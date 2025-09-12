newspaper
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
Αγρότες: Βγάζουν τα τρακτέρ στη Θεσσαλία – Πού θα στήσουν «μπλόκο»
12 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:20

Αγρότες: Βγάζουν τα τρακτέρ στη Θεσσαλία – Πού θα στήσουν «μπλόκο»

Συνελεύσεις στα χωριά προγραμματίζουν οι αγρότες στους τέσσερις νομούς – Νέα σύσκεψη κτηνοτρόφων της Θεσσαλίας και της Κρήτης

Σε τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνουν ξανά οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας, οι οποίοι αποφάσισαν να βγάλουν τα τρακτέρ τους στο δρόμο και να προχωρήσουν από κοινού στο στήσιμο πανθεσσαλικού μπλόκου στον Ε-65 την Πέμπτη 18 Σεπτέμβρη 2025.

Η απόφαση πάρθηκε σε πανθεσσαλική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στον Παλαμά Καρδίτσας, με τη συμμετοχή Αγροτικών Συλλόγων και Ομοσπονδιών από τους νομούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων.

Στο επόμενο διάστημα, οι Αγροτικοί Σύλλογοι προγραμματίζουν συνελεύσεις σε χωριά των τεσσάρων νομών για την καλύτερη προετοιμασία της κινητοποίησης

Οι εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου κάνουν λόγο για αδιέξοδο, καθώς το αυξημένο κόστος παραγωγής – σε καύσιμα, λιπάσματα, ζωοτροφές και ενέργεια – συνδυάζεται με τις χαμηλές τιμές που λαμβάνουν για τα προϊόντα τους. Παράλληλα, τονίζουν ότι μένουν απροστάτευτοι απέναντι σε φυσικές καταστροφές και ζωονόσους, ζητώντας αλλαγές στον κανονισμό του ΕΛΓΑ ώστε να αποζημιώνονται πλήρως για τις ζημιές.

Στο επόμενο διάστημα, οι Αγροτικοί Σύλλογοι προγραμματίζουν συνελεύσεις σε χωριά των τεσσάρων νομών για την καλύτερη προετοιμασία της κινητοποίησης. Όπως επισημαίνουν, η απόφαση για μπλόκο στον Ε-65 αποτελεί συνέχεια των καλοκαιρινών δράσεων και «προειδοποιητικό μήνυμα» προς την κυβέρνηση, με σαφή διάθεση κλιμάκωσης αν δεν υπάρξει ανταπόκριση.

Τι ζητούν οι αγρότες

Οι αγρότες με τον συντονισμένο τους αγώνα διεκδικούν:

– Αναπλήρωση του χαμένου αγροτικού κτηνοτροφικού εισοδήματος λόγω μειωμένης παραγωγής και χαμηλών τιμών.

– Αποζημιώσεις στο 100% των ζημιών σε παραγωγή και κεφάλαιο.

– Αλλαγή κανονισμού ΕΛΓΑ, ώστε να καλύπτονται όλοι οι φυσικοί κίνδυνοι και νόσοι σε όλα τα στάδια, με πλήρη αποζημίωση.

– Μέτρα μείωσης κόστους παραγωγής: Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στο αγροτικό ρεύμα στα 0,07 ευρώ/kWh, επιδότηση λιπασμάτων/αγροεφοδίων/ ζωοτροφών.

– Εγγυημένες τιμές παραγωγού και ταυτόχρονα προσιτές τιμές στον καταναλωτή.

– Έργα υποδομής και προληπτικά μέτρα για προστασία από φυσικές καταστροφές και ζωονόσους.

– Σύνδεση των επιδοτήσεων με την πραγματική γεωργική/κτηνοτροφική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο.

– Να δοθούν οι επιδοτήσεις σε όλους τους δικαιούχους αγρότες, ανεξάρτητα από το αν τα χωράφια που δηλώνουν διαθέτουν ή όχι ΑΤAK.

– Κατάργηση των ΚΥΔ. Οι δηλώσεις ΟΣΔΕ να γίνονται δωρεάν από κρατικές υπηρεσίες με προσλήψεις.

– Αυστηρό έλεγχο «ελληνοποιήσεων» και στελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών.

– Άμεση αύξηση των αγροτικών συντάξεων.

Σύσκεψη κτηνοτρόφων στον Τύρναβο

Στο μεταξύ σήμερα στις 12 το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμ στον Τύρναβο, έχει προγραμματιστεί σύσκεψη, στην οποία καλεί η Συντονιστική Επιτροπή Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας.

Οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, λόγω της ζωονόσου της ευλογιάς προβάτων, που πλήττει τα κοπάδια τους.

«Η κατάσταση απειλεί όχι μόνο την παραγωγή αλλά και την ίδια την επιβίωση των οικογενειών μας», επισημαίνει χαρακτηριστικά η Συντονιστική Επιτροπή Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας, η οποία καλεί στη σύσκεψη κτηνοτρόφους, κτηνιάτρους, παραγωγούς ζωοτροφών, αγρότες, τυροκόμους, καταναλωτές, υπουργούς και περιφερειάρχες. «Η κτηνοτροφία είναι πυλώνας της τοπικής οικονομίας και της εθνικής διατροφικής ασφάλειας. Ζητούμε άμεση παρέμβασή σας για να σωθεί ο κλάδος μας πριν να είναι πολύ αργά», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης

Σε Γενική Συνέλευση, με στόχο την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους ενάντια στην πλήρη αδιαφορία της κυβέρνησης για τα οξυμένα προβλήματα της κτηνοτροφίας προχωρούν και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης.

Ειδικότερα, ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Ηρακλείου και η Συντονιστική επιτροπή αγώνα των Κτηνοτρόφων Κρήτης καλούν σε Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 20.00 στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου, απευθύνοντας ταυτόχρονα ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους φορείς του νησιού, τα επιμελητήρια, την τοπική αυτοδιοίκηση να συνταχθούν μαζί τους.

Μεταξύ των βασικών τους αιτημάτων:

  • Άμεση καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Διαβεβαίωση για την ασφάλεια των ενισχύσεων μετά την κατάργηση της «Τεχνικής Λύσης».
  • Θεσμική συμμετοχή στη νέα ΚΑΠ 2027–2032.
  • Ανοικτός δίαυλος επικοινωνίας και συνεργασίας με την κυβέρνηση.
  • Τερματισμός της στοχοποίησης των κρητικών κτηνοτρόφων μέσω δημοσιευμάτων που τους συνδέουν συλλήβδην με παρανομίες.

Οργή από τους αγρότες που αποκλείστηκαν από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη
Agro-in 08.09.25

Οργή από τους αγρότες που αποκλείστηκαν από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη

«Ξεχασμένοι» και «αποκλεισμένοι» χαρακτήρισαν στον ΟΤ οι αγρότες τον εαυτό τους μετά τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, καθώς όπως χαρακτηριστικά λένε «ούτε ψίχουλο δεν προβλέφθηκε για τον αγροτικό κόσμο»

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Πάνω από 200.000 πρόβατα αφανίστηκαν σε 12 μήνες
Agro-in 29.08.25

Πάνω από 200.000 πρόβατα αφανίστηκαν σε 12 μήνες

Κινδυνεύει το ζωικό κεφάλαιο της χώρας και δοκιμάζεται η ύπαιθρος από τις απώλειες που έχει προκαλέσει η ευλογιά - Θεσσαλία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχουν πληγεί περισσότερο

Δήμητρα Σκούφου
Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές των παραγωγών – Τι είπε για τις καθυστερήσεις ο Τσιάρας
ΥΠΑΑΤ 25.08.25

Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές των παραγωγών – Τι είπε για τις καθυστερήσεις ο Τσιάρας

«Δεν θα μπει σε καμία περίπτωση σε διακινδύνευση η καταβολή των χρημάτων στους δικαιούχους», υποστήριξε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας

Σύνταξη
Σε οριακό σημείο χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι – Ορατός ο κίνδυνος μη πληρωμής ενισχύσεων λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ
Εκρηκτικό μείγμα 22.08.25

Σε οριακό σημείο χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι – Ορατός ο κίνδυνος μη πληρωμής ενισχύσεων λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ

Λίγες μόνο ημέρες μέχρι να εκπνεύσει η προθεσμία στις 29 Αυγούστου για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2025, χιλιάδες αγρότες αδυνατούν να προχωρήσουν στην οριστικοποίησή τους

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
ΕΛΓΑ: Πότε πληρώνει τις αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τις φωτιές
Το φετινό καλοκαίρι 19.08.25

Πότε πληρώνει ο ΕΛΓΑ τις αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τις φωτιές

Για την υποβολή δήλωσης ζημίας για απώλειες ζωικού κεφαλαίου από τις φετινές φωτιές δεν απαιτείται η καταβολή των τελών εκτίμησης από τους παραγωγούς, ανακοίνωσε ο ΕΛΓΑ

Σύνταξη
Πάτρα: Ο 54χρονος που σκοτώθηκε σε τροχαίο θα πήγαινε σήμερα στον γάμο της κόρης της συντρόφου του
Ασύλληπτη τραγωδία 12.09.25

Τραγικό παιχνίδι της μοίρας - Ο 54χρονος που σκοτώθηκε σε τροχαίο θα πήγαινε σήμερα στον γάμο της κόρης της συντρόφου του

O 54χρονος που σκοτώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο τροχαίο στην Ολυμπία Οδό, θα πήγαινε σήμερα στον γάμο της κόρης της συντρόφου του.

Σύνταξη
Χαρίτσης σε in: Το ζήτημα των συνεργασιών δεν είναι ζήτημα συνεννοήσεων κορυφής, αλλά προγράμματος
Καθαρή πρόταση 12.09.25

Χαρίτσης σε in: Το ζήτημα των συνεργασιών δεν είναι ζήτημα συνεννοήσεων κορυφής, αλλά προγράμματος

Ο Αλέξης Χαρίτσης απάντησε σε ερώτηση του in για το πώς διαμορφώνεται η στάση της Νέας Αριστεράς σε σχέση με τις συνεργασίες με άλλες δυνάμεις και με το ενδεχόμενο επανόδου του Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Υπερηχητικοί πύραυλοι: Κίνα και Ρωσία είναι μπροστά, αλλά οι ΗΠΑ θα απαντήσουν
«Καταϊδρωμένοι» 12.09.25

Υπερηχητικοί πύραυλοι: Κίνα και Ρωσία είναι μπροστά, αλλά οι ΗΠΑ θα απαντήσουν

Στη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση της Κίνας το Πεκίνο παρουσιάστηκαν υπερηχητικοί αντιπλοϊκοί πύραυλοι, μια έμμεση προειδοποίηση σε ενδεχόμενη μελλοντική σύγκρουση με τις ΗΠΑ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Όλα τα αστέρια του front row στην Εβδομάδα Μόδα της Νέας Υόρκης – Οι πρώτες εμφανίσεις
Μεγάλο Μήλο 12.09.25

Όλα τα αστέρια του front row στην Εβδομάδα Μόδα της Νέας Υόρκης – Οι πρώτες εμφανίσεις

Ακριβώς όπως οι επιδείξεις της άνοιξης/καλοκαιριού 2026 κατά τη διάρκεια του Fashion Week της Νέας Υόρκης είναι βέβαιο ότι θα παρουσιάσουν νέες τάσεις και ιδέες στυλ, έτσι και η παρουσία πολλών διασημοτήτων είναι δεδομένη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συναγερμός για την εξάπλωση επικίνδυνου μύκητα στα νοσοκομεία – Τι λέει ο Μαγιορκίνης
Candidozyma auris 12.09.25

Συναγερμός για την εξάπλωση επικίνδυνου μύκητα στα νοσοκομεία – Τι λέει ο Μαγιορκίνης

Τι είπε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Γκίκας Μαγιορκίνης για τον επικίνδυνο μύκητα Candidozyma auris - Τι χρειάζεται να κάνουμε για να προστατευτούμε

Σύνταξη
Αγώνας δρόμου για το Μαξίμου απέναντι σε ανεκπλήρωτες προσδοκίες και εσωκομματική γκρίνια
Πολιτική 12.09.25

Αγώνας δρόμου για το Μαξίμου απέναντι σε ανεκπλήρωτες προσδοκίες και εσωκομματική γκρίνια

Προβληματισμός στην κυβέρνηση για την κατώτερη των προσδοκιών της απήχηση των εξαγγελιών της ΔΕΘ. Σε αναζήτηση νέων επικοινωνιακών οροσήμων και τρόπων εσωκομματικού κατευνασμού ο Κυρ. Μητσοτάκης. Το υπουργικό συμβούλιο και η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Alter Ego Media: Υποδέχθηκε τους μαθητές που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό μαθητικών εφημερίδων
Media 12.09.25

Η Alter Ego Media υποδέχθηκε τους μαθητές που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό μαθητικών εφημερίδων

Η Alter Ego Media υποδέχθηκε τους μαθητές, που διακρίθηκαν στον πρώτο Πανελλήνιο και Παγκύπριο διαγωνισμό μαθητικών εφημερίδων δίνοντας τους την ευκαιρία να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις του ομίλου.

Σύνταξη
Συνέντευξη-εξομολόγηση του Λαμίν Γιαμάλ: «Με κλείδωσαν στο σπίτι όταν μαχαίρωσαν τον πατέρα μου» (vid)
Ποδόσφαιρο 12.09.25

Συνέντευξη-εξομολόγηση του Λαμίν Γιαμάλ: «Με κλείδωσαν στο σπίτι όταν μαχαίρωσαν τον πατέρα μου» (vid)

Ο Λαμιίν Γιαμάλ παραχώρησε συνέντευξη στην οποία «ανοίχτηκε» για την προσωπική του ζωή, την οικογένειά του και τις δύσκολες στιγμές που βίωσε ως παιδί.

Σύνταξη
Γάζα: Τα τελευταία 30 λεπτά σε ένα πολυώροφο κτίριο πριν ισοπεδωθεί από το Ισραήλ – Συγκλονιστικές μαρτυρίες
Συγκλονιστικές μαρτυρίες 12.09.25

Πανικός, αγωνία, απελπισία - Τα τελευταία 30 λεπτά σε έναν πύργο της πόλης της Γάζας πριν ισοπεδωθεί από το Ισραήλ

Τα πολυώροφα κτίρια στη Γάζα, που λειτουργούσαν ως καταφύγιο για πολλούς εκτοπισμένους, έχουν μπει στο στόχαστρο του Ισραήλ που προχωρά τα σχέδια κατάληψης της περιοχής

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κεφαλογιάννη: Αύξηση αφίξεων και εσόδων στον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο – Οι σεισμοί στη Σαντορίνη επηρέασαν τις Κυκλάδες
«Μεγάλος στόχος» 12.09.25

Κεφαλογιάννη: Αύξηση αφίξεων και εσόδων στον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο – Οι σεισμοί στη Σαντορίνη επηρέασαν τις Κυκλάδες

«Είναι σημαντικό η Ελλάδα να ανοίξει και σε νέες αγορές, όπως στην Κορέα», ανέφερε για την τουριστική κίνηση η Όλγα Κεφαλογιάννη - Παρέθεσε στοιχεία για την αύξηση της προσέλευσης και των εσόδων

Σύνταξη
