Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική εξαιτίας φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση.

Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 44 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Δ.Ε. Νέας Περάμου Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 21, 2025

Η φωτιά καίει κοντά σε σπίτια.

Παράλληλα ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής Νεράκι να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Νεράκι της Περιφερειακής Ενότητας #Αττικής ‼ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 21, 2025

Δείτε βίντεο