Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
18.09.2025 | 13:30
Φωτιά στη Μαγνησία - Εκκενώθηκε σχολείο - Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια
Σημαντική είδηση:
18.09.2025 | 11:15
Τραγικός θάνατος στην Κέρκυρα για 70χρονο: Τον χτύπησε κολώνα ενώ έκανε εργασίες
Αγρότες: «Φτάνει πια η κοροϊδία» – Πανθεσσαλικό μπλόκο, ζητούν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα
Agro-in 18 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:38

Αγρότες: «Φτάνει πια η κοροϊδία» – Πανθεσσαλικό μπλόκο, ζητούν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα

«Κλιμακώνουμε τον συντονισμένο αγώνα για την επιβίωσή μας απέναντι στην πολιτική κυβέρνησης και ΚΑΠ της ΕΕ», ήταν το μήνυμα που έστειλαν οι αγρότες κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης στη Θεσσαλία

Σύνταξη
Ψηφιακή αμνησία: Τι είναι και πώς να την αντιμετωπίσουμε;

Ψηφιακή αμνησία: Τι είναι και πώς να την αντιμετωπίσουμε;

Spotlight

Μπλόκο στον κόμβο του Ε-65 στην Καρδίτσα με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, έστησαν την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας, διαμαρτυρόμενοι για τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και στα οποία δεν δίνονται λύσεις.

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι και από τους τέσσερις νομούς πραγματοποίησαν συγκεντρώθηκαν αρχικά σε κεντρικά σημεία και από εκεί οργανωμένα και συντεταγμένα κατευθύνθηκαν στον Ε-65.

«Κλιμακώνουμε τον συντονισμένο αγώνα για την επιβίωσή μας απέναντι στην πολιτική κυβέρνησης και ΚΑΠ της ΕΕ», ήταν το μήνυμα που έστειλαν κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, την οποία διοργάνωσαν από κοινού οι Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων και των Αγροτικών Συλλόγων της περιοχής.

«Φτάνει πια η κοροϊδία», είπαν από κοινού οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι, οι οποίοι δηλώνουν ότι «έχουμε, πλέον, φτάσει στο αμήν και δεν αντέχουμε άλλο. Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από τις καταστροφικές πλημμύρες της κακοκαιρίας “Daniel” και τις μεγάλες ζημιές που άφησε πίσω της, για τις οποίες αντί για ουσιαστικές και στο 100% αποζημιώσεις και έργα ολοκληρωμένης αντιπλημμυρικής προστασίας συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε την κρατική κοροϊδία και εγκατάλειψη».

«Έχουμε πλέον φτάσει στο αμήν και δεν αντέχουμε άλλο» διαμηνύουν οι αγρότες

αγρότες

Στάση πληρωμών

Οι Ομοσπονδίες καταγγέλλουν την κυβέρνηση που «έχει κηρύξει εδώ και μήνες στάση πληρωμών, είμαστε απλήρωτοι για προγράμματα και αποζημιώσεις που έπρεπε να έχουν δοθεί από χρόνια, απαιτούμε εδώ και τώρα πληρωμή των οφειλόμενων ποσών». Την ίδια στιγμή το κόστος παραγωγής όχι μόνο παραμένει μεγάλο, αλλά αυξάνεται συνεχώς την ίδια στιγμή που σχεδόν όλα τα προϊόντα πουλιούνται σε τιμές κάτω από το κόστος παραγωγής, πιο κάτω και από πέρυσι.

Σε σχέση με την εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων τονίζουν πως «η απουσία ελέγχων και υποστελέχωσης των κτηνιατρικών υπηρεσιών, με βάση και τις οδηγίες της ΚΑΠ της ΕΕ, οδήγησε στην ευλογιά, με αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες σφαγμένα πρόβατα και ξεκληρισμένοι κτηνοτρόφοι που βρίσκονται σε απόγνωση. Απαιτούμε να δοθούν άμεσα ουσιαστικές αποζημιώσεις για τα ζώα αλλά και το χαμένο εισόδημα των κτηνοτρόφων, εμβολιασμός των ζώων με τις απαραίτητες προϋποθέσεις και να μη μειωθεί η τιμή στο γάλα, αποκατάσταση του ζωικού κεφαλαίου και αντιμετώπιση του κόστους παραγωγής, στελέχωση των υπηρεσιών και έλεγχοι».

αγρότες

Μπλόκο στο δρόμο Λιβαδειάς – Ορχομενού

Σε δυναμική κινητοποίηση, αποκλείοντας το δρόμο Λιβαδειάς – Ορχομενού με τα τρακτέρ τους, προχώρησαν και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής.

Οι αγρότες διαμαρτύρονται για τη στάση πληρωμών που έχει κηρύξει η κυβέρνηση στην καταβολή των επιδοτήσεων, φορτώνοντας ουσιαστικά στην πλάτη των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων το σκανδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίσης για το «κόψιμο» της καταβολής της συνδεδεμένης ενίσχυσης σε δεκάδες βαμβακοπαραγωγούς, που εξαιτίας της έλλειψης έργων για τη διασφάλιση αρδευτικού νερού, δεν κατάφεραν την περσινή χρονιά να πιάσουν το πλαφόν των 250 κιλών ανά στρέμμα, ενώ πολλοί συνάδελφοι τους δεν έχουν πάρει ούτε την επιστροφή του ΦΠΑ για το πετρέλαιο.

Η ίδια κατάσταση επικρατεί σύμφωνα με την ανακοίνωση – κάλεσμα του Αγροτικού Σύλλογο Λιβαδειάς και με την καταβολή των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ σε καλλιέργειες που χτυπήθηκαν από καιρικά φαινόμενα. Μια κατάσταση που, όπως επισημαίνει, σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος παραγωγής(καύσιμα, λιπάσματα, ρεύμα) και τις χαμηλές τιμές των προϊόντων, έχει οδηγήσει σε απόγνωση τους βιοπαλαιστές αγρότες της περιοχής.

Πηγή: ΟΤ

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
Κυριάκος Μητσοτάκης προς αγρότες: Ξέρω ότι σας χρωστάμε αλλά…

Κυριάκος Μητσοτάκης προς αγρότες: Ξέρω ότι σας χρωστάμε αλλά…

Vita.gr
Ψηφιακή αμνησία: Τι είναι και πώς να την αντιμετωπίσουμε;

Ψηφιακή αμνησία: Τι είναι και πώς να την αντιμετωπίσουμε;

Business
Metlen: Σύσταση «buy» και τιμή στόχος στα 61 ευρώ από Berenberg

Metlen: Σύσταση «buy» και τιμή στόχος στα 61 ευρώ από Berenberg

inWellness
inTown
