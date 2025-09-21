Μεγάλη φωτιά στο Κουνούπι Αργολίδας – Σηκώθηκαν έξι εναέρια – Ήχησε το 112
Η φωτιά καίει πυκνή βλάστηση στο Κουνούπι - Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις σπεύδουν από Άργος και Ναύπλιο για να ενισχύσουν την προσπάθεια κατάσβεσης
Συναγερμός στην Πυροσβεστική για μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Κουνούπι Αργολίδας. Επιχειρεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν έξι εναέρια μέσα.
Στο σημείο επιχειρούν 44 πυροσβέστες με 14 οχήματα, ενώ έξι εναέρια συνδράμουν στην κατάσβεση
Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις σπεύδουν από Άργος και Ναύπλιο για να ενισχύσουν την προσπάθεια κατάσβεσης, ενώ σύμφωνα με όσα αναφέρει η argolida24.gr η φωτιά καίει πυκνή βλάστηση και κινείται προς κατοικημένη περιοχή.
Το έργο της κατάσβεσης δυσκολεύουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, ενώ στο πύρινο μέτωπο έχουν σπεύσει και εθελοντές για να βοηθήσουν.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κουνούπι Αργολίδας, για την οποία έχουν κινητοποιηθεί 44 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κουνούπι Αργολίδας. Κινητοποιήθηκαν 44 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 21, 2025
Ήχησε το 112
Οι πολίτες της περιοχής ενημερώθηκαν με μήνυμα του 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.
⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κουνούπι της Περιφερειακής Ενότητας #Αργολίδας
‼ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) September 21, 2025
