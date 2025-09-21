Αργολίδα: Μεγάλη φωτιά στο Κουνούπι – Μήνυμα του 112 για εκκένωση της περιοχής Βεργαίικα
Συναγερμός στην Πυροσβεστική για μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Κουνούπι Αργολίδα - Επιχειρεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής
Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής σε δασική έκταση στην περιοχή Κουνούπι Αργολίδας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 8:37 και κοντά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα 72 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.
Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις σπεύδουν από Άργος και Ναύπλιο για να ενισχύσουν την προσπάθεια κατάσβεσης, ενώ σύμφωνα με όσα αναφέρει η argolida24.gr η φωτιά καίει πυκνή βλάστηση και κινείται προς κατοικημένη περιοχή.
Το έργο της κατάσβεσης δυσκολεύουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, ενώ στο πύρινο μέτωπο έχουν σπεύσει και εθελοντές για να βοηθήσουν.
Ήχησε το 112
Παράλληλα, δύο μηνύματα μέσω του 112 έχουν σταλεί στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.
Το ένα ήταν προειδοποιητικό και ενημέρωνε τους κατοίκους για την πυρκαγιά ενώ το δεύτερο καλεί για απομάκρυνση από την περιοχή Βεργαίικα.
Συγκεκριμένα το δεύτερο μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Βεργαίικα της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας απομακρυνθείτε προς Πόρτο Χέλι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
