Συναγερμός στον Άγιο Νικόλαο για φωτιά στον ΧΥΤΑ – Μήνυμα του 112

Συναγερμός έχει ξεσπάσει από νωρίς το πρωί στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης εξαιτίας φωτιά στον ΧΥΤΑ.

Στο σημείο επιχειρεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ενώ ήχησε και το 112.

⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Πυρκαγιά σε χώρο εναπόθεσης σκουπιδιών στην περιοχή #Αγίου_Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου ‼ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα ‼ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών… — 112 Greece (@112Greece) September 21, 2025

Συγκεκριμένα επιχειρούν 10 οχήματα με περίπου 30 πυροσβέστες ομάδα της ΕΜΟΔΕ με 6 άτομα, και ένα εναέριο μέσο.

Στο σημείο βρίσκονται ο Κώστας Ψαρρός, Υποστράτηγος και Συντονιστής της Πυροσβεστικής Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης κι ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης .

Μιλώντας στο neakriti.gr ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης, είπε ότι στο σημείο επιχειρούν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Αντιπεριφέρειας με στόχο να ενισχύσουν την επιχείρηση της κατάσβεσης της φωτιάς.