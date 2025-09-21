Συναγερμός στην Πυροσβεστική για μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Κουνούπι Αργολίδας. Επιχειρεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν έξι εναέρια μέσα.

Στο σημείο επιχειρούν 44 πυροσβέστες με 14 οχήματα, ενώ έξι εναέρια συνδράμουν στην κατάσβεση

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις σπεύδουν από Άργος και Ναύπλιο για να ενισχύσουν την προσπάθεια κατάσβεσης, ενώ σύμφωνα με όσα αναφέρει η argolida24.gr η φωτιά καίει πυκνή βλάστηση και κινείται προς κατοικημένη περιοχή.

Το έργο της κατάσβεσης δυσκολεύουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, ενώ στο πύρινο μέτωπο έχουν σπεύσει και εθελοντές για να βοηθήσουν.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κουνούπι Αργολίδας, για την οποία έχουν κινητοποιηθεί 44 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Ήχησε το 112

Οι πολίτες της περιοχής ενημερώθηκαν με μήνυμα του 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.