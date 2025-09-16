newspaper
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
Θεσσαλία: Σε τροχιά κινητοποιήσεων αγρότες και κτηνοτρόφοι
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Κτηνιατρική Διεύθυνση στη Θεσσαλία προγραμματίζουν οι κτηνοτρόφοι

Σε πυρετώδεις ετοιμασίες για την καλύτερη οργάνωση των κινητοποιήσεων τους βρίσκονται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στη Θεσσαλία, οι οποίοι για δύο ημέρες, στις 17 και 18 Σεπτέμβρη θα βρεθούν στο δρόμο, ζητώντας άμεση επίλυση των προβλημάτων τους.

Ειδικότερα, την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί η Συντονιστική Επιτροπή Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας καλεί σε συμβολική διαμαρτυρία στην Κτηνιατρική Διεύθυνση Θεσσαλίας.

«Τα προβλήματα μας οξύνονται, η τσέπη μας αδειάζει, η πολιτική τους οδηγεί στην συγκέντρωση γης και παραγωγής και στο ξεκλήρισμα μας. Φτάνουν τα λόγια και οι ανέξοδες υποσχέσεις!»

Οι κτηνοτρόφοι απευθύνουν πανελλαδικό κάλεσμα – αγώνα προς όλους τους κτηνοτρόφους ζητώντας παύση της θανάτωσης του ζωικού κεφαλαίου, εμβολιασμό των αιγοπροβάτων χωρίς καμία καθυστέρηση, άνοιγμα των σφαγείων που παραμένουν κλειστά και άμεση καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες κτηνοτρόφους.

«Καλούμε τον υπουργό και τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να σταθούν επιτέλους δίπλα στους κτηνοτρόφους και όχι μπροστά τους», επισημαίνει η Συντονιστική Επιτροπή.

Μπλόκο στον Ε-65

Την στήριξη της και συμμετοχή στην κινητοποίηση των Θεσσαλών κτηνοτρόφων, δηλώνει και η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας (ΕΟΑΣΝΛ), η οποία καλεί όλους στο πανθεσσαλικό μπλόκο, που θα στηθεί την Πέμπτη 18 Σεπτέμβρη στον Ε-65 στην Καρδίτσα.

«Τα προβλήματα μας οξύνονται, η τσέπη μας αδειάζει, η πολιτική τους οδηγεί στην συγκέντρωση γης και παραγωγής και στο ξεκλήρισμα μας. Φτάνουν τα λόγια και οι ανέξοδες υποσχέσεις!», επισημαίνουν χαρακτηριστικά οι αγρότες, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει κηρύξει επί της ουσίας στάση πληρωμών, είμαστε απλήρωτοι για προγράμματα και αποζημιώσεις που έπρεπε να έχουν δοθεί από χρόνια, συνολικά 660 εκ. ευρώ δεν έχουν αποδοθεί στους δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους με αποτέλεσμα να δυσκολευόμαστε να ζήσουμε τις οικογένειες μας και να καλλιεργήσουμε. «Απαιτούμε εδώ και τώρα χρονοδιάγραμμα και πληρωμή των οφειλόμενων ποσών», τονίζουν.

Την ίδια στιγμή, η απουσία ελέγχων και υποστελέχωσης των κτηνιατρικών υπηρεσιών οδήγησε στην ευλογιά που ξεκλήρισε δεκάδες χιλιάδες σφαγμένα πρόβατα και ξεκληρίζει ακόμη περισσότερα καθημερινά. Ουσιαστικές αποζημιώσεις για τα ζώα αλλά και το χαμένο εισόδημα των κτηνοτρόφων, εμβολιασμός των ζώων με τις απαραίτητες προϋποθέσεις και να μην μειωθεί η τιμή στο γάλα, αποκατάσταση του ζωικού κεφαλαίου και αντιμετώπισης του κόστους παραγωγής, στελέχωση των υπηρεσιών και έλεγχοι. Δίκαιη αποζημίωση στους παραγωγούς μηδικής και των άλλων κτηνοτροφικών φυτών που βρίσκονται στην «κόκκινη ζώνη» και δεν μπορούν να πουλήσουν την παραγωγή τους.

Το πραγματικό σκάνδαλο

Σε ότι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η ΕΟΑΣΝΛ επισημαίνει ότι οι εξελίξεις «ήταν σε γνώση τόσο της Ε.Ε, όσο και των ελληνικών κυβερνήσεων δείχνει την σαπίλα ενός συστήματος που στηρίζεται σε πελατειακές σχέσεις, ρουσφέτια και σκάνδαλα. Το πραγματικό σκάνδαλο είναι ο τρόπος που δίνονται οι επιδοτήσεις και όχι όπως ζητάει εδώ και χρόνια το οργανωμένο αγροτικό κίνημα με βάση την πραγματική παραγωγή και τον πραγματικό αριθμό του ζωικού κεφαλαίου με τους απαραίτητους ελέγχους. Να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες σε όσους έχουν και να δοθούν στην δημοσιότητα τα ονόματα όσων έκαναν πάρτι σε βάρος της συντριπτικής πλειοψηφίας των έντιμων βιοπαλαιστών αγροτών. Να μην πληρώσουν τα πρόστιμα ο λαός και οι αγρότες αλλά η κυβέρνηση, οι υπουργοί, οι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ!»

Επίσης, το κόστος παραγωγής όχι μόνο παραμένει αβάστακτο αλλά αυξάνεται συνεχώς την ίδια στιγμή που η συντριπτική πλειοψηφία των προϊόντων πουλιούνται σε εξευτελιστικές τιμές κάτω από το κόστος παραγωγής και πιο κάτω και από πέρυσι. Μέτρα μείωσης του κόστους παραγωγής, αφορολόγητο πετρέλαιο, πλαφόν 7 λεπτά την κιλοβατώρα στο ρεύμα, επιδότηση μέσων και εφοδίων. Κατώτερες εγγυημένες τιμές που θα καλύπτουν το κόστος παραγωγής και θα αφήνουν μεροκάματο ώστε να συνεχιστεί η καλλιέργεια.

Οι αγρότες επισημαίνουν την ανάγκη για αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους. Να δοθούν άμεσα οι αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ.

«Ο κατάλογος των προβλημάτων είναι ατέλειωτος, ακόμη και το τσεκ τον Οκτώβριο τίθεται σε αμφιβολία αν θα δοθεί με βάση τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ», σημειώνουν.

