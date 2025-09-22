Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Γιάννης Νεγρεπόντης: Η ελεγεία και ο αίνος ενός πιστού
Ιστορικό Αρχείο 22 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:26

Γιάννης Νεγρεπόντης: Η ελεγεία και ο αίνος ενός πιστού

Ηδονή και ιδεολογική πίστη

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Βιολογική ηλικία: 7 απλά βήματα για να γυρίσεις το χρόνο πίσω

Βιολογική ηλικία: 7 απλά βήματα για να γυρίσεις το χρόνο πίσω

Spotlight

«Άδιον ουδέν έρωτος» (σ.σ. «Τίποτα πιο γλυκό απ’ τον έρωτα», στίχος προερχόμενος από ερωτικό επίγραμμα που έγραψε η Νοσσίς από τους Επιζεφυρίους Λοκρούς τον 4ο/αρχές 3ου αιώνα π.Χ.) και «Φυλάττειν Θερμοπύλας» τιτλοφορούνται οι τελευταίες συλλογές του Γιάννη Νεγρεπόντη. Στη, δίκην συμβολικών ρητών, γνωμική διατύπωση των τίτλων έχομε τις δυο όψεις της ποιητικής του ταυτότητας. Καταρχήν όψεις των διαφορετικών περιεχομένων και μολαταύτα ενιαίων, όχι δομήσεων, αλλά μορφοποιήσεων αυτών των περιεχομένων.

Και καθώς είναι τίτλοι —διάμεσοι, ή μάλλον τίτλοι—αντιγραφές, προσφέρονται σαν διαθλαστικοί καθρέφτες των χωριστών θεμάτων που εισηγούνται. Τα χωριστά τους θέματα είναι: η ερωτική και η ιδεολογική περιπέτεια. Και τα δυο εμπειρικά, και μολαταύτα ρέποντας βιαστικά προς τις προεκτάσεις τους, δηλαδή προς τις υπερβάσεις της συγκεκριμένης εμπειρίας τους.


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 5.7.1972, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Και πρώτα, αξίζει να υπογραμμίσει κανείς την ερωτική ελευθεριότητα που διέπει, στις νεώτερες γενιές, ακόμη και την εμπρόθετη ποίηση. Μοιάζει τελικά σαν σωματική αποδέσμευση, που έρχεται να ισοφαρίσει την ιδεολογική στράτευση.

Αντίθετα προς την μετακατοχική γενιά των στρατευμένων, που απωθούσε τον έρωτα και τις λοιπές «πολυτέλειες» στην περιοχή ενός δεύτερου πλάνου, στους επιγόνους η ερωτική διατριβή διαδηλώνεται σαν ο άλλος, εν κραιπάλη χρόνος του ιδεολόγου. Με στομφώδη ρηχότητα η ανάμνησή της ζει και στην τελευταία συλλογή του:

Εγώ ολόκληρος ένας φαλλός
τον κόσμο να βατέψω
στα χέρια και στα σκέλια μου να σφίξω
και μέσα μου να σπείρω
της ύπαρξής μου το καφτό σπέρμα
ανά τους αιώνες.

Ερωτική «σαρκοβορία», μάλλον φιλολογικής υφής. Και όταν η μετεφηβική αθυροστομία της κατακάθισε, τη διαδέχτηκε ο γνώριμος εξωραϊσμός του «μεσόκοπου». Την ίδια κρίσιμη στιγμή, μετά την καμπή και τις διαψεύσεις της πρώτης νεότητας, ακολουθεί και η εξιδανίκευση της ιδεολογικής δοκιμασίας.


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 5.7.1972, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Είναι ακριβώς η περίπτωση του Νεγρεπόντη. Αφετηρία του οι «Καθημαγμένοι» (1960). Μπορεί να προηγήθηκε το «Πρόσωπα και χώρος» (1958), αλλά στη δεύτερη συλλογή του αρχίζει να διαμορφώνεται ευδιάκριτα ο προσωπικός του κόσμος. Είναι η στιγμή που χειραφετείται, μετά την αρχική χειραγώγηση του Ρίτσου. Με τις φόρμες ακόμη της ποιητικής πρόζας εκείνου, εκφράζει με πολλήν αμεσότητα την καταλυτική μέθη του από την εμπειρία της ηδονής ή τους βασανισμούς του κορμιού για μιαν άλλη πίστη:

Τον έγδαραν ως το κόκκαλο
πιο μέσ’ απ’ το κόκκαλο
ως που στον πιο άγριο πόνο
το τίποτα ένοιωσε μαζί του ένα 
σε μια στιγμή εκκωφαντική
όπου το φάσμα του εαυτού του 
σε φως ουδέτερο έξω απ’ αυτόν
χάνονταν για πάντα.


Πηγή: Ψηφιοποιημένες συλλογές του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου (ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ)

Στα «Δωρήματα» (1963) και στους «Έγκλειστους»(1965) τα δυο μοτίβα —ηδονή και ιδεολογική πίστη— συνεχίζονται να αναπτύσσονται πλεκτά ή αυτόνομα. Αλλά η παλιά, έμφυτη, μπορεί και εμπρόθετη «αλητεία» και «καλλιτεχνική ανευθυνότητά» του παραχωρεί βαθμιαία τη θέση της σε μια κατασταλαγμένη νηφαλιότητα. Εξ άλλου τα βασικά μοτίβα του πλαισιώνονται τώρα και με μνήμες επίκαιρες ή ιστορικές, σχετικές με τη μοίρα του τόπου.

Ώσπου, στις τελευταίες συλλογές του, καταλήγει να μας δώσει αντί για μαρτυρίες, ιζήματα, δηλαδή υπερβάσεις της προσωπικής του περιπέτειας. Άλλωστε μας βεβαιώνει ρητά για την παραίτηση κάθε φυγόκεντρης ορμής τού «εγώ» του. Αυτή είναι σαν θέση, παρά σαν κατάθεση, η ομολογία της συλλογής του «Φυλάττειν Θερμοπύλας».

Στο «Φυλάττειν Θερμοπύλας» καταλήγει πράγματι στην ομολογία ενός πιστού. Μια στάση που κερδίζει σαν ήθος· χάνει όμως σαν έκφραση. Προσημάναμε μάλιστα τις βασικές αδυναμίες της:

1) Παραίτηση, προς την αφαίρεση τού «εμείς».

2) «Θέση», αντί για κατάθεση της εμπειρίας.

3) Εξωραϊσμός και φιλολογική εκζήτηση.


Η συλλογή πράγματι υπηρετεί μια προχωρημένη φιλοδοξία. Και είναι σαν θέμα και σαν ύφος η ελεγεία και ο αίνος (σ.σ. ύμνος, έπαινος) ενός πιστού. Αρχίζει δηλαδή σαν θρήνος των μαρτυρίων του τόπου, όπου συνείρεται (σ.σ. συνάπτεται, συνδέεται) και η νοσταλγία μιας παραδείσιας τάχα εποχής. Και εδώ ακριβώς, με παρωχημένες επικλήσεις του τύπου:

«Ανταίε και Σίσυφε
Λαέ μου Οδυσσέα»,

μ’ αλλεπάλληλες αναφορές παλαμικού ή σικελιανικού ύφους:

«Κύπρις και Παναγία η Αθήνα»

ή: εγώ

«ένας Διόνυσος χριστιανός»

και τέλος κατά την γνωστή παράδοση των ελυτικών κλισέ:

«Ενθυμού τους προγόνους
έως του Σολωμού και Κάλβου
και Καβάφη
κι ενθυμού Σικελιανόν
και πάντας τους μάρτυρας»,

παρεμβάλλεται συχνά-πυκνά ένας απαράδεκτος «αισθητής». Γενικά το ποίημα —γιατί για ένα συνεχές ποίημα που προτείνεται σαν σύνθεση πρόκειται— εντάσσεται μες στην γνωστή παράδοση των ελεγείων και των δοξαστικών, απ’ όπου άντλησε και η σχετική παραφιλολογία των μελοποιήσεων της τελευταίας δεκαετίας.


Και αν στην επιφάνεια κυριαρχεί ο εξωραϊσμός, με την επιτήδευση μάλιστα μιας «εκκλησιαστικής» γραφής, βοά πάντως απ’ αρχής μέχρι τέλος η ροπή για εξιδανίκευση της κοινωνικής περιπέτειας. Γνωστά είναι τα συμπτώματα αυτής της τακτικής. Πρώτα, με μια σειρά σχηματοποιήσεων και αφαιρέσεων, χάνεται η αισθητή μαρτυρία και πειθώ του συγκεκριμένου. Και τέλος είναι σα να θυσιάζεται η ύπαρξη με τ’ ατομικά της προβλήματα· και η συνείδηση σα να πολώνεται στην ωραία μονομανία της συλλογικής σωτηρίας.

Ο Νεγρεπόντης, ενδεικτικά, γράφει:

«Δόξα σοι Λαέ μου και Κύριε
ότι μόνος εσύ
ανά τους αιώνας
ελπίς του κόσμου
αμάραντος υπάρχεις
ότι μόνος εσύ
ο αθάνατος
Δόξα σοι».

Πρόκειται για την υπέρβαση που στην αρχή αναφέραμε. Και προπαντός για «μεσσιανικές» προβολές του αντικειμένου του. Και τέλος αναβιώνεται έτσι ο μύθος του ιστορικού ρόλου, που τάχα επιφύλαξε η εποχή στους νέους ιδεολόγους της.

*Κριτικό κείμενο του Γιάννη Δάλλα, που έφερε τον τίτλο «Εξιδανικεύσεις του επικαίρου» και είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Το Βήμα» την Τετάρτη 5 Ιουλίου 1972.


Ο Γιάννης Δάλλας

Ο πανεπιστημιακός δάσκαλος Γιάννης Δάλλας (1924-2020) υπήρξε ένας αξιοπρόσεκτος λογοτέχνης και νεοελληνιστής, ο οποίος τιμήθηκε το 1999 με το Μεγάλο Βραβείο Λογοτεχνίας για το σύνολο του έργου του. Ο Δάλλας καταπιάστηκε επιτυχώς με την ποίηση, τη λογοτεχνική κριτική, το δοκίμιο και τις μεταφράσεις έργων της αρχαίας γραμματείας.


«ΤΑ ΝΕΑ», 24.7.1978, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Ο λογοτέχνης Γιάννης Νεγρεπόντης (το πραγματικό του όνομα ήταν Γιάννης Ξυνοτρούλιας) απεβίωσε στην Αθήνα στις 22 Σεπτεμβρίου 1991, ύστερα από άνιση μάχη με τον καρκίνο.

Γεννημένος στη Λάρισα τον Αύγουστο του 1930, ο Νεγρεπόντης σπούδασε Ιστορία – Αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ παρακολούθησε και μαθήματα θεάτρου στη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών (1949-1951).


Πρωτοεμφανίστηκε στα ελληνικά γράμματα το 1949 με ένα διήγημά του στο περιοδικό «Ελληνική Δημιουργία», χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο Γιάννης Νικολάου. Το 1955 δημοσίευσε ένα ποίημά του στο περιοδικό «Επιθεώρηση Τέχνης» υπογράφοντας ως Τζων Νεγρεπόντης, ψευδώνυμο με το οποίο καθιερώθηκε και το οποίο έμελλε να διατηρήσει (μετατρέποντας απλώς το «Τζων» σε «Γιάννης») έως το θάνατό του.

Το 1958 εξέδωσε την πρώτη ποιητική συλλογή του, που έφερε τον τίτλο «Πρόσωπα και Χώρος».


Ο Νεγρεπόντης καταπιάστηκε με όλα σχεδόν τα είδη του γραπτού λόγου: ποίηση, πεζογραφία, δοκίμιο, κριτική, χρονογράφημα, σάτιρα, θέατρο, παιδικά παραμύθια.

Αξιοσημείωτο είναι ότι βιβλία του Νεγρεπόντη είχε φιλοτεχνήσει η γυναίκα του, η γλύπτρια Αργυρώ Καρύμπακα.

Ο Νεγρεπόντης συνεργάστηκε με αρκετούς έλληνες συνθέτες (στίχους του μελοποίησαν, μεταξύ άλλων, οι Μίκης Θεοδωράκης, Λουκιανός Κηλαηδόνης, Μάνος Λοΐζος, Χρήστος Λεοντής και Θωμάς Μπακαλάκος), ενώ υπήρξε τακτικός συνεργάτης πολλών περιοδικών, εφημερίδων, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων.


Ο Νεγρεπόντης υιοθέτησε από πολύ νεαρή ηλικία την αριστερή ιδεολογία –διατηρώντας πάντως μια κριτική διάθεση, που όχι σπάνια τον έκανε δυσάρεστο στο ηγετικό κατεστημένο– και εξορίστηκε επί μία τριετία την περίοδο της απριλιανής δικτατορίας (Γυάρος, Λέρος).

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κατασκευές
Αττική Οδός: Εντολή από Δήμα σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τις μελέτες παρέμβασης στον κόμβο Μεταμόρφωσης

Αττική Οδός: Εντολή από Δήμα σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τις μελέτες παρέμβασης στον κόμβο Μεταμόρφωσης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Βιολογική ηλικία: 7 απλά βήματα για να γυρίσεις το χρόνο πίσω

Βιολογική ηλικία: 7 απλά βήματα για να γυρίσεις το χρόνο πίσω

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Με εύρος απόδοσης 3,2%-3,5% το ομόλογο

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Με εύρος απόδοσης 3,2%-3,5% το ομόλογο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Ιστορικό Αρχείο
Αθήνα: Θραύσματα μνήμης από τον καιρό που έγινε έδρα του ελληνικού κράτους
Κειμήλιον των παλαιών Αθηνών 18.09.25

Αθήνα: Ένα κτίριο, ένας αιώνας, μια ολόκληρη ιστορία

Σχεδόν ταυτοχρόνως με τα επίσημα ανάκτορα του Βασιλέως και επί σχεδίου του αρχιτέκτονος Κλεάνθους ανηγέρθη στον κήπον του Κλαυθμώνος η κατοικία του πρώτου πρεσβευτού της Αγγλίας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Tρούμπα: Το τέλος της ιστορικής κακόφημης συνοικίας
Ιστορικό Αρχείο 12.09.25

Όταν έκλεισε η Τρούμπα

Τα καμπαρέ, οι οίκοι ανοχής και η απόφαση της Χούντας για λουκέτο

Γιάννης Θ. Διαμαντής
Γιάννης Θ. Διαμαντής
Δίδυμοι Πύργοι – 11η Σεπτεμβρίου: Όταν η τρομοκρατία άλλαξε τον κόσμο
Ιστορικό Αρχείο 11.09.25

Δίδυμοι Πύργοι - 11η Σεπτεμβρίου: Η ημέρα που άλλαξε ο κόσμος

Όσα συνέβησαν στις ΗΠΑ στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, με τις τρομοκρατικές επιθέσεις της ισλαμιστικής τρομοκρατικής επιθέσης Αλ Κάιντα στους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης και άλλους στόχους.

Γιάννης Θ. Διαμαντής
Γιάννης Θ. Διαμαντής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μαρία Καρυστιανού: Διαψεύδει δημοσιεύματα για ίδρυση κόμματος ή ότι θα είναι υποψήφια στις εκλογές
Η ανάρτηση 22.09.25

Διαψεύδει δημοσιεύματα για ίδρυση κόμματος ή ότι θα είναι υποψήφια στις εκλογές η Μαρία Καρυστιανού

Η Μαρία Καρυστιανού κάνει λόγο για fake news - «Είναι η αγωνία ή ο φόβος που σας κάνει να διασπείρετε μυθεύματα και να κρύβετε τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας;», αναρωτιέται

Σύνταξη
Την αγαπώ πολύ: «Λύγισε» ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μιλώντας για τη Φαίη Σκορδά – Η απάντησή της
«Eίναι στεναχωρημένος» 22.09.25

Την αγαπώ πολύ: «Λύγισε» ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μιλώντας για τη Φαίη Σκορδά – Η απάντησή της

«Ήταν στην άλλη άκρη του κόσμου και παρ’ όλα αυτά φρόντισε να το κάνει και να μου στείλει κι ένα μήνυμα», είπε μεταξύ άλλων ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στην κάμερα του MEGA

Σύνταξη
Ιταλία: Απεργιακός ξεσηκωμός ενάντια στη σφαγή στη Γάζα – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
«Stop στη γενοκτονία» 22.09.25

Απεργιακός ξεσηκωμός στην Ιταλία ενάντια στη σφαγή στη Γάζα - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

«Blocchiamo tutto», δηλαδή «Σταματάμε τα πάντα» φώναξαν οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν στην απεργία στην Ιταλία ενάντια στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα - Μαζικές και δυναμικές διαδηλώσεις

Σύνταξη
Παλαιστίνη: Η αναγνώρισή της από μια σειρά χωρών βαθαίνει τα παγκόσμια διπλωματικά ρήγματα – Η στάση των ΗΠΑ
Πιεσμένος ο Νετανιάχου 22.09.25

Βαθαίνει τα παγκόσμια διπλωματικά ρήγματα η αναγνώριση της Παλαιστίνης από μια σειρά χωρών - Η στάση των ΗΠΑ

Το Ισραήλ απειλεί να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη ως αντίποινα στην αναγνώριση της Παλαιστίνης - Το Ηνωμένο Βασίλειο ζητά από το Τελ Αβίβ να μην προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο σεφ Μάρκο Πιερ Γουάιτ και η γαστρονομική επανάσταση της Βρετανίας στα 90s – Aπό τις gastropub στα Wagamama
Resto-κουλτούρα 22.09.25

Ο σεφ Μάρκο Πιερ Γουάιτ και η γαστρονομική επανάσταση της Βρετανίας στα 90s - Aπό τις gastropub στα Wagamama

Στο βιβλίο Blood, Sweat and Asparagus Spears, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Μάρκο Πιερ Γουάιτ, ο Άντριου Τουρβίλ παρουσιάζει πώς η εστιατορική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου πέρασε από το «άνοστο φαγητό» στο καινοτόμο λάιφσταϊλ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
H Κίνα σφίγγει τον κλοιό λογοκρισίας στα social media – Στο στόχαστρο και οι πεσιμιστικές αναρτήσεις
Επιχείρηση καταστολής 22.09.25

H Κίνα σφίγγει τον κλοιό λογοκρισίας στα social media – Στο στόχαστρο και οι πεσιμιστικές αναρτήσεις

Νέα καμπάνια λογοκρισίας για αναρτήσεις που υποκινούν σε βία, καλλιεργούν αντικοινωνικά αισθήματα ή εκφράζουν απαισιοδοξία για την οικονομία ή γενικά για τη ζωή.

Σύνταξη
Στον τελικό οι Φίτσιου – Αναστασιάδου, στα προημιτελικά ο Ντούσκος
Κωπηλασία 22.09.25

Στον τελικό οι Φίτσιου – Αναστασιάδου, στα προημιτελικά ο Ντούσκος

Την προσπάθειά τους ξεκίνησαν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας που γίνεται στην Σανγκάη τα τρία από τα τέσσερα ελληνικά πληρώματα. Φίτσιου και Αναστασιάδου πέρασαν στον τελικό, ενώ ο Στέφανος Ντούσκος προκρίθηκε στα προημιτελικά του σκιφ.

Σύνταξη
Ο Σον Κάσιντι κατακρίνει τον «ψεύτικο», διάσημο πατέρα του, Τζακ Κάσιντι – «Δεν ήταν καλός γονιός»
Φαμίλια αλά καρτ 22.09.25

Ο Σον Κάσιντι κατακρίνει τον «ψεύτικο», διάσημο πατέρα του, Τζακ Κάσιντι - «Δεν ήταν καλός γονιός»

«Δεν είμαι σίγουρος αν κατάλαβε ποτέ ποιος ήταν πραγματικά», είπε ο 66χρονος τραγουδιστής που έζησε μεγάλη δόξα στα 80s, Σον Κάσιντι, για τον ηθοποιό πατέρα του, ο οποίος κέρδισε βραβείο Tony.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΣΥΡΙΖΑ: «Η κτηνοτροφία καταρρέει, η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη» – Τα μέτρα που προτείνει για την ευλογιά
Δηλώσεις Γκαρά 22.09.25

«Η κτηνοτροφία καταρρέει, η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη»: Τα μέτρα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για την ευλογιά

Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι «η κυβέρνηση οφείλει να δράσει άμεσα, διαφορετικά η ευθύνη για τον αφανισμό ενός ολόκληρου κλάδου θα είναι αποκλειστικά δική της»

Σύνταξη
Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος
Ελλάδα 22.09.25

Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος

Ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος «έφυγε» τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, σκορπώντας βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο. Την είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Σύνταξη
Νέα Ερυθραία: Συνελήφθη γιος πρώην υπουργού για παράνομη κατοχή σπρέι πιπεριού
Νέα Ερυθραία 22.09.25

Συνελήφθη γιος πρώην υπουργού για οπλοκατοχή - Είχε πάνω του σπρέι πιπεριού

Ο 19χρονος γιος γνωστού πολιτικού συνελήφθη όταν μετά από αστυνομικό έλεγχο στη Νέα Ερυθραία, βρέθηκε στην κατοχή του σπρέι πιπεριού, ενώ ο φίλος που τον συνόδευε βρέθηκε με μικροποσότητα κάνναβης.

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο