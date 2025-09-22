Κινητοποιήσεις: Αγρότες απέκλεισαν αιφνιδιαστικά την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών
Οι αγρότες διαμαρτύρονται για τις κοινοτικές επιδοτήσεις καθώς και το ζήτημα που έχει ανακύψει με τον ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου).
Σε ολιγόλεπτο αιφνιδιαστικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, προχώρησαν οι αγρότες το απόγευμα της Δευτέρας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους.
Έκλεισε για περίπου 40 λεπτά ο αυτοκινητόδρομος από τα τρακτέρ των αγροτών της ανατολικής Θεσσαλονίκης
Ο αποκλεισμός ξεκίνησε στις 6 το απόγευμα και διήρκησε περίπου 40 λεπτά με την η αστυνομία να εκτρέπει την κυκλοφορία μέσω παρακαμπτηρίου, στον κόμβο Σχολαρίου.
Τα αιτήματα των αγροτών
Νωρίτερα, αγρότες με περίπου 50 τρακτέρ και φορτηγά, συγκεντρώθηκαν στο ύψος της γέφυρας της Καρδίας, προειδοποιώντας πως θα προχωρούσαν σε αποκλεισμό του δρόμου στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, κλιμακώνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση.
Στην κορυφή των αιτημάτων τους βρίσκονται οι κοινοτικές επιδοτήσεις, καθώς και το ζήτημα που έχει ανακύψει με τον ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου) καθώς όπως υποστηρίζουν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις δηλώσεις και στην ενίσχυση της παραγωγής.
Οι αγρότες επιφυλάσσονται για τις επόμενες κινητοποιήσεις τους εν αναμονή της απάντησης, που περιμένουν από το αρμόδιο υπουργείο.
Στην Καρδίτσα
Θυμίζουμε, μπλόκο στον κόμβο του Ε-65 στην Καρδίτσα με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, έστησαν την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας, διαμαρτυρόμενοι για τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και στα οποία δεν δίνονται λύσεις.
Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι και από τους τέσσερις νομούς πραγματοποίησαν συγκεντρώθηκαν αρχικά σε κεντρικά σημεία και από εκεί οργανωμένα και συντεταγμένα κατευθύνθηκαν στον Ε-65.
