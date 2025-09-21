newspaper
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Αργολίδα: Υπό έλεγχο η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής στο Κουνούπι
Ελλάδα 21 Σεπτεμβρίου 2025

Αργολίδα: Υπό έλεγχο η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής στο Κουνούπι

«Παραμένουμε σε επιφυλακή, θα υπάρξει ενημέρωση για κάθε εξέλιξη» αναφέρει ο δήμαρχος Ερμιονίδας, Γιάννης Γεωργόπουλος, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη μεγάλη φωτιά

Σύνταξη
Υπό έλεγχο έχουν θέσει οι άνδρες της Πυροσβεστικής τη φωτιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί στην περιοχή Κουνούπι, στην Αργολίδα, κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 8:37 σε δασική έκταση.

Στην περιοχή επιχειρούν 72 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα

«Σήμερα η περιοχή μας δοκιμάστηκε από μια μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Λυκοφωλιά και έφτασε μέχρι τα Βεργαίικα στην περιοχή της Κόστας. Ευτυχώς αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά είναι υπό έλεγχο» έγραψε στο Facebook ο δήμαρχος Ερμιονίδας, Γιάννης Γεωργόπουλος.

Ακολούθως, ενημέρωσε ότι στην περιοχή επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αργολίδας, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κρανιδίου, ιδιώτες με βυτιοφόρα, η Ομάδα Διάσωσης Ερμιονίδας, η Πολιτική Προστασία του Δήμου μας, καθώς και εναέρια μέσα.

Αναφερόμενος στο 112, τόνισε ότι εστάλη για λόγους ασφαλείας. «Παραμένουμε σε επιφυλακή, θα υπάρξει ενημέρωση για κάθε εξέλιξη» πρόσθεσε.

Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική Υπηρεσία, συνολικά επιχειρούν 72 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί πέντε αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Φωτιά στην Αργολίδα: Ήχησαν δύο 112

Οι πολίτες της περιοχής του Δήμου Ερμιόνης ενημερώθηκαν για τη φωτιά με μήνυμα του 112 στις 9:16 το πρωί, στο οποίο καλούνταν να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Το δεύτερο μήνυμα εστάλη στις 10:22 με το οποίο καλούνταν όσοι βρίσκονταν στην περιοχή Βεργαίικα της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας να απομακρυνθούν προς Πόρτο Χέλι.

Το έργο της κατάσβεσης ήταν δύσκολο καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, ενώ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στην περιοχή από Άργος και Ναύπλιο προς ενίσχυση. Στο πύρινο μέτωπο έσπευσαν επίσης και εθελοντές για να βοηθήσουν.

Δημόσιο Χρέος: Μπορεί η γαλλική κρίση να επηρεάσει την Ελλάδα;

Δημόσιο Χρέος: Μπορεί η γαλλική κρίση να επηρεάσει την Ελλάδα;

Deals: Έρχεται καυτό φθινόπωρο – Στο κυνήγι των αποδόσεων οι ελληνικές επιχειρήσεις

Deals: Έρχεται καυτό φθινόπωρο – Στο κυνήγι των αποδόσεων οι ελληνικές επιχειρήσεις

