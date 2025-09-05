newspaper
Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
05.09.2025 | 09:33
Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας σε διπλό τροχαίο στην Εγνατία (βίντεο)
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
ΚΑΠ: «Big data» και «πράσινη» μετάβαση – Ευκαιρία ή επιβάρυνση για τους αγρότες;
Agro-in 05 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:16

ΚΑΠ: «Big data» και «πράσινη» μετάβαση – Ευκαιρία ή επιβάρυνση για τους αγρότες;

Πώς βλέπουν οι αγρότες την μετάβαση σε μια «ψηφιακή» ΚΑΠ – Οι προκλήσεις

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Παλιά μας έλεγαν 1 την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα – Τελικά είναι 2!

Παλιά μας έλεγαν 1 την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα – Τελικά είναι 2!

Spotlight

Στην ανάλυση των «μεγάλων δεδομένων» («big Data») επενδύει όλο και περισσότερο η ΕΕ για να αντιμετωπίσει την κλιματική κρίση στη γεωργία, στοχεύοντας παράλληλα να καταστήσει την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) πιο αποτελεσματική και φιλική προς το περιβάλλον.

Ωστόσο, έντονος είναι ο προβληματισμός για το αν οι νέες τεχνολογικές εφαρμογές τελικά θα ωφελήσει τους αγρότες ή θα προστεθούν και αυτές στα οικονομικά βάρη με τα οποία έχουν επιβαρυνθεί τα τελευταία χρόνια.

Η μετάβαση στα big data δεν είναι μια απλή υπόθεση και χωρίς δυσκολίες, καθώς η πρόσβαση στα δεδομένα είναι στην πλειοψηφία της, σύμφωνα με την εμπειρία των ειδικών, προβληματική

Στα μέσα του καλοκαιριού το Ανόβερο μετατράπηκε σε εργαστήριο καινοτομίας για την ευρωπαϊκή γεωργία. Εκεί, 78 ειδικοί, ερευνητές και εκπρόσωποι θεσμών από 25 κράτη μέλη (ανάμεσά τους και η Ελλάδα), συγκεντρώθηκαν για το δέκατο Εργαστήριο Καλών Πρακτικών της Ευρωπαϊκής Ομάδας Αξιολόγησης για την ΚΑΠ. Στόχος ήταν να διερευνήσουν πώς τα μεγάλα δεδομένα μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Στο εργαστήριο αυτό, οι ειδικοί αναζήτησαν τρόπους να αξιοποιηθούν δορυφορικές παρατηρήσεις, διοικητικές βάσεις δεδομένων, δεδομένα πολιτών για την αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της γεωργίας, αναδεικνύοντας τη δυναμική που κρύβει η χρήση μεγάλων βάσεων πληροφόρησης.

Όμως, το υψηλό αρχικό κόστος για υποδομές, προσωπικό και λογισμικό συχνά αποτρέπει τις επενδύσεις, ενώ για τους ίδιους τους αγρότες η συλλογή δεδομένων θεωρείται επιβάρυνση. Ωστόσο, η εμπειρία δείχνει ότι τα πιλοτικά έργα σε μικρότερη κλίμακα και η σταδιακή επέκταση μπορούν να αποδειχθούν αποδοτικά.

ΚΑΠ

Η μετάβαση στα big data

Η μετάβαση στα big data δεν είναι μια απλή υπόθεση και χωρίς δυσκολίες, καθώς η πρόσβαση στα δεδομένα είναι στην πλειοψηφία της, σύμφωνα με την εμπειρία των ειδικών, προβληματική.

Η μετάβαση σε μια «ψηφιακή» ΚΑΠ σημαίνει ότι όλο και περισσότερα στοιχεία ζητούνται από τους παραγωγούς όπως δηλώσεις καλλιεργειών, γεωχωρικά δεδομένα, ακόμα και λεπτομέρειες για πρακτικές όπως η κοπή χορτολιβαδικών εκτάσεων ή η χρήση αγραναπαύσεων.

Την ίδια στιγμή ενώ οι δορυφορικές παρατηρήσεις είναι διαθέσιμες, τα διοικητικά ή υψηλής ανάλυσης δεδομένα παραμένουν κλειστά ή δύσκολα αξιοποιήσιμα.

Επιπλέον, η έλλειψη εναρμονισμένων δεικτών μεταξύ κρατών μελών καθιστά δύσκολη την εξαγωγή συγκρίσιμων αποτελεσμάτων.

Αυτές οι απαιτήσεις, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του έργου, συχνά γίνονται αντιληπτές ως γραφειοκρατικό βάρος.

Εκπρόσωποι οργανισμών πληρωμών αναγνώρισαν ότι η συλλογή και η ανωνυμοποίηση δεδομένων είναι χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες, ενώ για τους ίδιους τους αγρότες η παροχή λεπτομερών πληροφοριών μπορεί να σημαίνει επιπλέον κόστος ή χαμένο χρόνο.

Πέρα από το κόστος, υπάρχει και το ζήτημα της εμπιστοσύνης. Πολλοί αγρότες διστάζουν να μοιραστούν δεδομένα που αφορούν τις εκμεταλλεύσεις τους, φοβούμενοι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναντίον τους ή ότι θα περιορίσουν την αυτονομία τους. Στο εργαστήριο τονίστηκε η ανάγκη σαφούς επικοινωνίας για το πώς αξιοποιούνται τα δεδομένα, αλλά και η δημιουργία κινήτρων ώστε οι παραγωγοί να συμμετέχουν πρόθυμα.

Η άλλη όψη

Παρά τα εμπόδια, το εργαστήριο στο Ανόβερο απέδειξε ότι τα μεγάλα δεδομένα μπορούν να γίνουν πολύτιμο εργαλείο για μια πιο «έξυπνη» ΚΑΠ, που θα βασίζεται σε στοιχεία και θα συμβάλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Το κλειδί για τους ίδιους βρίσκεται στη συνεργασία, την επένδυση σε ικανότητες και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης γύρω από τη χρήση των δεδομένων.

Έτσι, παρά τις δυσκολίες, τα μεγάλα δεδομένα δίνουν τη δυνατότητα για πιο δίκαιες και στοχευμένες πολιτικές. Οι δορυφορικές παρατηρήσεις μπορούν να μειώσουν τον αριθμό των επιτόπιων ελέγχων, άρα και την ταλαιπωρία των αγροτών.

Επιπλέον, η συλλογή δεδομένων για τη βιοποικιλότητα και το έδαφος μπορεί να φέρει νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως τα πιστοποιητικά άνθρακα, που θα επιβραβεύουν τους παραγωγούς για περιβαλλοντικά φιλικές πρακτικές.

Όπως ανέδειξε το εργαστήριο, το μέλλον της ΚΑΠ θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο η ΕΕ θα καταφέρει να ισορροπήσει ανάμεσα στις ανάγκες πολιτικής και στις δυνατότητες των αγροτών.

Όμως, χωρίς κατάλληλη στήριξη –τεχνική, οικονομική και θεσμική– η μετάβαση στα big data μπορεί να ενισχύσει το χάσμα ανάμεσα σε μεγάλες και μικρές εκμεταλλεύσεις, αφήνοντας πίσω όσους δεν έχουν τους πόρους να ανταποκριθούν.

Στην κατεύθυνση αυτή, η πρόκληση για τις ευρωπαϊκές αρχές είναι ξεκάθαρη και ζητούμενο αποτελεί να μετατρέψουν τα big data εργαλείο ενδυνάμωσης και όχι επιβάρυνσης για τον αγρότη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ: Τι φέρνει το φορολογικό καλάθι για νοικοκυριά και οικογένειες

89η ΔΕΘ: Τι φέρνει το φορολογικό καλάθι για νοικοκυριά και οικογένειες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Παλιά μας έλεγαν 1 την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα – Τελικά είναι 2!

Παλιά μας έλεγαν 1 την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα – Τελικά είναι 2!

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ: Στα 100 χρόνια της ΔΕΘ ο Οικονομικός Ταχυδρόμος – Live από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου

89η ΔΕΘ: Στα 100 χρόνια της ΔΕΘ ο Οικονομικός Ταχυδρόμος – Live από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου

inWellness
Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;
Έρευνα 05.09.25

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πάνω από 200.000 πρόβατα αφανίστηκαν σε 12 μήνες
Agro-in 29.08.25

Πάνω από 200.000 πρόβατα αφανίστηκαν σε 12 μήνες

Κινδυνεύει το ζωικό κεφάλαιο της χώρας και δοκιμάζεται η ύπαιθρος από τις απώλειες που έχει προκαλέσει η ευλογιά - Θεσσαλία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχουν πληγεί περισσότερο

Δήμητρα Σκούφου
Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές των παραγωγών – Τι είπε για τις καθυστερήσεις ο Τσιάρας
ΥΠΑΑΤ 25.08.25

Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές των παραγωγών – Τι είπε για τις καθυστερήσεις ο Τσιάρας

«Δεν θα μπει σε καμία περίπτωση σε διακινδύνευση η καταβολή των χρημάτων στους δικαιούχους», υποστήριξε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας

Σύνταξη
Σε οριακό σημείο χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι – Ορατός ο κίνδυνος μη πληρωμής ενισχύσεων λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ
Εκρηκτικό μείγμα 22.08.25

Σε οριακό σημείο χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι – Ορατός ο κίνδυνος μη πληρωμής ενισχύσεων λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ

Λίγες μόνο ημέρες μέχρι να εκπνεύσει η προθεσμία στις 29 Αυγούστου για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2025, χιλιάδες αγρότες αδυνατούν να προχωρήσουν στην οριστικοποίησή τους

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
ΕΛΓΑ: Πότε πληρώνει τις αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τις φωτιές
Το φετινό καλοκαίρι 19.08.25

Πότε πληρώνει ο ΕΛΓΑ τις αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τις φωτιές

Για την υποβολή δήλωσης ζημίας για απώλειες ζωικού κεφαλαίου από τις φετινές φωτιές δεν απαιτείται η καταβολή των τελών εκτίμησης από τους παραγωγούς, ανακοίνωσε ο ΕΛΓΑ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Θεσσαλονίκη: Μωρό μπουσουλούσε στη μέση του δρόμου δίπλα στο αδελφάκι του – Συνελήφθησαν οι γονείς
Στη Θεσσαλονίκη 05.09.25

Μωρό μπουσουλούσε στη μέση του δρόμου δίπλα στο αδελφάκι του - Τα είδε οδηγός, συνελήφθησαν οι γονείς

Τα δύο μικρά παιδιά τα αντελήφθη διερχόμενος οδηγός σε δρόμο της Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη - Οι γονείς αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο

Σύνταξη
89η ΔΕΘ: Στα 100 χρόνια της ΔΕΘ ο Οικονομικός Ταχυδρόμος – Live από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου
Οικονομία 05.09.25

89η ΔΕΘ: Στα 100 χρόνια της ΔΕΘ ο Οικονομικός Ταχυδρόμος – Live από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου

Ηχηρό παρών δίνει στην 89η ΔΕΘ ο ΟΤ – Και φέτος ο Οικονομικός Ταχυδρόμος μέσα από το ειδικά εξοπλισμένο στούντιο της Alter Ego Media μεταδίδει τις εξελίξεις, παρεμβαίνει, αποκαλύπτει, εμβαθύνει

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας σε διπλό τροχαίο στην Εγνατία
Στη Θεσσαλονίκη 05.09.25

Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας σε διπλό τροχαίο στην Εγνατία (βίντεο)

Μετά την πρώτη σύγκρουση, το ένα από τα εμπλεκόμενα αυτοκίνητα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, στην έξοδο από Θεσσαλονίκη, και συγκρούστηκε με άλλο όχημα - Ο άνδρας που τραυματίστηκε νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ

Σύνταξη
Ισραήλ: «Εξαφανίζοντας γειτονιές» – Ισοπεδώνει την πόλη της Γάζας, 19 νεκροί μετά από ολονύχτιες επιθέσεις
Φονική κλιμάκωση 05.09.25

«Εξαφανίζοντας γειτονιές»: Το Ισραήλ ισοπεδώνει την πόλη της Γάζας, 19 νεκροί μετά από ολονύχτιες επιθέσεις

Το Ισραήλ έχει κλιμακώσει τις φονικές επιχειρήσεις του στην πόλη της Γάζας - Τουλάχιστον το 30% των θυμάτων στη Λωρίδα είναι παιδιά

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σκληρή κριτική στην Ισπανία για τον αποκλεισμό από την Ελλάδα: «Η χρυσή εποχή του ισπανικού μπάσκετ θάφτηκε στη Λεμεσό»
Eurobasket 2025 05.09.25

Σκληρή κριτική στην Ισπανία για τον αποκλεισμό από την Ελλάδα: «Η χρυσή εποχή του ισπανικού μπάσκετ θάφτηκε στη Λεμεσό»

Η Ισπανία αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Eurobasket και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Ιβηρική, με τα ΜΜΕ να ασκούν σκληρή κριτική στον Σέρτζιο Σκαριόλο και τους παίκτες του.

Σύνταξη
Λισαβόνα: Κενά ασφαλείας στις γραφικές αλλά παλιές υποδομές – Οι προειδοποιήσεις και ο ρόλος του υπερτουρισμου
Δυστύχημα με τελεφερίκ 05.09.25

Κενά ασφαλείας στις γραφικές αλλά παλιές υποδομές της Λισαβόνας - Οι προειδοποιήσεις και ο παράγοντας υπερτουρισμός

Το δυστύχημα με τον εκτροχιασμό του ιστορικού τελεφερίκ στη Λισαβόνα έφερε στο φως τα προβλήματα στις υποδομές της πόλης που υποδέχεται εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ο βαρύς Σεπτέμβρης της (μη) δωρεάν παιδείας – Τα σχολικά είδη είναι η κορυφή του παγόβουνου των εξόδων
Σχολική χρονιά 05.09.25

Ο βαρύς Σεπτέμβρης της (μη) δωρεάν παιδείας – Τα σχολικά είδη είναι η κορυφή του παγόβουνου των εξόδων

Τα σχολικά είδη είναι στις ίδιες τιμές με πέρυσι επιμένει το υπουργείο Ανάπτυξης. Τα σούπερ μάρκετ δείχνουν μικρές μειώσεις. Οι ενώσεις καταναλωτών εντοπίζουν αυξήσεις. Τι ισχύει πραγματικά;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΗΠΑ: Να μείνει ανοιχτό το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» όσο εξετάζεται η έφεση Τραμπ, αποφάσισε το δικαστήριο
Στις ΗΠΑ 05.09.25

Να μείνει ανοιχτό το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» όσο εξετάζεται η έφεση Τραμπ, αποφάσισε το δικαστήριο

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ασκήσει έφεση στην προ δύο εβδομάδων απόφαση της δικαστού Κάθλιν Ουίλιαμς για οριστικό κλείσιμο του «Αλκατράζ με αλιγάτορες» και απόσυρση των περιφράξεων εντός 60 ημερών

Σύνταξη
«Λύγισε» ο Μέσι στο τελευταίο ματς μπροστά στον κόσμο της Αργεντινής – Αποθέωση στο «Μονουμεντάλ» (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 05.09.25

«Λύγισε» ο Μέσι στο τελευταίο ματς μπροστά στον κόσμο της Αργεντινής – Αποθέωση στο «Μονουμεντάλ» (pics, vids)

Ο Λιονέλ Μέσι έδωσε την τελευταία του παράσταση μπροστά στο κοινό της Αργεντινής σε επίσημο παιχνίδι και οι οπαδοί της «αλμπισελέστε» του έδειξαν την ευγνωμοσύνη τους.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο