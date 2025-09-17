Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
Φίλιππος Δρακονταειδής: Το δύσκολο μήνυμά του
Ιστορικό Αρχείο 17 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:06

Φίλιππος Δρακονταειδής: Το δύσκολο μήνυμά του

Το αέναο ταξίδι μέσα στο χρόνο

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Σας παρακαλώ, μήπως μπορείτε να μου πείτε με λίγα λόγια τι είναι αυτό το βιβλίο; Μου είχε πει πριν από κάποια χρόνια μια φοιτήτρια, έξω από το αμφιθέατρο.

Η πρώτη μου αντίδραση, για να δικαιολογήσω τη βαθύτατη αμηχανία στην οποία περιήλθα, ήταν ότι η ερώτηση ήταν αφελής. Αργότερα, σε στιγμές εντιμότερης αυτοκριτικής, κατέληξα στο συμπέρασμα —κι όχι από δασκαλίστικη ευσυνειδησία, αλλά σαν άσκηση ακριβολογίας— ότι ναι, πρέπει, όποιος μελετάει τη λογοτεχνία, να είναι σε θέση να πει με λίγα λόγια τι είναι ένα βιβλίο.

Πολλά βιβλία με δυσκόλεψαν σ’ αυτές τις ασκήσεις, κανένα όμως τόσο πολύ όσο «Το Μήνυμα» του Φίλιππου Δρακονταειδή.


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 17.2.1991, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Ένα πρωτότυπο εύρημα δίνει έναν υποτυπώδη σκελετό στην αφήγηση. Ο στρατηγός Εμιλιάνο Ζαπάτα στέλνει ένα μήνυμα στον Λένιν. Ο κομιστής του μηνύματος ξεκινάει έφιππος ένα μακρύ ταξίδι από τη μια άκρη του κόσμου στην άλλη. Τη διήγηση διακόπτουν αποσπάσματα ιστορικών μυθιστορημάτων διαφορετικών περιόδων. Κοινή στιγμή η επανάσταση. Το βιβλίο δεν είναι ένα ιστορικό αφήγημα. Είναι ένα αφήγημα με θέμα την ιστορία. Η γοητεία του ιστορικού αναγνώσματος υπάρχει ατόφια. Περιβόητοι στρατηγοί με διάσημα ονόματα, χώροι άλλων εποχών —χάνια του αμερικάνικου νότου, λαϊκά δικαστήρια της γαλλικής επανάστασης, ρώσικα ανάκτορα—, ιαχές του πλήθους, στιγμές που η ανθρωπότητα ζει με την ψευδαίσθηση πως οδεύει προς υψηλά πεπρωμένα.

Κι ανάμεσα σ’ αυτά ο «κομιστής» έφιππος, αυλακώνει την υδρόγειο φέρνοντας το μήνυμα.


Δεν θα περιπέσουμε στο αμάρτημα της «αποκρυπτογράφησης» του συμβόλου. Στην καλή λογοτεχνία η πολυσημία είναι η μεγαλύτερη αρετή της και το βαρύτερο σφάλμα του κριτικού ο περιορισμός του με ευνουχιστικές ερμηνείες.

Δουλειά όμως της κριτικής είναι να επισημαίνει το αρχέτυπο όπου εμφανίζεται. Ο κομιστής είναι ένα διαχρονικό πρόσωπο του λογοτεχνικού και μυθικού χώρου. Είναι ο αρχαίος αγγελιαφόρος, ο μαραθωνοδρόμος, ο Μιχαήλ Στρογκώφ. Ο ταχύς ταξιδιώτης που φέρει το μήνυμα είναι η ονειροπόληση των καθηλωμένων, των αγωνιώντων, μέσα στη σιωπή της ιστορίας. Στο βιβλίο του Φίλιππου Δρακονταειδή ο φανταστικός έφιππος κομιστής ταξιδεύει αενάως μέσα στο χρόνο, δημιουργεί δίκτυα επικοινωνίας, ενοποιεί το παράλογο των ιστορικών φαινομένων.


«ΤΑ ΝΕΑ», 23.5.1986, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Γιατί η ιστορία στο «Μήνυμα» παρουσιάζεται σαν υπερρεαλιστικό κείμενο, κι ας μη μας ξεγελάει η ιστορική ακρίβεια των αφηγήσεων, το λόγιο ύφος του χρονικογράφου, η σχολαστική αίσθηση προσηλώσεως στο ντοκουμέντο. Δεν υπάρχει απόλυτη ελευθερία παρά μόνο μέσα στους κανόνες ενός παιχνιδιού, είπε ο Βαλερύ.

Κάπως έτσι λειτουργεί η ιστορία στο βιβλίο του Φίλιππου Δρακονταειδή. Είναι η ειρωνική σχέση ανάμεσα στη δέσμευση ενός πλέγματος συγκεκριμένων γεγονότων και της απόλυτης ελευθερίας της ονειροπόλησης.


Τα αντίθετα συνυπάρχουν αναπόσπαστα πάντα. Για να υπάρξει η αναρχία χρειάζεται την αρχή, το παράλογο τον ορθολογισμό, ο υπερρεαλισμός το ρεαλισμό.

Ας θυμηθούμε τον άλλο μεγάλο είρωνα της ιστορίας, τον Καβάφη. Δεν είναι τυχαίο που τόσο συχνά αναφέρεται στο βιβλίο.

Και άλλοι ποιητές είναι παρόντες. Είτε αναφέρονται είτε «ακούγονται» κάτω από το κείμενο. Είναι ο τόνος του ηρωικού Μπολιβάρ του Εγγονόπουλου, η γλώσσα του Εμπειρίκου.


Στο «Μήνυμα» η λογοτεχνία και η επανάσταση ταυτίζονται.

Είναι πολύ ενδιαφέρον το βιβλίο του Φίλιππου Δρακονταειδή, αλλά πρέπει να προειδοποιήσουμε τον αναγνώστη. Είναι ένα δύσκολο βιβλίο.

*Κείμενο της βιβλιοκριτικού και συγγραφέως Λίνας Λυχναρά, που έφερε τον τίτλο «Το θέμα είναι το μήνυμα…» και είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Το Βήμα» την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 1991.


Η Λίνα Λυχναρά

Το βιβλίο του Φίλιππου Δρακονταειδή «Το Μήνυμα» (διήγησις διδακτική εκ πολλών συρραφείσα) είχε κυκλοφορήσει το 1990 από τις εκδόσεις «Εστία».

Ο Φίλιππος Δ. Δρακονταειδής γεννήθηκε στη Χαλκίδα στις 17 Σεπτεμβρίου 1940.

Εμφανίστηκε στα γράμματα το 1962 και έχει δημοσιεύσει μυθιστορήματα, νουβέλες και συλλογές διηγημάτων.


Ιδιαίτερα αξιόλογο είναι το δοκιμιακό και μεταφραστικό έργο του.

Ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων, ο Δρακονταειδής, γνώστης της γαλλικής, αγγλικής και ισπανικής γλώσσας, τιμήθηκε το 1981 με το Β’ Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος.

Ιστορικό Αρχείο
Tρούμπα: Το τέλος της ιστορικής κακόφημης συνοικίας
Ιστορικό Αρχείο 12.09.25

Όταν έκλεισε η Τρούμπα

Τα καμπαρέ, οι οίκοι ανοχής και η απόφαση της Χούντας για λουκέτο

Γιάννης Θ. Διαμαντής
Γιάννης Θ. Διαμαντής
Δίδυμοι Πύργοι – 11η Σεπτεμβρίου: Όταν η τρομοκρατία άλλαξε τον κόσμο
Ιστορικό Αρχείο 11.09.25

Δίδυμοι Πύργοι - 11η Σεπτεμβρίου: Η ημέρα που άλλαξε ο κόσμος

Όσα συνέβησαν στις ΗΠΑ στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, με τις τρομοκρατικές επιθέσεις της ισλαμιστικής τρομοκρατικής επιθέσης Αλ Κάιντα στους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης και άλλους στόχους.

Γιάννης Θ. Διαμαντής
Γιάννης Θ. Διαμαντής
Νικ Διακόπουλος: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εργαλείο στην ενημέρωση – να σκεφτόμαστε κριτικά και να ελέγχουμε
Δημοσιογραφία και αλγόριθμοι 17.09.25

Νικ Διακόπουλος: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εργαλείο στην ενημέρωση – να σκεφτόμαστε κριτικά και να ελέγχουμε

Ο καθηγητής Νικ Διακόπουλος, από τους σημαντικότερους ειδικούς παγκοσμίως στη χρήση των αλγορίθμων στην ενημέρωση μιλά στο in για την τεχνητή νοημοσύνη, τους κινδύνους και τα οφέλη και την ανάγκη να μη σταματήσουμε να σκεφτόμαστε κριτικά

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Χρυσάφι στα πόδια της: Η Αντέλ έκανε συμφωνία εκατομμυρίων για να κυκλοφορήσει την αυτοβιογραφία της
Money, money, money 17.09.25

Χρυσάφι στα πόδια της: Η Αντέλ έκανε συμφωνία εκατομμυρίων για να κυκλοφορήσει την αυτοβιογραφία της

Η 37χρονη pop star Αντέλ αποφάσισε να πει το «ναι» στις πιέσεις των εκδοτικών ομίλων και έκλεισε συμφωνία πολλών εκατομμυρίων για την κυκλοφορία της αυτοβιογραφία της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ολυμπιακός: Η γκολάρα του Γιαννακόπουλου κόντρα στην Πόρτο σαν σήμερα πριν από 28 χρόνια (vid)
Champions League 17.09.25

Ολυμπιακός: Η γκολάρα του Γιαννακόπουλου κόντρα στην Πόρτο σαν σήμερα πριν από 28 χρόνια (vid)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Πάφο στο Καραϊσκάκη για την πρεμιέρα του Champions League, όπου οι Πειραιώτες ντεμπούταραν πριν από 17 χρόνια με την γκολάρα του Γιαννακόπουλου κόντρα στην Πόρτο.

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την αποστολή όπλων που χρηματοδοτούνται από τους συμμάχους
Με χρηματοδότηση των συμμάχων 17.09.25

Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την αποστολή όπλων στην Ουκρανία - «Είναι αυτά που ζητούσαν»

Οι ΗΠΑ επαναλαμβάνουν την αποστολή όπλων στην Ουκρανία στο πλαίσιο μίας νέας συμφωνίας που προβλέπει τη χρηματοδότηση τους μέσω κεφαλαίων των χωρών του ΝΑΤΟ

Σύνταξη
Άρης: Με προβλήματα στο Αγρίνιο στην πρεμιέρα της League Phase
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 17.09.25

Άρης: Με προβλήματα στο Αγρίνιο στην πρεμιέρα της League Phase

Ο Άρης θέλει να ξεκινήσει με το δεξί στο Κύπελλο, στο σημερινό (17/9, 15.00) εκτός έδρας παιχνίδι με τον Παναιτωλικό, ενώ ο Χιμένεθ έχει να αντιμετωπίσει τις απουσίες εφτά παικτών, που έμειναν στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
Η μεγάλη ώρα για τον Μίλτο Τεντόγλου: Για το 12ο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Στίβος 17.09.25

Η μεγάλη ώρα για τον Μίλτο Τεντόγλου: Για το 12ο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Ο «βασιλιάς» του μήκους, Μίλτος Τεντόγλου ρίχνεται στη «μάχη» με στόχο να υπερασπιστεί τον τίτλο του Παγκοσμίου πρωταθλητή στο Τόκιο - Ο αγώνας ξεκινά στις 14:49

Σύνταξη
Αιγάλεω: Σεσημασμένος ο δράστης των σεξουαλικών παρενοχλήσεων – Είχε κατηγορηθεί και για απόπειρα ανθρωποκτονίας
Αιγάλεω 17.09.25

Σεσημασμένος ο δράστης των σεξουαλικών παρενοχλήσεων - Είχε κατηγορηθεί και για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Ο 32χρονος που συνελήφθη επειδή παρενόχλησε σεξουαλικά 3 γυναίκες στο Αιγάλεω κατηγορείται για εμπρησμό, ενώ είναι μπλεγμένος και σε απόπειρα ανθρωποκτονίας

Σύνταξη
Τραμπ: Φωτογραφία του με τον Έπσταϊν στο κάστρο του Γουίνδσορ – Η έκπληξη… στην υποδοχή του
Τέσσερις συλλήψεις 17.09.25

Έκπληξη... στην υποδοχή του Τραμπ στη Βρετανία - Η φωτογραφία του με τον Έπσταϊν στο κάστρο του Γουίνδσορ

Οι αρχές συνέλαβαν τέσσερα άτομα που πρόβαλαν με προτζέκτορα τη φωτογραφία του του Τραμπ στο κάστρο του Γουίνδσορ με τον καταδικασμένο για μαστροπεία Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
Όσο ο Νετανιάχου αισθάνεται ότι έχει ασυλία από τη διεθνή κοινότητα, ο πόλεμος θα συνεχίζεται
Editorial 17.09.25

Όσο ο Νετανιάχου αισθάνεται ότι έχει ασυλία από τη διεθνή κοινότητα, ο πόλεμος θα συνεχίζεται

Το Ισραήλ προχώρησε σε χερσαία επιχείρηση στην πόλη της Γάζας. Γιατί παρά τις αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας, η κυβέρνησή του αισθάνεται ότι έχει ασυλία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η Αμερική ξαναγαπά την κοκαΐνη – Χρυσές δουλειές για τον νέο βασιλιά των ναρκωτικών του Μεξικού
Νέο μπελάς 17.09.25

Η Αμερική ξαναγαπά την κοκαΐνη - Χρυσές δουλειές για τον νέο βασιλιά των ναρκωτικών του Μεξικού

Από το κρυφό οχυρό του στα βουνά του Μεξικού ο Οσεγουέρα μοιάζει ο νέος «βασιλιάς» της κοκαΐνης, όπως σημειώνει η WSJ, την ώρα που ο Τραμπ ρίχνει το βάρος του στον πόλεμο κατά της φαιντανύλης.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Στη «μάχη» ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός – Όλο το πρόγραμμα της πρεμιέρας της League Phase
Ποδόσφαιρο 17.09.25

Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Στη «μάχη» ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός – Όλο το πρόγραμμα της πρεμιέρας της League Phase

Το κύριο πιάτο της πρεμιέρας της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson διεξάγεται σήμερα με οκτώ αναμετρήσεις και ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό να ρίχνονται στη «μάχη».

Σύνταξη
Gen Z και millennials βάζουν στον «πάγο» τον γάμο και την οικογένεια λόγω του αυξημένου κόστους ζωής
Κόσμος 17.09.25

Gen Z και millennials βάζουν στον «πάγο» τον γάμο και την οικογένεια λόγω του αυξημένου κόστους ζωής

Διαφορετικές είναι οι οικονομικές επιλογές της Gen Z και των millennials, σε σχέση με άλλες γενιές, καθώς αποφασίζουν να καθυστερήσουν μεγάλα «βήματα» όπως ο γάμος και η δημιουργία οικογένειας

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
