Φωτιά στο Παγγαίο Καβάλας – Eπιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
Η φωτιά τώρα καίει σε δασική έκταση στην περιοχή Μυρτόφυτο
Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Μυρτόφυτο Παγγαίου Καβάλας.
Κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης και της 21ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μυρτόφυτο Παγγαίου Καβάλας. Κινητοποιήθηκαν 52 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης και της 21ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 21, 2025
Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: kavalanews.gr
- Moody’s: Why Agency Kept Greece’s Rating Unchanged
- Παναθηναϊκός: Η δοκιμή του Κόντη πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
- «Σκυλίσια Μέρα», 50 ετών – Ο Αλ Πατσίνο απέναντι στη συλλογική μας πορεία προς τον θάνατο
- Οι Ουκρανοί αντεπιτίθενται: Οι μάχες στο Σούμι ανατρέπουν το ρωσικό αφήγημα;
- ΣΥΡΙΖΑ για Πάνο Ρούτσι: Για 7η ημέρα η εισαγγελία και οι αρμόδιες αρχές κωφεύουν και αρνούνται το αυτονόητο αίτημα για δικαιοσύνη
- Βοιωτία: Συνελήφθη 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στην αυλή για να παίρνει τη σύνταξή της
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις