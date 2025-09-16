Σε νέες καταγγελίες κατά της Κυβέρνησης, αναφορικά με την ευλογιά των προβάτων, προχώρησε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας.

Παράλληλα, οι κτηνοτρόφοι τονίζουν ότι δεν πάρθηκαν προληπτικά μέτρα ώστε να αποκοπεί η νόσος ενώ σχολιάζουν αρνητικά το σχέδιο 10 ημερών που ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, για να αντιμετωπιστεί η ευλογία.

«Δεν λήφθηκαν τα μέτρα που έπρεπε για την ευλογιά»

Όπως ανέφερε στο MEGA ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, μέχρι στιγμής έχουν θανατωθεί περίπου 100.000 ζώα εξαιτίας της ευλογιάς, ενώ καταγγέλλει πως δεν έχουν ληφθεί εδώ και καιρό τα μέτρα που έπρεπε.

«Η ευλογιά είναι μία νόσος εντελώς διαφορετική από την πανώλη. Είναι μία νόσος που ο ιός κρατάει μήνες, ενώ η πανώλη μέρες. Επομένως, τα μέτρα που έπρεπε να είχαν ληφθεί εδώ και αρκετούς μήνες δεν ελήφθησαν».

Ακόμη, καταλόγισε ευθύνες και στους κτηνοτρόφους, οι οποίοι πετούσαν τα νεκρά ζώα στα ρέματα την πρώτη περίοδο. Τόνισε ότι το εμβόλιο που υπάρχει δεν είναι αποτελεσματικό, ενώ σημείωσε ότι χρειάζονται εντατικοί έλεγχοι και τήρηση των μέτρων.

Κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας τονίζουν ότι δεν πάρθηκαν προληπτικά μέτρα ώστε να αποκοπεί η νόσος.

«Περιμέναμε να περάσει ένας χρόνος για να κάνουμε έφοδο 10 ημερών; Ξεκληρίστηκαν ολόκληρα κοπάδια στη Θεσσαλία για να κάνουμε έφοδο 10 ημερών; Δεν πάρθηκαν προληπτικά μέτρα, δεν είχαμε ψεκασμούς, καραντίνες στα κοπάδια που εισάγονται, έλεγχο στις ζωοτροφές και τις γαλακτοβιομηχανίες και τώρα που έχουν σφαγιαστεί τα μισά κοπάδια της Λάρισας ερχόμαστε και λέμε ότι η ευλογιά θέλει 10 ημέρες και τη συγκρίνουμε με την πανώλη;», είπε η κτηνοτρόφος Βάσω Φασούλα.

Τι είναι το πλάνο των 10 ημερών