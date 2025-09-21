Φωτιά στη Μαγνησία – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική εξαιτίας φωτιά σε δασική έκταση στον Αγιο Ονούφριο Μαγνησίας.

Για την κατάσβεσής της επιχειρούν 33 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Από αέρος στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν δύο ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη.