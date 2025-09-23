Συναγερμός για φωτιά στην Πάρνηθα
Η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στο καταφύγιο Μπάφι - Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής
- Πόσο κοστίζει στην ισραηλινή οικονομία ο πόλεμος
- Η Συρία, η Κύπρος και το «Μεγάλο Ισραήλ»: Είναι η Τουρκία ο επόμενος ισραηλινός στόχος στη Μέση Ανατολή;
- Οι ΗΠΑ Ξεκίνησαν την παραγωγή του νέου μαχητικού 6ης γενιάς F-47
- Οργή στο Χόλιγουντ: Μέριλ Στριπ, Τομ Χανκς, Ντε Νίρο ανάμεσα στους 400 και πλέον σταρ που καταδικάζουν τη Disney για τον Κίμελ
Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Πυροσβεστική και στην Πολιτική Προστασία για φωτιά σε δασική έκταση στην Πάρνηθα.
Το μέτωπο είναι κοντά στο καταφύγιο του Μπάφι και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες κινητοποιήθηκαν άμεσα 80 πυροσβέστες με 25 οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρων και πολλοί εθελοντές.
Το θετικό είναι ότι στην περιοχή δεν φυσάει και η βλάστηση στο σημείο είναι χαμηλή.
- H Nvidia επενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI
- Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Κληρονομιές χωρίς τα χρέη
- Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO
- TikTok: Ο αλγόριθμος θα επανεκπαιδευτεί με δεδομένα… made in usa
- Συναγερμός για φωτιά στην Πάρνηθα
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 23.09.2025]
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις