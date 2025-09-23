Συναγερμός για φωτιά στην Πάρνηθα

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Πυροσβεστική και στην Πολιτική Προστασία για φωτιά σε δασική έκταση στην Πάρνηθα.

Το μέτωπο είναι κοντά στο καταφύγιο του Μπάφι και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες κινητοποιήθηκαν άμεσα 80 πυροσβέστες με 25 οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρων και πολλοί εθελοντές.

Το θετικό είναι ότι στην περιοχή δεν φυσάει και η βλάστηση στο σημείο είναι χαμηλή.