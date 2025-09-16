newspaper
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
Ευλογιά των προβάτων: Στους δρόμους κατεβαίνουν οι κτηνοτρόφοι – «Τα μέτρα έπρεπε να είχαν ληφθεί μήνες πριν»
Ελλάδα 16 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:34

Ευλογιά των προβάτων: Στους δρόμους κατεβαίνουν οι κτηνοτρόφοι – «Τα μέτρα έπρεπε να είχαν ληφθεί μήνες πριν»

«Περιμέναμε να περάσει ένας χρόνος για να κάνουμε έφοδο 10 ημερών;» καταγγέλλουν οι κτηνοτρόφοι σχολιάζοντας αρνητικά το σχέδιο των 10 ημερών της Κυβέρνησης για την ευλογιά των προβάτων

Σύνταξη
Σε νέες καταγγελίες κατά της Κυβέρνησης, αναφορικά με την ευλογιά των προβάτων, προχώρησε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας.

Παράλληλα, οι κτηνοτρόφοι τονίζουν ότι δεν πάρθηκαν προληπτικά μέτρα ώστε να αποκοπεί η νόσος ενώ σχολιάζουν αρνητικά το σχέδιο 10 ημερών που ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, για να αντιμετωπιστεί η ευλογία.

«Δεν λήφθηκαν τα μέτρα που έπρεπε για την ευλογιά»

Όπως ανέφερε στο MEGA ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, μέχρι στιγμής έχουν θανατωθεί περίπου 100.000 ζώα εξαιτίας της ευλογιάς, ενώ καταγγέλλει πως δεν έχουν ληφθεί εδώ και καιρό τα μέτρα που έπρεπε.

«Η ευλογιά είναι μία νόσος εντελώς διαφορετική από την πανώλη. Είναι μία νόσος που ο ιός κρατάει μήνες, ενώ η πανώλη μέρες. Επομένως, τα μέτρα που έπρεπε να είχαν ληφθεί εδώ και αρκετούς μήνες δεν ελήφθησαν».

Ακόμη, καταλόγισε ευθύνες και στους κτηνοτρόφους, οι οποίοι πετούσαν τα νεκρά ζώα στα ρέματα την πρώτη περίοδο. Τόνισε ότι το εμβόλιο που υπάρχει δεν είναι αποτελεσματικό, ενώ σημείωσε ότι χρειάζονται εντατικοί έλεγχοι και τήρηση των μέτρων.

Κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας τονίζουν ότι δεν πάρθηκαν προληπτικά μέτρα ώστε να αποκοπεί η νόσος.

«Περιμέναμε να περάσει ένας χρόνος για να κάνουμε έφοδο 10 ημερών; Ξεκληρίστηκαν ολόκληρα κοπάδια στη Θεσσαλία για να κάνουμε έφοδο 10 ημερών; Δεν πάρθηκαν προληπτικά μέτρα, δεν είχαμε ψεκασμούς, καραντίνες στα κοπάδια που εισάγονται, έλεγχο στις ζωοτροφές και τις γαλακτοβιομηχανίες και τώρα που έχουν σφαγιαστεί τα μισά κοπάδια της Λάρισας ερχόμαστε και λέμε ότι η ευλογιά θέλει 10 ημέρες και τη συγκρίνουμε με την πανώλη;», είπε η κτηνοτρόφος Βάσω Φασούλα.

Τι είναι το πλάνο των 10 ημερών

Σε καθεστώς επιχειρησιακής ετοιμότητας θέτει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τη χώρα, μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες υπό τον Υπουργό Κώστα Τσιάρα με τους Περιφερειάρχες και είχε ως αντικείμενο την αντιμετώπιση της ευλογιάς.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, για τις επόμενες δέκα ημέρες θα εφαρμοστεί -μετά από ομόφωνη απόφαση- ένα σχέδιο δράσης, που θα περιλαμβάνει την παρουσία κτηνιάτρων του ΥΠΑΑΤ στο πεδίο, την εντατικοποιήση των επιτόπιων ελέγχων, καθώς επίσης και την ενθάρρυνση των κτηνοτρόφων σχετικά με την τήρηση και εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας.

Ταυτόχρονα, άμεσα θα δημιουργηθούν σταθμοί απολύμανσης σε κεντρικές οδούς και βασικές διόδους μετακίνησης ζώντων ζώων και διακίνησης ζωοτροφών και γάλακτος.

Η παρουσία των συνεργείων θα είναι συνεχής, με στόχο να υπάρξει πλήρης έλεγχος και αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων.

Όπως υπογραμμίστηκε στη σύσκεψη, πρόκειται για μια «έφοδο δέκα ημερών», με την επιτόπια παρουσία όλου του στελεχιακού δυναμικού του Υπουργείου, με αποκλειστικό στόχο να ανακοπεί άμεσα ο κίνδυνος διάδοσης της ευλογιάς.

Διαμαρτυρία κτηνοτρόφων για την ευλογιά

Πανελλαδική διαμαρτυρία πραγματοποιούν αύριο, Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, στις 11 το πρωί, κτηνοτρόφοι στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων προστασίας του ζωικού κεφαλαίου, καθώς και την καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες κτηνοτρόφους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο των αιτημάτων περιλαμβάνεται και η παύση της θανάτωσης του ζωικού κεφαλαίου των κτηνοτρόφων για τα ζώα που δεν έχουν προσβληθεί από την ευλογιά καθώς επίσης και ο εμβολιασμός των αιγοπροβάτων χωρίς καμία καθυστέρηση, το άμεσο άνοιγμα των σφαγείων που παραμένουν κλειστά και η άμεση καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες.

Οι κτηνοτρόφοι απευθύνουν κάλεσμα στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «να σταθεί δίπλα στους κτηνοτρόφους και όχι μπροστά τους».

Economy
Ακρίβεια: Πώς δημιουργεί υπερπλεόνασμα – Οι αρνητικές συνέπειες για τους πολίτες

Ακρίβεια: Πώς δημιουργεί υπερπλεόνασμα – Οι αρνητικές συνέπειες για τους πολίτες

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Σε τροχιά νέας μείωσης των εξόδων για τόκους 

Ελληνικές τράπεζες: Σε τροχιά νέας μείωσης των εξόδων για τόκους 

inWellness
inTown
Στη Λάρισα 16.09.25

Συναγερμός 16.09.25

Στο Σύνταγμα 16.09.25

Ελλάδα 16.09.25

Συναγερμός 15.09.25

Τέμπη: Υπερταχεία… η εισαγγελική πρόταση που ανοίγει το δρόμο για τη δίκη – Σε «θέση μάχης» οι συγγενείς των θυμάτων
Τέμπη 15.09.25

Υπερταχεία… η εισαγγελική πρόταση που ανοίγει το δρόμο για τη δίκη - Σε «θέση μάχης» οι συγγενείς των θυμάτων

Η ταχύτητα που επέδειξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών στην επεξεργασία και την ολοκλήρωση της δικογραφίας για τα Τέμπη, ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη της δίκης, οδήγησε τη Μαρία Καρυστιανού να σχολιάσει πως «δεν κρατάνε πλέον ούτε τα προσχήματα…». Την ίδια ώρα, τριάντα πέντε οικογένειες θυμάτων ζητούν να μην κλείσει δικαστικά η υπόθεση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Επιχείρηση Καλυψώ»: Κατάσχεση τεράστιας ποσότητας παράνομων κινεζικών προϊόντων στον Πειραιά
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 15.09.25

«Επιχείρηση Καλυψώ»: Κατάσχεση τεράστιας ποσότητας παράνομων κινεζικών προϊόντων στον Πειραιά

Μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις τελωνειακής απάτης στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκαλύφθηκε στον Πειραιά από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Σύνταξη
Εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από διαβήτη χωρίς να το γνωρίζουν
Ύπουλη άγνοια 16.09.25

Εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από διαβήτη χωρίς να το γνωρίζουν

Μεγάλη διεθνής μελέτη αποκαλύπτει ότι σχεδόν οι μισοί από τους ασθενείς με διαβήτη δεν ξέρουν ότι πάσχουν από τη νόσο, με τους νεαρούς ενηλίκους να αποτελούν τα κύρια «θύματα».

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Βουτιά -1,9% στο πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα το 2025 – Η τρίτη χειρότερη επίδοση στον ΟΟΣΑ
Στοιχεία OOΣΑ 16.09.25

Βουτιά -1,9% για το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα το 2025

Η πτώση στο κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα, όπως την αποτύπωσε ο ΟΟΣΑ, εξηγεί γιατί ο μήνας δεν βγαίνει, παρά τις ονομαστικές αυξήσεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Να πάρω το βραβείο στο σχολείο; Θα μου το κλέψουν»: Ο Όουεν Κούπερ είναι ο πιο low profile νέος σταρ του Χόλιγουντ
Αθωότητα 16.09.25

«Να πάρω το βραβείο στο σχολείο; Θα μου το κλέψουν»: Ο Όουεν Κούπερ είναι ο πιο low profile νέος σταρ του Χόλιγουντ

Μετά τη νίκη του στα βραβεία Emmy στο Λος Άντζελες, ο Όουεν Κούπερ παίρνει τον δρόμο για το Γουόρινγκτον της Αγγλίας. Άλλωστε ο 15χρονος πρέπει να επιστρέψει στο σχολείο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ισραήλ: Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών μιλά για εξελισσόμενη γενοκτονία στη Γάζα με υποκινητή τον Νετανιάχου
Έκθεση κόλαφος 16.09.25

Ιστορική απόφαση: «Γενοκτονία στη Γάζα με υποκινητή τον Νετανιάχου» διαπιστώνει επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών

Ακόμα ένα χαστούκι στο Ισραήλ από επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών που σε έκθεσή της αναφέρει ότι στη Γάζα διαπράχθηκε και συνεχίζει να διαπράττεται γενοκτονία

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ισραήλ: «This is not Sparta», απαντούν οι επιχειρηματίες στην παραδοχή Νετανιάχου για «απομόνωση» του κράτους
«Βαδίζουμε στην άβυσσο» 16.09.25

«This is not Sparta», απαντούν οι ισραηλινοί επιχειρηματίες στην παραδοχή Νετανιάχου για «απομόνωση» του κράτους

Για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια ο Μπενιαμίν Νετανιάχου παραδέχτηκε ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει διεθνή πολιτική και οικονομική «απομόνωση» - «Βαδίζουμε προς την άβυσσο» λένε οι επιχειρήσεις

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ντουπλάντις: «Είμαι τόσο χαρούμενος, δεν μπορώ να το εξηγήσω»
Στίβος 16.09.25

Ντουπλάντις: «Είμαι τόσο χαρούμενος, δεν μπορώ να το εξηγήσω»

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις σταρ κατάφερε το τελευταίο του παγκόσμιο ρεκόρ στην τρίτη και τελευταία του προσπάθεια να κατακτήσει το τρίτο συνεχόμενο στέμμα του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και τον όγδοο μεγάλο διεθνή τίτλο ανδρών στο Εθνικό Στάδιο της Ιαπωνίας

Σύνταξη
Χατζηδάκης: Διάχυση ευθυνών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξωραϊσμός της πραγματικότητας για το πακέτο ΔΕΘ
Πολιτική Γραμματεία 16.09.25

Χατζηδάκης: Διάχυση ευθυνών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξωραϊσμός της πραγματικότητας για το πακέτο ΔΕΘ

Ο κ. Χατζηδάκης επιχείρησε να πείσει ότι η κυβέρνηση δεν μείωσε τον ΦΠΑ, καθώς επέλεξε διαφορετικό τρόπο για να ενισχύσει το εισόδημα.

Σύνταξη
Επανήλθαν οι ομαδικές ερωτήσεις βουλευτών της ΝΔ και η εσωκομματική κριτική – Νέα ερώτηση 8 «γαλάζιων» προς Κεραμέως
Πολιτική 16.09.25

Επανήλθαν οι ομαδικές ερωτήσεις βουλευτών της ΝΔ και η εσωκομματική κριτική – Νέα ερώτηση 8 «γαλάζιων» προς Κεραμέως

Νέα ερώτηση κατέθεσαν 8 βουλευτές της ΝΔ, ζητώντας την «αποκατάσταση των αδικιών για τις συντάξεις χηρείας του πρώην ΟΓΑ», με αποδέκτη την υπουργό Εργασίας, λίγο πριν την επικείμενη συνεδρίαση της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Bob Vylan ξανά υπό πίεση: Οι δηλώσεις για τον Τσάρλι Κερκ που άναψαν φωτιές και έφεραν ακύρωση
Culture Live 16.09.25

Bob Vylan ξανά υπό πίεση: Οι δηλώσεις για τον Τσάρλι Κερκ που άναψαν φωτιές και έφεραν ακύρωση

Συναυλία των Bob Vylan στην Ολλανδία ακυρώθηκε μετά από σχόλια του Μπόμπι Βίλαν για τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ, πυροδοτώντας νέο κύκλο αντιδράσεων για την ελευθερία λόγου

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δημοκρατίας (Μέρος Α’)
Language 16.09.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δημοκρατίας (Μέρος Α’)

H εγκαθίδρυση του δημοκρατικού πολιτεύματος στην Αθήνα διαμόρφωσε μια νέα πολιτικοκοινωνική πραγματικότητα, η οποία, όπως ήταν επόμενο, καθρεφτίστηκε και στο γλωσσικό πεδίο

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Τζόρτζιο Αρμάνι: Ο 42χρονος «αόρατος» κληρονόμος, η κόρη και η πικρία – «Θα ήμουν καλός μπαμπάς»
Η άλλη φαμίλια 16.09.25

Τζόρτζιο Αρμάνι: Ο 42χρονος «αόρατος» κληρονόμος, η κόρη και η πικρία – «Θα ήμουν καλός μπαμπάς»

Η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι, ενός ανθρώπου που δεν άφηνε τίποτα στην τύχη, κρύβει μια μεγάλη έκπληξη, αποκαλύπτοντας έναν απρόσμενο κληρονόμο, τον 42χρονο μάνατζερ Μικέλε Μορσέλι. Ποιος είναι;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο νέος σταθμός μετρό της Νάπολης του Anish Kapoor αντανακλά το «τι σημαίνει πραγματικά να πηγαίνεις υπόγεια»
Εκθαμβωτικό 16.09.25

Ο νέος σταθμός μετρό της Νάπολης του Anish Kapoor αντανακλά το «τι σημαίνει πραγματικά να πηγαίνεις υπόγεια»

Ο νέος σταθμός μετρό της Νάπολης του Βρετανού γλύπτη, Anish Kapoor, συνδυάζει την τέχνη με την αρχιτεκτονική, δημιουργώντας παράλληλα ένα σημαντικό έργο υποδομής για την πόλη της νότιας Ιταλίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο