Φωτιά στην Ασπροπουλιά Καλαμάτας

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στην Ασπροπουλιά του Δήμου Καλαμάτας, όταν λίγο μετά τις 3 ξέσπασε φωτιά σε δύσβατη περιοχή με καλαμιώνες και ελαιώνες.

Στο σημείο επιχειρούν 5 οχήματα με 15 πυροσβέστες, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συνδράμουν υδροφόρα οχήματα των ΟΤΑ και εθελοντές.

Δεν εμπνέει ανησυχία

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, εκτιμάται ότι σύντομα η φωτιά θα τεθεί υπό έλεγχο.