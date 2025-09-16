Ευλογιά των προβάτων: Στους δρόμους κατεβαίνουν οι κτηνοτρόφοι – «Τα μέτρα έπρεπε να είχαν ληφθεί μήνες πριν»
«Περιμέναμε να περάσει ένας χρόνος για να κάνουμε έφοδο 10 ημερών;» καταγγέλλουν οι κτηνοτρόφοι σχολιάζοντας αρνητικά το σχέδιο των 10 ημερών της Κυβέρνησης για την ευλογιά των προβάτων
Σε νέες καταγγελίες κατά της Κυβέρνησης, αναφορικά με την ευλογιά των προβάτων, προχώρησε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας.
Παράλληλα, οι κτηνοτρόφοι τονίζουν ότι δεν πάρθηκαν προληπτικά μέτρα ώστε να αποκοπεί η νόσος ενώ σχολιάζουν αρνητικά το σχέδιο 10 ημερών που ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, για να αντιμετωπιστεί η ευλογία.
«Δεν λήφθηκαν τα μέτρα που έπρεπε για την ευλογιά»
Όπως ανέφερε στο MEGA ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, μέχρι στιγμής έχουν θανατωθεί περίπου 100.000 ζώα εξαιτίας της ευλογιάς, ενώ καταγγέλλει πως δεν έχουν ληφθεί εδώ και καιρό τα μέτρα που έπρεπε.
«Η ευλογιά είναι μία νόσος εντελώς διαφορετική από την πανώλη. Είναι μία νόσος που ο ιός κρατάει μήνες, ενώ η πανώλη μέρες. Επομένως, τα μέτρα που έπρεπε να είχαν ληφθεί εδώ και αρκετούς μήνες δεν ελήφθησαν».
Ακόμη, καταλόγισε ευθύνες και στους κτηνοτρόφους, οι οποίοι πετούσαν τα νεκρά ζώα στα ρέματα την πρώτη περίοδο. Τόνισε ότι το εμβόλιο που υπάρχει δεν είναι αποτελεσματικό, ενώ σημείωσε ότι χρειάζονται εντατικοί έλεγχοι και τήρηση των μέτρων.
Κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας τονίζουν ότι δεν πάρθηκαν προληπτικά μέτρα ώστε να αποκοπεί η νόσος.
«Περιμέναμε να περάσει ένας χρόνος για να κάνουμε έφοδο 10 ημερών; Ξεκληρίστηκαν ολόκληρα κοπάδια στη Θεσσαλία για να κάνουμε έφοδο 10 ημερών; Δεν πάρθηκαν προληπτικά μέτρα, δεν είχαμε ψεκασμούς, καραντίνες στα κοπάδια που εισάγονται, έλεγχο στις ζωοτροφές και τις γαλακτοβιομηχανίες και τώρα που έχουν σφαγιαστεί τα μισά κοπάδια της Λάρισας ερχόμαστε και λέμε ότι η ευλογιά θέλει 10 ημέρες και τη συγκρίνουμε με την πανώλη;», είπε η κτηνοτρόφος Βάσω Φασούλα.
Τι είναι το πλάνο των 10 ημερών
Σε καθεστώς επιχειρησιακής ετοιμότητας θέτει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τη χώρα, μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες υπό τον Υπουργό Κώστα Τσιάρα με τους Περιφερειάρχες και είχε ως αντικείμενο την αντιμετώπιση της ευλογιάς.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, για τις επόμενες δέκα ημέρες θα εφαρμοστεί -μετά από ομόφωνη απόφαση- ένα σχέδιο δράσης, που θα περιλαμβάνει την παρουσία κτηνιάτρων του ΥΠΑΑΤ στο πεδίο, την εντατικοποιήση των επιτόπιων ελέγχων, καθώς επίσης και την ενθάρρυνση των κτηνοτρόφων σχετικά με την τήρηση και εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας.
Ταυτόχρονα, άμεσα θα δημιουργηθούν σταθμοί απολύμανσης σε κεντρικές οδούς και βασικές διόδους μετακίνησης ζώντων ζώων και διακίνησης ζωοτροφών και γάλακτος.
Η παρουσία των συνεργείων θα είναι συνεχής, με στόχο να υπάρξει πλήρης έλεγχος και αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων.
Όπως υπογραμμίστηκε στη σύσκεψη, πρόκειται για μια «έφοδο δέκα ημερών», με την επιτόπια παρουσία όλου του στελεχιακού δυναμικού του Υπουργείου, με αποκλειστικό στόχο να ανακοπεί άμεσα ο κίνδυνος διάδοσης της ευλογιάς.
Διαμαρτυρία κτηνοτρόφων για την ευλογιά
Πανελλαδική διαμαρτυρία πραγματοποιούν αύριο, Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, στις 11 το πρωί, κτηνοτρόφοι στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων προστασίας του ζωικού κεφαλαίου, καθώς και την καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες κτηνοτρόφους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο των αιτημάτων περιλαμβάνεται και η παύση της θανάτωσης του ζωικού κεφαλαίου των κτηνοτρόφων για τα ζώα που δεν έχουν προσβληθεί από την ευλογιά καθώς επίσης και ο εμβολιασμός των αιγοπροβάτων χωρίς καμία καθυστέρηση, το άμεσο άνοιγμα των σφαγείων που παραμένουν κλειστά και η άμεση καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες.
Οι κτηνοτρόφοι απευθύνουν κάλεσμα στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «να σταθεί δίπλα στους κτηνοτρόφους και όχι μπροστά τους».
