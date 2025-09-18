Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
18.09.2025 | 13:30
Φωτιά στη Μαγνησία - Εκκενώθηκε σχολείο - Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια
Σημαντική είδηση:
18.09.2025 | 11:15
Τραγικός θάνατος στην Κέρκυρα για 70χρονο: Τον χτύπησε κολώνα ενώ έκανε εργασίες
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Αθήνα: Θραύσματα μνήμης από τον καιρό που έγινε έδρα του ελληνικού κράτους
Ιστορικό Αρχείο 18 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:21

Αθήνα: Θραύσματα μνήμης από τον καιρό που έγινε έδρα του ελληνικού κράτους

Σχεδόν ταυτοχρόνως με τα επίσημα ανάκτορα του Βασιλέως και επί σχεδίου του αρχιτέκτονος Κλεάνθους ανηγέρθη στον κήπον του Κλαυθμώνος η κατοικία του πρώτου πρεσβευτού της Αγγλίας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ψηφιακή αμνησία: Τι είναι και πώς να την αντιμετωπίσουμε;

Ψηφιακή αμνησία: Τι είναι και πώς να την αντιμετωπίσουμε;

Spotlight

Όταν η αντιβασιλεία ώρισε τας Αθήνας ως πρωτεύουσαν και διέτασσε την μεταφοράν αυτής εκ Ναυπλίου διά την 1ην Δεκεμβρίου του 1834, δεν υπήρχον εις τας Αθήνας ειμή σωροί ερειπίων και ελάχιστοι μικροί οικίσκοι εις τους πρόποδας της Ακροπόλεως. Η έδρα του Ελληνικού Κράτους εγκαθίστατο εν μέσω ερειπίων και δεν υπήρχε οδός συνδέουσα τον λιμένα του Πειραιώς με τας Αθήνας, εχρειάσθησαν δε αι αρχαί και οι ξένοι πρεσβευταί να διέλθουν διά πολλών ελών διά να φθάσουν εις την νέαν πρωτεύουσαν. Ο Όθων κατώκησε κατ’ αρχάς μεν εις την οικίαν του Κοντοσταύλου, η οποία ευρίσκετο εις τον σημερινόν κήπον της παλαιάς Βουλής, κατόπιν δε εις την μονώροφον οικίαν Αφθονίδου επί της πλατείας της 25ης Μαρτίου, η οποία είνε ο σημερινός κήπος του Κλαυθμώνος.


«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 11.10.1936, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Απέναντι εις το πρώτον αυτό βασιλικόν ανάκτορον, το οποίον ο αυλάρχης κόμης Σαπόρτα μετέβαλε εις καλαίσθητον και κομψόν μέγαρον, ανηγέρθη σχεδόν ταυτοχρόνως με τα επίσημα ανάκτορα του Βασιλέως και επί σχεδίου του αρχιτέκτονος Κλεάνθους η κατοικία του πρώτου πρεσβευτού της Αγγλίας, ο οποίος μόλις προ ολίγου χρόνου περιεβλήθη με το αξίωμα του πρεσβευτού και ο οποίος από του 1828 εξεπροσώπει την Αυτού μεγαλειότητα τον Βασιλέα της Αγγλίας εις τον τόπον αυτόν, ο οποίος κατ’ ουσίαν δεν είχε οριστικόν άρχοντα. Είνε ο Εδουάρδος Ιάκωβος Ντώκινς, όστις εφρόντισε και διά την εσπευσμένην μετακόμισιν των αρχείων του εκ Ναυπλίου εις την νέαν πρωτεύουσαν, τας Αθήνας. Θα ίδωμεν ευθύς αμέσως τας εντυπώσεις του, τας οποίας αποστέλλει εις τον λόρδον Βέλλιγκτων εις το Λονδίνον. Ας προσέξωμεν εν τω μεταξύ το κτίριον της αγγλικής πρεσβείας, εις το οποίον κατώκησε πρώτος  ο μετά τον Ντώκινς πρεσβευτής Λάυονς.


«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 11.10.1936, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Το κτίριον αυτό του κήπου του Κλαυθμώνος είνε από τα πρώτα ανεγερθέντα επί της αντιβασιλείας και το μόνον που διασώζεται μετά εκατόν έτη ακέραιον εις την πρώτην του αρχιτεκτονικήν και ανέπαφον σχεδόν εις την εσωτερικήν του διακόσμησιν. Μου εγένετο η τιμή και μου επετράπη να το επισκεφθώ, τώρα που εγκατελείφθη από τον πρεσβευτήν της Αγγλίας τον εγκατασταθέντα εις το νέον του μέγαρον της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας. Η παλαιά αγγλική πρεσβεία, το γηραιόν μέγαρον που διετήρησε ανέπαφον ο αιών που παρήλθε, πρόκειται εντός ολίγου να παραδοθή εις τας αξίνας των εργατών, οι οποίοι θα το κατεδαφίσουν. Ένα ακόμη κειμήλιον των παλαιών Αθηνών θα εκλείψη οριστικώς. Το οικόπεδόν του θα πωληθή διά να ανεγερθή εις την θέσιν εκείνην κάποιο μεγαθήριον του νέου ρυθμού. Εις το μέγαρον αυτό, εις το οποίον επί έναν ακριβώς αιώνα στεγάζονται οι πρέσβεις της Αγγλίας, δεν έγινε και η παραμικροτέρα έστω αναστήλωσις ή επιδιόρθωσις εις την μεγάλην μαρμαρίνην κλίμακα την οδηγούσαν εις τας αιθούσας δεξιώσεως του πρώτου πατώματος. Οι τεχνίται οι οποίοι ελάξευσαν το πεντελήσιον μάρμαρον και εδαντέλωσαν την διακόσμησιν της κλίμακος αυτής ήσαν ασφαλώς μεγάλοι καλλιτέχναι διά την εποχήν των. Μεγαλείτεροι όμως ήσαν εκείνοι οι οποίοι ελάξευσαν τους τέσσαρας κίονας του αγνώστου αρχαίου ναού με τους οποίους διεκοσμήθη το άνω τμήμα της μαρμαρίνης κλίμακος. Η μεγάλη αίθουσα του άνω ορόφου διατηρεί ένα αριστουργηματικόν δάπεδον κατεσκευασμένον με μικρά τεμάχια ξύλων πολυτελείας προσηρμοσμένων εις ωραίον διακοσμητικόν ρυθμόν μικρών οκταγώνων. Δεν παρελείφθη εις την μεγαλοπρεπή αυτήν είσοδον προς τας αιθούσας της δεξιώσεως ο μικρός μαρμάρινος πίδαξ του οποίου το νερό θα προήρχετο ασφαλώς από τας υπογείους πηγάς του τμήματος αυτού της πόλεως, το οποίον φημίζεται ως φιλοξενούν τον υπόγειον ποταμόν των Αθηνών.


Εις την αγγλικήν πρεσβείαν διατηρείται το αρχείον του πρώτου αυτού πρεσβευτού της Αγγλίας, Ντώκινς, ο οποίος εν μέσω χειμώνι ηναγκάσθη να μεταφέρη εσπευσμένως την πρεσβείαν του από το Ναύπλιον. Μου επετράπη να φυλλομετρήσω το περίφημον αυτό αρχείον και διαβάζω υπό ημερομηνίαν 6 Ιανουαρίου 1835 την αναφοράν του πρεσβευτού Ντώκινς προς τον λόρδον Βέλλιγκτων διά την εσπευσμένην αυτήν μετακόμισιν. Υποβάλλει λογαριασμόν εξόδων διά την μεταφοράν των επίπλων, των αρχείων και των υπαλλήλων και περιγράφει την κακήν εποχήν κατά την οποίαν απεφασίσθη αυτή η μετακόμισις, θρηνεί διά την παντελή έλλειψιν δρόμων και λέγει ότι είνε υποχρεωμένος να διαβεβαιώση την Αυτού Υψηλότητα τον λόρδον Βέλλιγκτων «ότι ελήφθησαν όλα τα μέτρα διά την πραγματοποίησιν οικονομιών και δεν υποβάλλω», συνεχίζει ο πρεσβευτής, «τον λογαριασμόν διά τα καταστραφέντα αντικείμενα της ιδιοκτησίας μου ούτε διά το ενοίκιον ενός μηνός, το οποίον κατέβαλα εξ ιδίων μου διά να στεγασθώ». Η όλη δαπάνη ανήλθε εις 146 στερλίνας.


Το αρχείον αυτό του πρώτου πρεσβευτού της Αγγλίας περιλαμβάνει εξαιρετικώς ενδιαφέροντα έγγραφα, ιδίως δε αποδείξεις των διαφόρων εξόδων της πρεσβείας. Αι αποδείξεις αύται είνε ιστορικά στοιχεία διά την ζωήν των Αθηνών. Ο διευθυντής των ταχυδρομείων Λεονάρδος πιστοποιεί ότι εισέπραξε 742 δραχμάς διά τα ταχυδρομικά έξοδα του πρεσβευτού της Αγγλίας κατά την πρώτην τριμηνίαν του 1839. Σημειωτέον ότι το ταχυδρομείον των κατοίκων διενέμετο μέχρι προ τινος εις το παζάρι, όπου ο ταχυδρόμος ανήρχετο επί κενού βαρελίου και εκάλει τους έχοντας να παραλάβουν επιστολήν. Όσοι δεν ήσαν παρόντες δεν ελάμβανον ποτέ τα γράμματά των, τα οποία εκαίοντο. Το ταχυδρομείον όμως του Άγγλου πρεσβευτού διεξήγετο κυρίως με κασσέλες, τα γνωστά «σενδούκια», τα οποία κατεσκεύαζε ο ίδιος πάντοτε ξυλουργός, Ιωάννης Θεριανός ονόματι, εισπράττων 68 δραχμάς διά δέκα κασσέλας. «Ενδεικτικόν της πρεσβείας της Αγγλίας διά δέκα κασσέλες όπου έκαμα εγώ ο Μαστρογιάννης Θεριανός δραχμαί εξήκοντα οκτώ [68]. Αθήναι 31 Ιανουαρίου 1839. Ιωάννης Θεριανός». Οι κασσέλες αυτές απεστέλλοντο με ειδικούς ταχυδρόμους εις Κωνσταντινούπολιν ή και μέχρι Ιταλίας, διά να διαπεραιωθούν εις το Λονδίνον. Τας μεταφέρει ο Μαστροθανάσης, ο οποίος παραδίδει και την σχετικήν απόδειξιν. «Εν δηχτηκόν διά 12 κασσέλες διά γράματα της πρεσβήας αγγληκής τον κάθε μήναν 2 κασσέλες αρχηνόντας από πρότην σεμπτεβρήου 1837 εός τοτέλος Ιεναρίου 1838 εγό μάστορ Θανάσις και μην ηξεύροντας να γράψω βάνο το σημίον του σταυρού». Ο Διονύσιος Βερήγος παραλαμβάνει το ταχυδρομείον του Άγγλου πρεσβευτού διά να το μεταφέρη εις Κωνσταντινούπολιν. Επιστρέφει και υποβάλλει τον λογαριασμόν του εις αριθμούς κάτωθεν των οποίων γράφει προς εξόφλησιν. «Έλαβα τηνάθε σούμα δηονησηοσ Βερήγουσ».

Μία ολόκληρος ιστορία της πόλεως των Αθηνών είνε κλεισμένη μέσα εις το παλαιόν αυτό κτίριον της αγγλικής πρεσβείας, το οποίον μετ’ ολίγας ημέρας θα κατεδαφισθή.

*Άρθρο του δημοσιογράφου Νικολάου Γιοκαρίνη, που έφερε τον τίτλο «Το μέγαρον που κατεδαφίζεται» και είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Το Βήμα» την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 1936.

Το κτίριο που αναφέρεται στο κείμενο του Γιοκαρίνη και επέπρωτο να κατεδαφιστεί ήταν το μέγαρο του Αμβροσίου Ράλλη (έργο του διαπρεπούς αρχιτέκτονα και πολεοδόμου Σταμάτη Κλεάνθη), στην οδό Δραγατσανίου, στη δυτική πλευρά της πλατείας Κλαυθμώνος. Σε αυτό στεγάστηκε επί έναν περίπου αιώνα η βρετανική πρεσβεία στην Αθήνα.

Το εν λόγω κείμενο δημοσιεύεται με αφορμή τη συμπλήρωση 191 ετών από την ημέρα όπου η Αθήνα ορίστηκε ως πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους.

Το επί βαυαρικής Αντιβασιλείας εκδοθέν Βασιλικό Διάταγμα «Περί μεταθέσεως της Βασιλικής Καθέδρας εις Αθήνας» φέρει ημερομηνία 18 (30 με το νέο ημερολόγιο) Σεπτεμβρίου 1834.

Η μεταφορά της πρωτεύουσας από το Ναύπλιο στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε ύστερα από λίγον καιρό, την 1η (13 με το νέο ημερολόγιο) Δεκεμβρίου 1834.

Στην κεντρική φωτογραφία του παρόντος άρθρου, η κατεδαφισμένη οικία Αμβροσίου Ράλλη, στη δυτική πλευρά της πλατείας Κλαυθμώνος (πηγή: Αρχείο Ψηφιοποιημένων Εικόνων Ε.Ι.Ε.).

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
Κυριάκος Μητσοτάκης προς αγρότες: Ξέρω ότι σας χρωστάμε αλλά…

Κυριάκος Μητσοτάκης προς αγρότες: Ξέρω ότι σας χρωστάμε αλλά…

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ψηφιακή αμνησία: Τι είναι και πώς να την αντιμετωπίσουμε;

Ψηφιακή αμνησία: Τι είναι και πώς να την αντιμετωπίσουμε;

Business
Metlen: Σύσταση «buy» και τιμή στόχος στα 61 ευρώ από Berenberg

Metlen: Σύσταση «buy» και τιμή στόχος στα 61 ευρώ από Berenberg

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Ιστορικό Αρχείο
Tρούμπα: Το τέλος της ιστορικής κακόφημης συνοικίας
Ιστορικό Αρχείο 12.09.25

Όταν έκλεισε η Τρούμπα

Τα καμπαρέ, οι οίκοι ανοχής και η απόφαση της Χούντας για λουκέτο

Γιάννης Θ. Διαμαντής
Γιάννης Θ. Διαμαντής
Δίδυμοι Πύργοι – 11η Σεπτεμβρίου: Όταν η τρομοκρατία άλλαξε τον κόσμο
Ιστορικό Αρχείο 11.09.25

Δίδυμοι Πύργοι - 11η Σεπτεμβρίου: Η ημέρα που άλλαξε ο κόσμος

Όσα συνέβησαν στις ΗΠΑ στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, με τις τρομοκρατικές επιθέσεις της ισλαμιστικής τρομοκρατικής επιθέσης Αλ Κάιντα στους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης και άλλους στόχους.

Γιάννης Θ. Διαμαντής
Γιάννης Θ. Διαμαντής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νέα Αριστερά για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ αποκλείει μάρτυρες και προστατεύει τους δικούς της
«Πέπλο προστασίας» 18.09.25

Νέα Αριστερά για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ αποκλείει μάρτυρες και προστατεύει τους δικούς της

«Επιχειρείτε να φιμώσετε, να κρύψετε μάρτυρες, όπως κάνατε στις προηγούμενες εξεταστικές και προανακριτικές παρωδίες που στήσατε», τονίζει η Νέα Αριστερά προς την κυβερνητική πλειοψηφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Το μυστικό του Βερμέερ: Τι κρύβεται κάτω από το Κορίτσι με το Κόκκινο Καπέλο;
Culture Live 18.09.25

Το μυστικό του Βερμέερ: Τι κρύβεται κάτω από το Κορίτσι με το Κόκκινο Καπέλο;

Ειδικοί στην Ουάσινγκτον εντόπισαν κάτω από τον διάσημο πίνακα μια ανδρική μορφή, που ενδέχεται να αποτελεί το μοναδικό πορτρέτο άνδρα του Βερμέερ ή ένα χαμένο έργο του Φαμπρίτιους

Σύνταξη
Σίτι – Νάπολι: Πρεμιέρα στο Champions League με επίκεντρο τον Κέβιν Ντε Μπρόινε
Ποδόσφαιρο 18.09.25

Σίτι – Νάπολι: Πρεμιέρα στο Champions League με επίκεντρο τον Κέβιν Ντε Μπρόινε

Αβροφροσύνες Γκουαρδιόλα – Ντοναρούμα πριν το μεγάλο ματς στο Μάντσεστερ. Σιτι - Νάπολι απόψε στο Έτιχαντ με επίκεντρο τον Κέβιν , όπως παραδέχτηκε και ο κόουτς Αντόνιο Κόντε.

Γιάννης Κουριδάκος
Παναγιωτόπουλος: Το ΕΣΥ δεν είναι λάφυρο του Γεωργιάδη – Μπαράζ διώξεων και εκδικητικότητας εναντίον συνδικαλιστών
«Μαξίμου Α.Ε.» 18.09.25

«Το ΕΣΥ δεν είναι λάφυρο του Γεωργιάδη» - Για «μπαράζ διώξεων συνδικαλιστών» κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ

«Οι καρατομήσεις επιδόθηκαν στους ενδιαφερομένους, όπως θα γινόταν σε κάθε αυταρχικό και τυραννικό καθεστώς που σέβεται τον εαυτό του, χωρίς πρότερη ενημέρωση και καμία αιτιολογία», τονίζει ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Σύνταξη
Η βιογραφική ταινία για τον Ζαν Μισέλ Μπασκιά ξεκινά γυρίσματα σε μια νεοϋορκέζικη γειτονιά-ορόσημο
East Village 18.09.25

Η βιογραφική ταινία για τον Ζαν Μισέλ Μπασκιά ξεκινά γυρίσματα σε μια νεοϋορκέζικη γειτονιά-ορόσημο

Την πολυαναμενόμενη βιογραφία «Samo Lives» υπογράφει ο σκηνοθέτης Τζούλιους Ονάχ, ενώ στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Μπασκιά θα δούμε τον ηθοποιό Κέλβιν Χάρισον Τζούνιορ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ανδρουλάκης: Δεν θα επιτρέψουμε να σβήσει η φωνή της Θεσσαλονίκης από τη ΔΕΘ, ούτε να γίνει αντικείμενο συναλλαγής στο Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 18.09.25

Ανδρουλάκης: Δεν θα επιτρέψουμε να σβήσει η φωνή της Θεσσαλονίκης από τη ΔΕΘ, ούτε να γίνει αντικείμενο συναλλαγής στο Μαξίμου

«Η απόφαση της κυβέρνησης να αποκλείσει τους φορείς της Θεσσαλονίκης από το νέο σχήμα διοίκησης της ΔΕΘ αντικατοπτρίζει την αντίληψή της για ένα συγκεντρωτικό κράτος», λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
«Με γ@μ@σε»: Οι ιδιωτικές εκρήξεις του Τραμπ πίσω από την δημόσια στήριξη του Νετανιάχου
WSJ 18.09.25

«Με γ@μ@σε»: Οι ιδιωτικές εκρήξεις του Τραμπ πίσω από την δημόσια στήριξη του Νετανιάχου

Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι απογοητευμένος με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το ερώτημα είναι αν θα θυμώσει αρκετά ώστε να κάνει κάτι για αυτό.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι κίνδυνοι από τη «γρήγορη μόδα»: Η φτήνια τρώει τον παρά και θέσεις εργασίας
Χάνονται θέσεις εργασίας 18.09.25

Οι κίνδυνοι από τη «γρήγορη μόδα»: Η φτήνια τρώει τον παρά και θέσεις εργασίας

Επείγοντα μέτρα για την προστασία της βιομηχανίας ένδυσης από τη γρήγορη μόδα ζητούν ευρωπαϊκές επαγγελματικές ομοσπονδίες. Διότι οι αγορές από πλατφόρμες όπως οι Shein και Temu είναι «πεταμένα λεφτά»

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Χωρίς Μυλωνάκη, «Φραπέ» και «Χασάπη», αλλά με Ανωμερίτη και Τζουμάκα η λίστα των μαρτύρων στην εξεταστική
Πολιτική Γραμματεία 18.09.25

Χωρίς Μυλωνάκη, «Φραπέ» και «Χασάπη», αλλά με Ανωμερίτη και Τζουμάκα η λίστα των μαρτύρων στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Δεν είναι δυνατόν να μην εξεταστεί ο κ. Μυλωνάκης. Πρόσωπο για το οποίο είναι προφανές ότι οφείλονται εξηγήσεις που έχουν κοινό νήμα παρακρατικής λειτουργίας», τόνισε η εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για την εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Αγρότες: «Φτάνει πια η κοροϊδία» – Πανθεσσαλικό μπλόκο, ζητούν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα
Βγήκαν τα τρακτέρ 18.09.25

«Φτάνει πια η κοροϊδία» - Πανθεσσαλικό μπλόκο αγροτών, ζητούν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα

«Κλιμακώνουμε τον συντονισμένο αγώνα για την επιβίωσή μας απέναντι στην πολιτική κυβέρνησης και ΚΑΠ της ΕΕ», ήταν το μήνυμα που έστειλαν οι αγρότες κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης στη Θεσσαλία

Σύνταξη
O πόλεμος στη Γάζα και ο πόλεμος του παγωτού: Χωρίς τον Tζέρι τα Βen & Jerry’s λόγω (και) του Παλαιστινιακού
Πολιτικός ακτιβιστής 18.09.25

O πόλεμος στη Γάζα και ο πόλεμος του παγωτού: Χωρίς τον Tζέρι τα Βen & Jerry’s λόγω (και) του Παλαιστινιακού

Aποχώρησε από την Ben & Jerry's ο συνιδρυτής της αγαπημένης μάρκας παγωτού και πολιτικός ακτιβιστής Τζέρι Γκρίνφιλντ, εν μέσω οξείας διαμάχης με τη μητρική Unilever, με αιχμή τη γενοκτονία στη Γάζα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αναστασία Γιάμαλη: Δεν δέχομαι απλά τον όρο φεμινίστρια, τον φωνάζω, γιατί με απασχολεί το θέμα της ισότητας
Buongiorno 18.09.25

Αναστασία Γιάμαλη: Δεν δέχομαι απλά τον όρο φεμινίστρια, τον φωνάζω, γιατί με απασχολεί το θέμα της ισότητας

Η Αναστασία Γιάμαλη μίλησε στο Buongiorno για την τηλεοπτική της πορεία, την ιδεολογία της, τον φεμινισμό, αλλά και τις προσωπικές δυσκολίες που τη διαμορφώνουν.

Σύνταξη
Η Ιταλία έτοιμη να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
Τι είπε ο ΥΠΕΞ 18.09.25

Η Ιταλία έτοιμη να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Η Ιταλία ανακοίνωσε ότι θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, ακολουθώντας το παράδειγμα της Γαλλίας και της Βρετανίας

Σύνταξη
Together for Palestine: Ρίτσαρντ Γκιρ και όλοι όσοι ξέρεις ένωσαν τη φωνή τους ενάντια στη γενοκτονία στη Γάζα
Culture Live 18.09.25

Together for Palestine: Ρίτσαρντ Γκιρ και όλοι όσοι ξέρεις ένωσαν τη φωνή τους ενάντια στη γενοκτονία στη Γάζα

Η φιλανθρωπική εκδήλωση Together for Palestine, συγκέντρωσε 1,5 εκατομμύρια λίρες για την υποστήριξη της Παλαιστίνης. Στη σκηνή ανέβηκαν μεγάλα ονόματα του χώρου του θεάματος

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 91-82: Με το δεξί και κορυφαίο τον Ναν η πρεμιέρα στο «Π. Γιαννακόπουλος» (vid)
Μπάσκετ 18.09.25

Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 91-82: Με το δεξί και κορυφαίο τον Ναν η πρεμιέρα στο «Π. Γιαννακόπουλος» (vid)

Με εξαιρετική εμφάνιση του Κέντρικ Ναν, ο Παναθηναϊκός νίκησε 91-82 την Παρτιζάν και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» που διεξάγεται στην Αυστραλία.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη σε οδηγό νταλίκας για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο δικυκλιστή
Στη Θεσσαλονίκη 18.09.25

Κακουργηματική δίωξη σε οδηγό νταλίκας για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο δικυκλιστή (βίντεο)

Για την υπόθεση συνελήφθησαν άλλοι τρεις εμπλεκόμενοι, οι οποίοι κατηύθυναν τον οδηγό προκειμένου να διασχίσει κάθετα τη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη - Τελούν και οι τέσσερις υπό κράτηση

Σύνταξη
Must Read
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο