των αιτημάτων εκταφής των σορών

Για εμπαιγμό από δικαστικούς λειτουργούς γύρω στην υπόθεση των Τεμπών κάνει λόγο η Μαρία Καρυστιανού, που δημοσιοποίησε τις απορριπτικές απαντήσεις για την εκταφή των σορών των θυμάτων.

Σύνταξη
Η «πυξίδα» του Μπαρτζώκα
On Field 23.09.25

Η «πυξίδα» του Μπαρτζώκα

Το σκεπτικό του προπονητή του Ολυμπιακού για την επιλογή του Ντιλικινά και γιατί ο Γάλλος μπορεί ν’ αποδειχθεί εξαιρετικά πολύτιμος αν είναι όλα καλά με τον Έβανς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ομιλία Τραμπ στον ΟΗΕ – Όλες οι χώρες θα γίνουν μεγάλες, αν γίνουν σαν τις ΗΠΑ του Τραμπ
Γενική Συνέλευση 23.09.25

Ομιλία Τραμπ στον ΟΗΕ – Όλες οι χώρες θα γίνουν μεγάλες, αν γίνουν σαν τις ΗΠΑ του Τραμπ

Ο Τραμπ μίλησε για «απάτη» της κλιματικής αλλαγής, κατηγορώντας τον ΟΗΕ, ως ανίκανο να τελειώσει πολέμους. Ισχυρίστηκε ότι η πράσινη ενέργεια και οι μετανάστες καταστρέφουν την Ευρώπη. Η αναγνώριση της Παλαιστίνης είναι επιβράβευση της Χαμάς, είπε.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο