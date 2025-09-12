Σε τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνουν ξανά οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας, οι οποίοι αποφάσισαν να βγάλουν τα τρακτέρ τους στο δρόμο και να προχωρήσουν από κοινού στο στήσιμο πανθεσσαλικού μπλόκου στον Ε-65 την Πέμπτη 18 Σεπτέμβρη 2025.

Η απόφαση πάρθηκε σε πανθεσσαλική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στον Παλαμά Καρδίτσας, με τη συμμετοχή Αγροτικών Συλλόγων και Ομοσπονδιών από τους νομούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων.

Στο επόμενο διάστημα, οι Αγροτικοί Σύλλογοι προγραμματίζουν συνελεύσεις σε χωριά των τεσσάρων νομών για την καλύτερη προετοιμασία της κινητοποίησης

Οι εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου κάνουν λόγο για αδιέξοδο, καθώς το αυξημένο κόστος παραγωγής – σε καύσιμα, λιπάσματα, ζωοτροφές και ενέργεια – συνδυάζεται με τις χαμηλές τιμές που λαμβάνουν για τα προϊόντα τους. Παράλληλα, τονίζουν ότι μένουν απροστάτευτοι απέναντι σε φυσικές καταστροφές και ζωονόσους, ζητώντας αλλαγές στον κανονισμό του ΕΛΓΑ ώστε να αποζημιώνονται πλήρως για τις ζημιές.

Τι ζητούν οι αγρότες

Οι αγρότες με τον συντονισμένο τους αγώνα διεκδικούν:

– Αναπλήρωση του χαμένου αγροτικού κτηνοτροφικού εισοδήματος λόγω μειωμένης παραγωγής και χαμηλών τιμών.

– Αποζημιώσεις στο 100% των ζημιών σε παραγωγή και κεφάλαιο.

– Αλλαγή κανονισμού ΕΛΓΑ, ώστε να καλύπτονται όλοι οι φυσικοί κίνδυνοι και νόσοι σε όλα τα στάδια, με πλήρη αποζημίωση.

– Μέτρα μείωσης κόστους παραγωγής: Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στο αγροτικό ρεύμα στα 0,07 ευρώ/kWh, επιδότηση λιπασμάτων/αγροεφοδίων/ ζωοτροφών.

– Εγγυημένες τιμές παραγωγού και ταυτόχρονα προσιτές τιμές στον καταναλωτή.

– Έργα υποδομής και προληπτικά μέτρα για προστασία από φυσικές καταστροφές και ζωονόσους.

– Σύνδεση των επιδοτήσεων με την πραγματική γεωργική/κτηνοτροφική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο.

– Να δοθούν οι επιδοτήσεις σε όλους τους δικαιούχους αγρότες, ανεξάρτητα από το αν τα χωράφια που δηλώνουν διαθέτουν ή όχι ΑΤAK.

– Κατάργηση των ΚΥΔ. Οι δηλώσεις ΟΣΔΕ να γίνονται δωρεάν από κρατικές υπηρεσίες με προσλήψεις.

– Αυστηρό έλεγχο «ελληνοποιήσεων» και στελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών.

– Άμεση αύξηση των αγροτικών συντάξεων.

Σύσκεψη κτηνοτρόφων στον Τύρναβο

Στο μεταξύ σήμερα στις 12 το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμ στον Τύρναβο, έχει προγραμματιστεί σύσκεψη, στην οποία καλεί η Συντονιστική Επιτροπή Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας.

Οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, λόγω της ζωονόσου της ευλογιάς προβάτων, που πλήττει τα κοπάδια τους.

«Η κατάσταση απειλεί όχι μόνο την παραγωγή αλλά και την ίδια την επιβίωση των οικογενειών μας», επισημαίνει χαρακτηριστικά η Συντονιστική Επιτροπή Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας, η οποία καλεί στη σύσκεψη κτηνοτρόφους, κτηνιάτρους, παραγωγούς ζωοτροφών, αγρότες, τυροκόμους, καταναλωτές, υπουργούς και περιφερειάρχες. «Η κτηνοτροφία είναι πυλώνας της τοπικής οικονομίας και της εθνικής διατροφικής ασφάλειας. Ζητούμε άμεση παρέμβασή σας για να σωθεί ο κλάδος μας πριν να είναι πολύ αργά», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης

Σε Γενική Συνέλευση, με στόχο την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους ενάντια στην πλήρη αδιαφορία της κυβέρνησης για τα οξυμένα προβλήματα της κτηνοτροφίας προχωρούν και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης.

Ειδικότερα, ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Ηρακλείου και η Συντονιστική επιτροπή αγώνα των Κτηνοτρόφων Κρήτης καλούν σε Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 20.00 στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου, απευθύνοντας ταυτόχρονα ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους φορείς του νησιού, τα επιμελητήρια, την τοπική αυτοδιοίκηση να συνταχθούν μαζί τους.

Μεταξύ των βασικών τους αιτημάτων: