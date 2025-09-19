Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
Νίκος Σκαλκώτας: Το «μυστήριο» στην τέχνη των ήχων
Νίκος Σκαλκώτας: Το «μυστήριο» στην τέχνη των ήχων

Μορφή αινιγματική, μυστηριώδης, αλαργινή

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Αν ζούσε σήμερα ο Νίκος Σκαλκώτας, θάταν 70 χρονών. Ένα τέταρτο αιώνα (θυμίζουμε την επέτειο στην Κ.Ο.Α.!) πέρασε από τότε που πέθανε, μ’ ένα θάνατο τόσο μονήρη όσο η ζωή του. Και μ’ έκπληξη διαπιστώνουμε ότι στο διάστημα αυτό που μόλις αρχίσαμε να γνωρίζουμε το έργο του, ο συνθέτης διαγράφεται σαν μια μορφή όλο και πιο αινιγματική, μυστηριώδης, αλαργινή.

«ΤΟ ΒΗΜΑ», 7.12.1974, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Όσο γνωρίζομε το έργο αυτό τόσο περισσότερο ζητούμε τον άνθρωπο που υπάρχει πίσω του […]. Ζητούμε δε τον άνθρωπο με τις αντινομίες του, με τις όποιες αρνητικές ακόμη (ιδίως!) πλευρές του χαρακτήρα του (και ποιος δεν έχει!), που θα μπορούσαν ν’ αναστήσουν κάπως ό,τι πιο συγκεκριμένο στάθηκε ο Νίκος Σκαλκώτας. Γιατί το έργο του πολλές φορές είναι κάτι τόσο μυστηριώδες όσο εκείνες οι στοιχειωμένες αρχαίες πολιτείες οι χαμένες μες τους τροπικούς δρυμούς της Ασίας, της Αφρικής και της Αμερικής: μνημεία σκεπασμένα με γραφές και γλυφές που το μυστήριό τους κάποτε (όσο κι’ αν φαίνεται παράδοξο κάτι τέτοιο) απηχεί πιο εύγλωττα στον ανεπιστήμονα προσκυνητή του κάλλους τους παρά στον ειδικό. Δε θα ξεχάσω ποτέ τη μαγεία και τα οράματα που γεννήθηκαν μέσα μου όταν, νεότατος, γύρω στα 1950-53, πρωτάκουσα τα «Δέκα Σκίτσα» για έγχορδα ή το «Λάργκο Σινφόνικο» από τη Δεύτερη Σουίτα για ορχήστρα. Πόσο θάθελα νάχα τότε πρωτακούσει και τον «Οδυσσέα» ή την Πρώτη Σουίτα, που αργότερα θαύμασα πολύ αλλοιώτικα, με αφτί και μυαλό, αναπόφευκτα, «πονηρεμένα»!


Στον Σκαλκώτα η αποδιάρθρωση των τονικών λειτουργιών, η χρήση της ατονικής γραφής σε συνάρτηση με παραδοσιακή ρυθμική και μια ευαισθησία στο ηχόχρωμα άλλη απ’ εκείνη του Σαίνμπεργκ, είναι παράγοντες που συνάπτουν με τη φαντασία μας μια σχέση παράδοξα δεσμευτική. Μας κάνουν ν’ αναζητούμε ολοένα (ακόμη και εκεί όπου, φαινομενικά ίσως, δεν υπάρχει) ένα ποιητικό, αν θέλετε, «επέκεινα» του ηχητικού φαινομένου. Κάποτε μάλιστα αναρωτήθηκα μήπως το «επέκεινα» αυτό ταυτίζεται με τη νοσταλγία κάποιων τονικών παραδείσων: όχι οποιωνδήποτε αλλ’ εκείνων λ.χ. που Πλάστης τους στάθηκε ένας Σούμπερτ στη μουσική δωματίου του (Κουαρτέττα σε ρε ελ. και σε σολ μείζονα, Κουιντέττο σε ντο). Αλλά το ερωτηματικό μου αυτό μένει, τ’ ομολογώ, ως τη στιγμή αυτή αναπάντητο. Όπως και νάχουν όμως τα πράματα, η μουσική του Σκαλκώτα είναι γεμάτη ακόμη από το «μυστήριο» εκείνο που, ας μη φοβηθούμε να τ’ ομολογήσουμε, ύστερα από τους «μεταβεμπερνικούς» (σ.σ. ο Άντον Βέμπερν, 1883-1945, ήταν αυστριακός συνθέτης) χάνεται όλο και περισσότερο από την τέχνη των ήχων.


Αναρωτιέται κανείς ακόμη σαν ποια βαθύτατη σκοπιμότητα στη λειτουργία του ψυχικού του κυττάρου να εξυπηρετούσαν τα επιβλητικά ηχητικά του αρχιτεκτονήματα. Ήταν άραγε πλάσματα προορισμένα να ζωντανέψουν τους χώρους της μοναξιάς του ή, αντίθετα, ωραία οχυρά που ορθώθηκαν για να την περιφρουρήσουν; Και τι σχέση μπορούν νάχουν με την αναπόφευκτη αμφιθυμία οποιουδήποτε πλάσματος ως προς τη μόνωση ορισμένες εναλλαγές ύφους αρκετά φανερές σε διάφορα έργα — από τις πιο αποπνευματωμένες λυρικές εξάρσεις σελίδων σαν εκείνες που αναφέραμε ως τη μουσική εκείνη για πιάνο που προδίδει κάτι σαν τάση στερεοτυπίας της γραφής; Σε ποιαν από τις δυο περιπτώσεις ήθελε ο Σκαλκώτας να «επικοινωνήσει» περισσότερο;


Ίσως το δράμα του Νίκου Σκαλκώτα να ήταν ακριβώς το ότι είχε βρει τη μουσική του ταυτότητα σε μια εποχή που η έντεχνη νεοελληνική μουσική αναζητούσε τη δική της ανάμεσα Ελλάδας και Φραγκιάς, ανάμεσα Ανατολής και Δύσης. Δίχως όμως να υποτιμά κανένας τους ιστορικούς και κοινωνικούς παράγοντες θα έπρεπε να διερευνήσει και ψυχολογικούς λόγους βαθύτερους. Λ.χ. είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς ένα Δημήτρη Μητρόπουλο, που τόσο βοήθησε τον Χαρίλαο Περπέσα (σ.σ. μουσικοσυνθέτης, 1907-1995), να μένει αδιάφορος σ’ ένα Σκαλκώτα — και το πρόβλημα των σχέσεων (ή μη σχέσεων) του συνθέτη με τον Μητρόπουλο ασφαλώς έχει ανάγκη μιας παραπέρα διερεύνησης.


Εικοσιπέντε χρόνια μετά το χαμό του ο άνθρωπος Σκαλκώτας μοιάζει σαν να φεύγει από κοντά μας όσο περισσότερο μας πλησιάζει η μουσική του. […]

*Επιφυλλίδα αφιερωμένη στον Νίκο Σκαλκώτα, με αφορμή τη συμπλήρωση 25 ετών από το θάνατο του σπουδαίου συνθέτη. Συντάκτης του άρθρου που είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Το Βήμα» το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 1974 ήταν ο επιφανής μουσικολόγος και μουσικοκριτικός Γιώργος Λεωτσάκος (1935-2024).


Ο Γιώργος Λεωτσάκος

Ο ευβοεύς (με καταγωγή από τη Χαλκίδα) συνθέτης Νίκος Σκαλκώτας, μια από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες της ελληνικής μουσικής του α’ μισού του 20ού αιώνα, γεννήθηκε στις 8 Μαρτίου (21 Μαρτίου με το νέο ημερολόγιο) 1904 και απεβίωσε στις 19 Σεπτεμβρίου 1949.

googlenews

Αθήνα: Θραύσματα μνήμης από τον καιρό που έγινε έδρα του ελληνικού κράτους
Κειμήλιον των παλαιών Αθηνών 18.09.25

Αθήνα: Ένα κτίριο, ένας αιώνας, μια ολόκληρη ιστορία

Σχεδόν ταυτοχρόνως με τα επίσημα ανάκτορα του Βασιλέως και επί σχεδίου του αρχιτέκτονος Κλεάνθους ανηγέρθη στον κήπον του Κλαυθμώνος η κατοικία του πρώτου πρεσβευτού της Αγγλίας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Tρούμπα: Το τέλος της ιστορικής κακόφημης συνοικίας
Ιστορικό Αρχείο 12.09.25

Όταν έκλεισε η Τρούμπα

Τα καμπαρέ, οι οίκοι ανοχής και η απόφαση της Χούντας για λουκέτο

Γιάννης Θ. Διαμαντής
Γιάννης Θ. Διαμαντής
Δίδυμοι Πύργοι – 11η Σεπτεμβρίου: Όταν η τρομοκρατία άλλαξε τον κόσμο
Ιστορικό Αρχείο 11.09.25

Δίδυμοι Πύργοι - 11η Σεπτεμβρίου: Η ημέρα που άλλαξε ο κόσμος

Όσα συνέβησαν στις ΗΠΑ στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, με τις τρομοκρατικές επιθέσεις της ισλαμιστικής τρομοκρατικής επιθέσης Αλ Κάιντα στους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης και άλλους στόχους.

Γιάννης Θ. Διαμαντής
Γιάννης Θ. Διαμαντής
ΗΠΑ: Με τον Μάικ Τζόνσον και Νο3 στην αμερικανική κυβέρνηση συναντήθηκε ο Βασίλης Κικίλιας
Σειρά επαφών 19.09.25

Με τον Μάικ Τζόνσον και Νο3 στην αμερικανική κυβέρνηση συναντήθηκε στις ΗΠΑ ο Βασίλης Κικίλιας

Ο ισχυρός άνδρας της αμερικανικής Βουλής εκλέγεται στη Λουιζιάνα, που διαθέτει σημαντικά αμερικανικά ναυπηγεία - Ο Βασίλης Κικίλιας πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου με αξιωματούχους

Σύνταξη
Who needs a bed?
Relationsex 19.09.25

Who needs a bed?

Σας ρωτήσαμε, μας απαντήσατε και τώρα σας παρουσιάζουμε ιστορίες που μυρίζουν θάλασσα, λουσμένες με ήλιο και φεγγάρι.

Σύνταξη
Επέστρεψε στο Μονακό ο Σπανούλης – Η πρώτη του προπόνηση για τη νέα σεζόν (vid)
Euroleague 19.09.25

Επέστρεψε στο Μονακό ο Σπανούλης – Η πρώτη του προπόνηση για τη νέα σεζόν (vid)

Ο Βασίλης Σπανούλης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025 με την Εθνική αλλά πλέον έχει επιστρέψει στο Μονακό για την έναρξη της σεζόν με την ομάδα του, η οποία δημοσίευσε και το σχετικό βίντεο της πρώτης του προπόνησης...

Σύνταξη
Ευρώπη: Μάστιγα οι κλοπές αυτοκινήτων – Ένα περιστατικό ανά τρεις ώρες στην Ελλάδα
Στοιχεία Zego 19.09.25

Μάστιγα οι κλοπές αυτοκινήτων στην Ευρώπη - Ένα περιστατικό ανά τρεις ώρες στην Ελλάδα

Η Γαλλία βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης με 19 κλοπές κάθε ώρα και ακολουθεί η χώρα μας - Μετά από μία περίοδο ηρεμίας που οφειλόταν στην πανδημία, οι κλέφτες χτυπούν ακόμα πιο συχνά

Σύνταξη
Μαρία Αντουανέτα: Πουφ, φορέματα και επανάσταση – Η βασίλισσα που συνεχίζει να… κυριαρχεί στη μόδα
Μια έκθεση σταθμός 19.09.25

Πουφ, φορέματα και επανάσταση: Η βασίλισσα Μαρία Αντουανέτα συνεχίζει να... κυριαρχεί στη μόδα

Η έκθεση «Marie Antoinette Style» θα παρουσιάσει σπάνια προσωπικά αντικείμενα της βασίλισσας Μαρίας Αντουανέτας, ενώ παράλληλα θα εξερευνήσει τη διαχρονική επιρροή της στους σύγχρονους σχεδιαστές

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Greek Coffee Prices Soar to 45-year High
English edition 19.09.25

Greek Coffee Prices Soar to 45-year High

Greek consumers are facing steep price hikes in their daily cup of coffee, with costs rising nearly 19% in the past year and futures hitting levels not seen in almost half a century. Experts warn the trend is unlikely to ease any time soon

Σύνταξη
Αταμάν: «Δεν υπάρχει πίεση για το ότι το Final-4 θα γίνει στην Αθήνα»
Μπάσκετ 19.09.25

Αταμάν: «Δεν υπάρχει πίεση για το ότι το Final-4 θα γίνει στην Αθήνα»

Για την επικαιρότητα του μπασκετικού Παναθηναϊκού, μίλησε ο τεχνικός των «πρασίνων», Εργκίν Αταμάν, από την Αυστραλία όπου διεξάγεται το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Τι είπε για την προετοιμασία, τη σεζόν που ξεκινά, το Final-4 της Euroleague στην Αθήνα αλλά και την Εθνική Τουρκίας.

Σύνταξη
Γιατί οι ΗΠΑ διώχνουν τους Ρώσους αντιφρονούντες
«Στο άλλο άκρο» 19.09.25

Γιατί οι ΗΠΑ διώχνουν τους Ρώσους αντιφρονούντες

Ρωσικές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων της διασποράς ανησυχούν για την κατάσταση, καταγράφοντας αυξανόμενα περιστατικά με αντιφρονούντες που επαναπατρίζονται με τη «βοήθεια» αμερικανικών υπηρεσιών

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μασάζ Μητσοτάκη στους «γαλάζιους» βουλευτές και φροντιστήριο για τα μέτρα της ΔΕΘ
Η ομιλία στην ΚΟ 19.09.25

Μασάζ Μητσοτάκη στους «γαλάζιους» βουλευτές και φροντιστήριο για τα μέτρα της ΔΕΘ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίστηκε ξανά τα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ, επιχειρώντας να δώσει επιχειρήματα στους βουλευτές της ΝΔ για να τα μεταφέρουν στις περιφέρειές τους

Σύνταξη
Στο Μονζουίκ το Μπαρτσελόνα-Παρί – Τι σημαίνει αυτό για το ματς με τον Ολυμπιακό
Champions League 19.09.25

Στο Μονζουίκ το Μπαρτσελόνα-Παρί – Τι σημαίνει αυτό για το ματς με τον Ολυμπιακό

Με επίσημη ανακοίνωσή της η Μπαρτσελόνα ενημέρωσε πως το ματς κόντρα στην Παρί για τη 2η αγωνιστική του Champions League θα διεξαχθεί στο Μονζουίκ και όλα δείχνουν πως εκεί θα φιλοξενήσει και τον Ολυμπιακό, αφού η UEFA δεν επιτρέπει αλλαγή έδρας μέσα στην ίδια σεζόν…

Σύνταξη
Πέθανε ο Αλέκος Ακριβάκης, ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός
Θλίψη 19.09.25

Πέθανε ο Αλέκος Ακριβάκης, ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός

«Επί 20 και πλέον χρόνια εκπροσώπησε τους συμπατριώτες του στο Κοινοβούλιο και υπηρέτησε με ήθος, εργατικότητα και αφοσίωση το δημόσιο συμφέρον από τις υπουργικές του θέσεις» αναφέρει ο ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: «Η ΝΔ, αντί να καλέσει τους γαλάζιους κλέφτες, κάλεσε δύο πεθαμένους να καταθέσουν στην Εξεταστική»
Πολιτική 19.09.25

Ζαχαριάδης: «Η ΝΔ, αντί να καλέσει τους γαλάζιους κλέφτες, κάλεσε δύο πεθαμένους να καταθέσουν στην Εξεταστική»

O κ. Ζαχαριάδης χαρακτήρισε «ανορθολογικό και αποπροσανατολιστικό» αυτό το οποίο κάνει η Νέα Δημοκρατία στην Εξεταστική, κάνοντας λόγο για «το επόμενο βήμα της συγκάλυψης και της εξαπάτησης του ελληνικού λαού»

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση για τη δραματική κατάσταση στη Γάζα και τη στάση της κυβέρνησης
Δείτε αναλυτικά 19.09.25

Επίκαιρη ερώτηση για τη δραματική κατάσταση στη Γάζα και τη στάση της κυβέρνησης κατέθεσε ο Κουτσούμπας

«Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει η κυβέρνηση για να σταματήσει η στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας με το κράτος του Ισραήλ», ρωτά, ανάμεσα, σε άλλα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Βρετανία: Δεν υπάρχουν «ενδείξεις» ότι ο Πούτιν επιθυμεί ειρήνη χωρίς συνθηκολόγηση Ουκρανίας, λέει η MI6
Η Silent Courier 19.09.25

Δεν υπάρχουν «ενδείξεις» ότι ο Πούτιν επιθυμεί ειρήνη χωρίς συνθηκολόγηση Ουκρανίας, λέει η MI6

Η MI6 εγκαινιάζει ειδική πύλη στον σκοτεινό ιστό με το όνομα Silent Courier και θα έχει στόχο να ενισχύσει την εθνική ασφάλεια στη Βρετανία αλλά και να αντλεί πληροφορίες από Ρώσους πράκτορες

Σύνταξη
Μάθιου ΜακΚόναχι: Γιατί πήρε το μεγάλο ρίσκο να ρίξει άκυρο σε 13,5 εκατ. ευρώ – «Δεν μπλοφάρω»
Τζόγος 19.09.25

Μάθιου ΜακΚόναχι: Γιατί πήρε το μεγάλο ρίσκο να ρίξει άκυρο σε 13,5 εκατ. ευρώ – «Δεν μπλοφάρω»

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι, ένας από τους πιο πολυσυζητημένους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, αποκάλυψε την τολμηρή του απόφαση να αποσυρθεί για 20 μήνες από την υποκριτική και να πει όχι σε προτάσεις εκατομμυρίων. Με ποιο τίμημα;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ύπνος: Η ατμοσφαιρική ρύπανση επηρεάζει την ποιότητά του – Νέα έρευνα
Ανησυχητικά ευρήματα 19.09.25

Η ατμοσφαιρική ρύπανση επηρεάζει και την ποιότητα του ύπνου μας - Νέα έρευνα

«Οι τρέχουσες πολιτικές για τον καθαρό αέρα εστιάζουν κυρίως στις εξωτερικές πηγές, αλλά τα ευρήματά μας καθιστούν σαφές ότι η ατζέντα πρέπει να επεκταθεί», δήλωσε ο επικεφαλής καθηγηγής της έρευνας

Σύνταξη
Επιστροφή ενοικίου: Στις 30 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία – Οι εκκρεμότητες που πρέπει να τακτοποιηθούν
Κριτήρια και προϋποθέσεις 19.09.25

Οι τελευταίες εκκρεμότητες που πρέπει να τακτοποιηθούν για να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου

Η επιστροφή ενοικίου θα είναι ετήσια και θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου - Η τροποποιητική δήλωση για τον κωδικό 081

Σύνταξη
Οι πολιτικές δολοφονίες ξαναέγιναν κανονικότητα – Καθηγητής Χάρβαρντ: «Κοιτάξτε τι θα συμβεί»
Τρεις συνέπειες 19.09.25

Οι πολιτικές δολοφονίες ξαναέγιναν κανονικότητα – Καθηγητής Χάρβαρντ: «Κοιτάξτε τι θα συμβεί»

Αντί οι κρατικά υποστηριζόμενες πολιτικές δολοφονίες αντίπαλων ηγετών να γίνονται όλο και πιο σπάνιες, με τον καιρό έγιναν πιο συχνές. Οι συνέπειες όμως θα είναι καταλυτικές.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
