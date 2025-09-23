Ο αγώνας που δίνει για ένατη μέρα ο απεργός πείνας Πάνος Ρούτσι, ο οποίος ζητά την εκταφή του γιού του με μοναδικό σκοπό να βρει την αλήθεια για το θάνατο του, κάθε άλλο παρά μοναχικός είναι.

Τα παιδιά επισκέφτηκαν τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι στην Πλατεία Συντάγματος

Σήμερα, μαθητές του Καλλιτεχνικού Σχολείου Αθηνών αλλά και του 2ου Πρότυπου Λυκείου Αθηνών πήραν την πρωτοβουλία να τον επισκεφτούν στο Σύνταγμα για να του δώσουν κουράγιο, εκφράζοντας άμεσα την αλληλεγγύη τους.

Το τραγούδι για τα Τέμπη και το ξεχωριστό δώρο

Οι μαθητές αγκάλιασαν τον πατέρα του 22χρονου Ντένις που βρήκε τραγικό θάνατο τη μοιραία νύχτα της σύγκρουσης των δύο τρένων και στην συνέχεια σε κύκλο τραγούδησαν για τα Τέμπη εκδηλώντας αγνή και ειλικρινή στήριξη σε ένα αγώνα «μέχρι τέλους».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του προσφέρουν ένα σχέδιο που φιλοτέχνησαν με τη μορφή του γιου του.

Νέο κάλεσμα σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα

Στο μεταξύ το κύμα συμπαράστασης συνεχίζεται. Οι πολίτες ξανακατεβαίνουν στον δρόμο, λίγες ημέρες μετά την μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης της Κυριακής.

Το κάλεσμα έχει ανακοινωθεί για την Τετάρτη (24/09) στις 18.30 έξω από τη Βουλή. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Επιτροπής Αλληλεγγύης, η απεργία πείνας «είναι υπόθεση όλων μας».

Η συνεχιζόμενη αντίσταση των συγγενών των θυμάτων, οι μεγάλες κινητοποιήσεις όπως στις 28 Φεβρουαρίου 2025, «δείχνουν ότι η κοινωνική απαίτηση για Οξυγόνο και Δικαιοσύνη δε θα υποχωρήσει! Μπορούμε και πρέπει να τιμωρήσουμε τους ενόχους των Τεμπών και της Συγκάλυψης, αλλά και της ακρίβειας, της φτώχειας, των σκανδάλων, της καταστολής», σημειώνουν μεταξύ άλλων.

Δηλώνει αναρμόδιος για την εκταφή των νεκρών ο Άρειος Πάγος

Ο Άρειος Πάγος δεν έχει καμία αρμοδιότητα ούτε για τα αιτήματα εκταφής θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, ούτε ως προς την συνέχιση της ανακριτικής διαδικασίας. Τα αιτήματα αυτά αρμόδιος να κρίνει και να απαντήσει είναι μόνο ο πρόεδρος εφετών στα χέρια του οποίου βρίσκεται πλέον η δικογραφία για τη σιδηροδρομική δικογραφία μετά την εισαγγελική πρόταση.

Στην αναγκαία αυτή δικονομική διευκρίνιση – τοποθέτηση προχώρησε ο Άρειος Πάγος με επίσημη ανακοίνωση διά του εκπροσώπου Τύπου του Ανώτατου Δικαστηρίου, αρεοπαγίτη Παναγιώτη Λυμπερόπουλου.