# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Μεγάλη φωτιά στο Κουνούπι Αργολίδας – Σηκώθηκαν έξι εναέρια – Ήχησε το 112
Ελλάδα 21 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:31

Μεγάλη φωτιά στο Κουνούπι Αργολίδας – Σηκώθηκαν έξι εναέρια – Ήχησε το 112

Η φωτιά καίει πυκνή βλάστηση στο Κουνούπι - Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις σπεύδουν από Άργος και Ναύπλιο για να ενισχύσουν την προσπάθεια κατάσβεσης

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ζεστασιά στο σπίτι, ευεξία στη ζωή: Το μυστικό του "coziness effect"

Ζεστασιά στο σπίτι, ευεξία στη ζωή: Το μυστικό του “coziness effect”

Spotlight

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Κουνούπι Αργολίδας. Επιχειρεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν έξι εναέρια μέσα.

Στο σημείο επιχειρούν 44 πυροσβέστες με 14 οχήματα, ενώ έξι εναέρια συνδράμουν στην κατάσβεση

εικόνα που δείχνει στιγμιότυπο από τη φωτιά που καίει στο Κουνούπι Αργολίδας

Στιγμιότυπο από τη φωτιά που καίει στο Κουνούπι Αργολίδας

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις σπεύδουν από Άργος και Ναύπλιο για να ενισχύσουν την προσπάθεια κατάσβεσης, ενώ σύμφωνα με όσα αναφέρει η argolida24.gr η φωτιά καίει πυκνή βλάστηση και κινείται προς κατοικημένη περιοχή.

Το έργο της κατάσβεσης δυσκολεύουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, ενώ στο πύρινο μέτωπο έχουν σπεύσει και εθελοντές για να βοηθήσουν.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κουνούπι Αργολίδας, για την οποία έχουν κινητοποιηθεί 44 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Ήχησε το 112

Οι πολίτες της περιοχής ενημερώθηκαν με μήνυμα του 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Εικόνα που δείχνει πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται πάνω από την παραλία στο Κουνούπι

Πυκνός μαύρος καπνός υψώνεται πάνω από την παραλία στο Κουνούπι

Economy
Ελληνική οικονομία: Τα καμπανάκια που χτύπησε η ΤτΕ

Ελληνική οικονομία: Τα καμπανάκια που χτύπησε η ΤτΕ

Πετρέλαιο
Chevron και ExxonMobil: Ξανασχεδιάζοντας τον χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου

Chevron και ExxonMobil: Ξανασχεδιάζοντας τον χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου

inWellness
inTown
Stream newspaper
Θεσσαλονίκη: Το χρονικό της άγριας δολοφονίας της 59χρονης – Σήμερα στον εισαγγελέα ο αδελφοκτόνος
Σε εξέλιξη οι έρευνες 21.09.25

Το χρονικό του άγριου εγκλήματος στη Θεσσαλονίκη - Σήμερα στον εισαγγελέα ο αδελφοκτόνος

Ο 50χρονος βρισκόταν μαζί με την ετεροθαλή αδελφή του στο διαμέρισμά της στη Θεσσαλονίκη - Της προκάλεσε ασφυξία χρησιμοποιώντας σακούλα ως σχοινί που τύλιξε με δύναμη γύρω από τον λαιμό της

Σύνταξη
Γιατί άγρια ζώα κατεβαίνουν στις πόλεις, τι δεν πρέπει να κάνουμε – Βίντεο με αρκούδα να κάνει βόλτες στο Νεστόριο
Ελλάδα 21.09.25

Γιατί άγρια ζώα κατεβαίνουν στις πόλεις, τι δεν πρέπει να κάνουμε – Βίντεο με αρκούδα να κάνει βόλτες στο Νεστόριο

Όλο και πιο συχνά άγρια ζώα κάνουν την εμφάνισή τους σε κατοικημένες περιοχές. Ο κύριος λόγος σύμφωνα με τους ειδικούς είναι η έλλειψη τροφής στο φυσικό τους περιβάλλον

Σύνταξη
Καιρός: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας την Κυριακή – Πότε αναμένονται βροχές και καταιγίδες
Καιρός 21.09.25

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας την Κυριακή - Πότε αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Η υδράργυρος θα ανέβει κυρίως στα δυτικά και τα νοτιοανατολικά έως τους 32 βαθμούς Κελσίου - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως και την Πέμπτη σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ

Σύνταξη
Παγκόσμιο το αίτημα πολιτικής αλλαγής, αλλά… – Οι Έλληνες θέλουν αλλά νιώθουν ότι πέφτουν σε τοίχο
Έρευνα 21.09.25

Παγκόσμιο το αίτημα πολιτικής αλλαγής, αλλά… – Οι Έλληνες θέλουν αλλά νιώθουν ότι πέφτουν σε τοίχο

Μεγάλα ποσοστά δίνουν στους πολιτικούς χαμηλές βαθμολογίες όσον αφορά στην ειλικρίνεια και την κατανόηση των αναγκών των πολιτών - Ξεχωρίζουν οι Έλληνες στις αρνητικές εκτιμήσεις για τους αιρετούς

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Είναι η μετανάστευση αντίδοτο για το δημογραφικό;
Ελλάδα 21.09.25

Είναι η μετανάστευση αντίδοτο για το δημογραφικό;

Με τον αριθμό των γεννήσεων να μειώνεται δραματικά και τη χώρα να βρίσκεται αντιμέτωπη με τη γήρανση και τη συρρίκνωση του πληθυσμού, μοιάζει να κερδίζει έδαφος το ότι οι μετανάστες μπορούν να δώσουν τη λύση

Ναταλία Διονυσιώτη
Intervision: Διαγωνισμός τραγουδιού με παραλίγο «άρωμα Ελλάδας» – Μεγάλος νικητής το Βιετνάμ
Ελλάδα 21.09.25

Διαγωνισμός τραγουδιού Intervision με παραλίγο «άρωμα Ελλάδας» - Μεγάλος νικητής το Βιετνάμ

Ο παγκόσμιος διαγωνισμός τραγουδιού της Intervision τελείωσε, με 4 δισ. τηλεθεατών «να μπορούν να παρακολουθήσουν» το επανεφευρεθέν τηλεοπτικό πείραμα. Είχε σκάνδαλο, παραίτηση και παρασκήνιο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Θεσσαλονίκη: Οικογενειακές διαφορές πίσω από τη δολοφονία της 59χρονης – Οι πιέσεις που δεχόταν ο αδερφός της
Ελλάδα 20.09.25

Θεσσαλονίκη: Οικογενειακές διαφορές πίσω από τη δολοφονία της 59χρονης – Οι πιέσεις που δεχόταν ο αδερφός της

Σε προσωπικές και οικογενειακές διάφορες αποδίδεται σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η δολοφονία της άτυχης γυναίκας από τον ετεροθαλή αδερφός της στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Απίστευτο τροχαίο στη Λαμία: Αυτοκίνητο «κρεμάστηκε» στο κενό [βίντεο]
Δείτε πλάνα 20.09.25

Απίστευτο τροχαίο στη Λαμία: Αυτοκίνητο «κρεμάστηκε» στο κενό - Βίντεο ντοκουμέντο

Ένα ασυνήθιστο και ιδιαίτερα επικίνδυνο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη Λαμία, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους και τους περαστικούς της περιοχής

Σύνταξη
Καραλής: «Του χρόνου πιο ψηλά» (vids)
Άλλα Αθλήματα 21.09.25

Καραλής: «Του χρόνου πιο ψηλά» (vids)

Ο Εμμανουήλ Καραλής επέστρεψε από το Τόκιο με το ασημένιο μετάλλιο και δήλωσε έτοιμος να... πετάξει ακόμη πιο ψηλά την επόμενη χρονιά.

Σύνταξη
Καταιγίδα αντιδράσεων για τον Τζίμι Κίμελ – Μποϊκοτάζ και διαδηλώσεις κατά της Disney
Culture Live 21.09.25

Καταιγίδα αντιδράσεων για τον Τζίμι Κίμελ – Μποϊκοτάζ και διαδηλώσεις κατά της Disney

Η αναστολή της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ πυροδότησε κύμα αντιδράσεων: ακυρώσεις συνδρομών σε Disney+, Hulu και ESPN, διαδηλώσεις και ανοιχτές εκκλήσεις καλλιτεχνών για μποϊκοτάζ στη Disney

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/9): Ντέρμπι «αιωνίων», ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στίβος στο μενού
Σπορ 21.09.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/9): Ντέρμπι «αιωνίων», ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στίβος στο μενού

Ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός και Super League, ευρωπαϊκή δράση, φιλικά στο μπάσκετ και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, στις τηλεοπτικές μεταδόσεις της Κυριακής (21/9).

Σύνταξη
Πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 21.09.25

Πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Κώστας Καραγκούνης, Παύλος Χρηστίδης και Κώστας Μπάρκας, διασταύρωσαν τα ξίφη τους

Σύνταξη
Βρετανία: Ο Στάρμερ αναμένεται σήμερα Κυριακή να αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης
Κόσμος 21.09.25

Ο Στάρμερ αναμένεται να αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης - Γιατί αποφάσισε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας δήλωσε τον Ιούλιο ότι η κυβέρνησή του θα προβεί στην κίνηση αυτή εάν το Ισραήλ δεν εκπληρώσει μια σειρά από όρους.

Σύνταξη
Γάζα: Πάνω από 87 νεκροί από τις επιθέσεις του Ισραήλ- Θάνατος ή εκτοπισμός οι επιλογές για τους Παλαιστίνιους
Θάνατος ή εκτοπισμός 21.09.25

«Ο θάνατος είναι πιο ελεήμων»: Το Ισραήλ συνεχίζει τη σφαγή στη Γάζα - 87 νεκροί σε μία μέρα

«Τα εγκλήματα του Ισραήλ συνεχίζονται», δήλωσε ο διευθυντής του νοσοκομείου Σίφα στην Γάζα, που στη βάρδια του διακομίστηκαν τα πτώματα του αδελφού του και της νύφης του

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Το χρονικό της άγριας δολοφονίας της 59χρονης – Σήμερα στον εισαγγελέα ο αδελφοκτόνος
Σε εξέλιξη οι έρευνες 21.09.25

Το χρονικό του άγριου εγκλήματος στη Θεσσαλονίκη - Σήμερα στον εισαγγελέα ο αδελφοκτόνος

Ο 50χρονος βρισκόταν μαζί με την ετεροθαλή αδελφή του στο διαμέρισμά της στη Θεσσαλονίκη - Της προκάλεσε ασφυξία χρησιμοποιώντας σακούλα ως σχοινί που τύλιξε με δύναμη γύρω από τον λαιμό της

Σύνταξη
Γιατί άγρια ζώα κατεβαίνουν στις πόλεις, τι δεν πρέπει να κάνουμε – Βίντεο με αρκούδα να κάνει βόλτες στο Νεστόριο
Ελλάδα 21.09.25

Γιατί άγρια ζώα κατεβαίνουν στις πόλεις, τι δεν πρέπει να κάνουμε – Βίντεο με αρκούδα να κάνει βόλτες στο Νεστόριο

Όλο και πιο συχνά άγρια ζώα κάνουν την εμφάνισή τους σε κατοικημένες περιοχές. Ο κύριος λόγος σύμφωνα με τους ειδικούς είναι η έλλειψη τροφής στο φυσικό τους περιβάλλον

Σύνταξη
Ντέρμπι «αιωνίων» στη Λεωφόρο: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στην πρώτη μεγάλη μάχη της σεζόν στη Super League
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Ντέρμπι «αιωνίων» στη Λεωφόρο: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στην πρώτη μεγάλη μάχη της σεζόν στη Super League

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο στις 21:00, στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν για το ελληνικό πρωτάθλημα. - Όλο το πρόγραμμα της ημέρας.

Σύνταξη
Η «διαφορετική» συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη
Πολιτική Γραμματεία 21.09.25

Η «διαφορετική» συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του in θα επιχειρηθεί αυτή τη φορά η ατζέντα να ξεφύγει από την απλή επιβεβαίωση του καλού κλίματος, με στόχο να τεθούν στο τραπέζι σειρά ζητημάτων

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Σεισμός στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο: Μαζικές κυρώσεις για παράνομο στοιχηματισμό
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Σεισμός στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο: Μαζικές κυρώσεις για παράνομο στοιχηματισμό

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από σήμα της «Εθνικής Αστυνομίας» της Βουλγαρίας, η οποία, σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Εσόδων, πραγματοποίησε εκτενή έλεγχο για τη σεζόν 2024/25.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Καιρός: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας την Κυριακή – Πότε αναμένονται βροχές και καταιγίδες
Καιρός 21.09.25

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας την Κυριακή - Πότε αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Η υδράργυρος θα ανέβει κυρίως στα δυτικά και τα νοτιοανατολικά έως τους 32 βαθμούς Κελσίου - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως και την Πέμπτη σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ

Σύνταξη
In Whose Name?: Το ντοκιμαντέρ που δείχνει πώς η πτώση του Κάνιε Γουέστ προανήγγειλε την διανοητική σήψη της εποχής μας
Culture Live 21.09.25

In Whose Name?: Το ντοκιμαντέρ που δείχνει πώς η πτώση του Κάνιε Γουέστ προανήγγειλε την διανοητική σήψη της εποχής μας

Το «In Whose Name?» του Νίκο Μπαλλεστέρος καταγράφει έξι χρόνια από τη ζωή του Κάνιε Γουέστ, φωτίζοντας τις αντιφάσεις ενός καλλιτέχνη που ισορροπεί ανάμεσα στη δημιουργική ιδιοφυΐα και την αυτοκαταστροφή

Σύνταξη
Κίνα χωρίς… σκουπίδια:
Eνεργειακή «δίψα» 21.09.25

Κίνα χωρίς… σκουπίδια:

Οι μονάδες καύσης απορριμμάτων στην Κίνα κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς καύσιμη ύλη, την ώρα που η χώρα διαθέτει τη μισή παγκόσμια δυναμικότητα στην παραγωγή ενέργειας από σκουπίδια

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
