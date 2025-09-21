Φωτιά στη Νέα Πέραμο – Ηχησε το 112 [βίντεο]
Η φωτιά καίει κοντά σπιτιά.
Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική εξαιτίας φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση.
Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 44 οχήματα.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Δ.Ε. Νέας Περάμου Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 21, 2025
Παράλληλα ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής Νεράκι να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Νεράκι της Περιφερειακής Ενότητας #Αττικής
‼ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) September 21, 2025
Δείτε βίντεο
