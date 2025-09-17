newspaper
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
17.09.2025 | 09:19
Αιφνιδιαστική άσκηση ετοιμότητας σε Έβρο και Αιγαίο
Άνοιξε ο Τραμπ την πόρτα στον «βασιλιά» της κοκαΐνης;
Κόσμος 17 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:02

Άνοιξε ο Τραμπ την πόρτα στον «βασιλιά» της κοκαΐνης;

Από το κρυφό οχυρό του στα βουνά του Μεξικού ο Οσεγουέρα βασιλεύει ως ο νέος «βασιλιάς» της κοκαΐνης την ώρα που ο Τραμπ ρίχνει το βάρος του στον πόλεμο κατά της φαιντανύλης.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Spotlight

Αν και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, υποσχέθηκε να πατάξει το εμπόριο φαιντανύλης, κάνοντας ακόμα και στρατιωτική χρήση, φαίνεται να «γύρισε» την πλάτη σε έναν παραδοσιακό εχθρό: Την κοκαϊνη. Το κενό εκμεταλλεύτηκε ο ισχυρότερος πλέον διακινητής ναρκωτικών στον κόσμο, ο Νεμέσιο «Μέντσο» Οσεγουέρα.

Ο 59χρονος Οσεγουέρα βασιλεύει ως ο νέος «βασιλιάς» των ναρκωτικών στο Μεξικό, σύμφωνα τη Wall Street Journal βοηθούμενος από την αναζωπύρωση της αμερικανικής αγάπης για την κοκαΐνη και τον κλιμακούμενο πόλεμο της κυβέρνησης Τραμπ κατά της φαιντανύλης.

Από ένα αυστηρά φρουρούμενο ορεινό κρησφύγετο στην καρδιά της Σιέρα Μάδρε, ο βαρώνος διοικεί την τεράστια αυτοκρατορία του, Καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο, την οποία έφτιαξε σταδιακά και  μεθοδικά.

«Ο Οσεγουέρα πέρασε δεκαετίες χτίζοντας το σε έναν διακρατικό εγκληματικό οργανισμό αρκετά σκληρό ώστε να επιβάλει μια νέα τάξη στο μεξικανικό υπόκοσμο, εκτοπίζοντας το καρτέλ της Σιναλόα -διασπασμένο από εμπόλεμες φατρίες- ως τον μεγαλύτερο διακινητή ναρκωτικών στον κόσμο.

Οι Σιναλοανός, οι κορυφαίοι διακινητές φαιντανύλης στο Μεξικό, βρέθηκαν στο στόχαστρο της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία υποσχέθηκε να εξαλείψει το συνθετικό οπιοειδές.

Ωστόστό, όπως αναφέρει το αμερικανικό δημοσίευμα, η καταστολή άφησε ελεύθερο πεδίο στο Χαλίσκο και το προσοδοφόρο εμπόριο κοκαΐνης του, ανεβάζοντας τον Οσεγουέρα στο Νο 1.

«Ο “Μέντσο” είναι ο ισχυρότερος διακινητής ναρκωτικών που δρα στον κόσμο», είπε ο Ντέρεκ Μαλτς, ο οποίος υπηρέτησε φέτος ως υπηρεσιακός επικεφαλής της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (DEA). «Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι μια στροφή προς πολύ περισσότερη διανομή κοκαΐνης στην Αμερική».

Πιο καθαρή παρά ποτέ

Η κοκαΐνη που πωλείται στις ΗΠΑ είναι φθηνότερη και τόσο καθαρή όσο ποτέ για τους λιανικούς αγοραστές. Η κατανάλωση στις δυτικές πολιτείες έχει αυξηθεί κατά 154% από το 2019 και κατά 19% στην Ανατολή την ίδια περίοδο, σύμφωνα με την εταιρεία ελέγχου ναρκωτικών Millennium Health. Αντίθετα, η χρήση φαιντανύλης στις ΗΠΑ άρχισε να μειώνεται στα μέσα του 2023 και έκτοτε βρίσκεται σε πτώση, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.

Για νέους χρήστες, η κοκαΐνη δεν φέρει το στίγμα του εθισμού στη φαιντανύλη. Οι εθισμένοι της μεσαίας τάξης και το τραγικό θέαμα των άστεγων χρηστών «κρακ» τη δεκαετία του 1990 βοήθησαν να μπει φρένο στην τελευταία επιδημία κοκαΐνης στην Αμερική.

Ο Οσεγουέρα, που μεγάλωσε φτωχός πουλώντας αβοκάντο, βγάζει μια περιουσία από τους αγοραστές κοκαΐνης στις ΗΠΑ. Το καρτέλ του μεταφέρει τον εθιστικό «σκόνη» κατά τόνους από την Κολομβία στον Ισημερινό και μετά προς βορρά, στις ακτές του Ειρηνικού του Μεξικού, με ταχύπλοα και τα αποκαλούμενα «ναρκο-υποβρύχια».

Αμερικανικές δυνάμεις στην Καραϊβική ανατίναξαν πρόσφατα δύο ταχύπλοα—συμπεριλαμβανομένου ενός αυτή την εβδομάδα—που, όπως ισχυρίστηκε ο Πρόεδρος Τραμπ, μετέφεραν κοκαΐνη και φαιντανύλη από τη Βενεζουέλα στις ΗΠΑ. Η φαιντανύλη παράγεται κυρίως στο Μεξικό και η περισσότερη κοκαΐνη μεταφέρεται μέσω του Ειρηνικού. Όλοι όσοι επέβαιναν στα δύο σκάφη σκοτώθηκαν.

Ο πρόεδρος έχει επίσης απειλήσει με στρατιωτική δράση εναντίον των μεξικανικών καρτέλ ναρκωτικών.

Επικηρυγμένος για 15 εκατ. ευρώ

Οι ΗΠΑ προσφέρουν αμοιβή 15 εκατ. δολαρίων για τον Οσεγουέρα, αλλά, σύμφωνα με τις αρχές, σπάνια εγκαταλείπει το ορεινό του συγκρότημα. Ελάχιστες φωτογραφίες του κυκλοφορούν. Η ομάδα ανδρών που τον προστατεύει, γνωστή ως «Ειδική Δύναμη της Ανώτατης Διοίκησης», φέρει εκτοξευτές ρουκετών RPG-7 με θερμική καθοδήγηση, εκτοξευόμενους από τον ώμο, ικανούς να διαπεράσουν άρμα μάχης, όπως λένε άτομα που γνωρίζουν τις επιχειρήσεις του καρτέλ.

Οι επισκέπτες στο οχυρό του βαρόνου των ναρκωτικών φοράνε κουκούλες προτού ξεκινήσουν την εξάωρη διαδρομή με αυτοκίνητο μέσα από περιοχή σπαρμένη με νάρκες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, που επικαλείται το αμερικανικό δημοσίευμα. Τις τοποθεσίες των εκρηκτικών τις γνωρίζουν μόνο μέλη του στενού κύκλου του Οσεγουέρα.

Η τύχη στον Οσεγουέρα χαμογέλασε όταν οι ΗΠΑ πίεσαν το Μεξικό να καταστείλει το καρτέλ της Σιναλόα, εκεί όπου ο ίδιος ξεκίνησε το εμπόριο. Οι Σιναλοανός πρωτοστάτησαν στην παραγωγή και διακίνηση φαιντανύλης—μια τομή για τον κλάδο που εκτίναξε τα έσοδα των καρτέλ και αύξησε τους θανατηφόρους υπερδοσολογίες στις ΗΠΑ.

Άλλο ένα δώρο από Τραμπ

Ο Οσεγουέρα είχε κι άλλο ένα δώρο από την κυβέρνηση Τραμπ, προσθέτει η Wall Street Journal. Η εκστρατεία του προέδρου για την απέλαση μεταναστών που βρίσκονται παράνομα στις ΗΠΑ έχει αποσπάσει ομοσπονδιακούς πράκτορες από τη δίωξη της διακίνησης ναρκωτικών.

Στην Αριζόνα, δύο σημεία ελέγχου της Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας κατά μήκος ενός βασικού διαδρόμου λαθρεμπορίου φαιντανύλης από το Μεξικό έχουν μείνει χωρίς προσωπικό. Οι αξιωματικοί που ήταν τοποθετημένοι εκεί στάλθηκαν για να διεκπεραιώνουν κρατούμενους μετανάστες.

Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης είπε ότι τα σύνορα των ΗΠΑ είναι πιο ασφαλή από ποτέ.

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Το ελληνικό παράδοξο: Υψηλό κόστος εργασίας, χαμηλή παραγωγικότητα

Το ελληνικό παράδοξο: Υψηλό κόστος εργασίας, χαμηλή παραγωγικότητα

World
Federal Reserve: Τα τρία στρατόπεδα και η «3η εντολή»

Federal Reserve: Τα τρία στρατόπεδα και η «3η εντολή»

inWellness
inTown
Ουκρανία: Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την αποστολή όπλων που χρηματοδοτούνται από τους συμμάχους
Με χρηματοδότηση των συμμάχων 17.09.25

Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την αποστολή όπλων στην Ουκρανία - «Είναι αυτά που ζητούσαν»

Οι ΗΠΑ επαναλαμβάνουν την αποστολή όπλων στην Ουκρανία στο πλαίσιο μίας νέας συμφωνίας που προβλέπει τη χρηματοδότηση τους μέσω κεφαλαίων των χωρών του ΝΑΤΟ

Σύνταξη
Τραμπ: Φωτογραφία του με τον Έπσταϊν στο κάστρο του Γουίνδσορ – Η έκπληξη… στην υποδοχή του
Τέσσερις συλλήψεις 17.09.25

Έκπληξη... στην υποδοχή του Τραμπ στη Βρετανία - Η φωτογραφία του με τον Έπσταϊν στο κάστρο του Γουίνδσορ

Οι αρχές συνέλαβαν τέσσερα άτομα που πρόβαλαν με προτζέκτορα τη φωτογραφία του του Τραμπ στο κάστρο του Γουίνδσορ με τον καταδικασμένο για μαστροπεία Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
Gen Z και millennials βάζουν στον «πάγο» τον γάμο και την οικογένεια λόγω του αυξημένου κόστους ζωής
Κόσμος 17.09.25

Gen Z και millennials βάζουν στον «πάγο» τον γάμο και την οικογένεια λόγω του αυξημένου κόστους ζωής

Διαφορετικές είναι οι οικονομικές επιλογές της Gen Z και των millennials, σε σχέση με άλλες γενιές, καθώς αποφασίζουν να καθυστερήσουν μεγάλα «βήματα» όπως ο γάμος και η δημιουργία οικογένειας

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Βρέχει βόμβες – Χιλιάδες εγκαταλείπουν την πόλη της Γάζας, κανένα ασφαλές σημείο στη Λωρίδα
Το Ισραήλ κλιμακώνει 17.09.25 Upd: 10:05

Βρέχει βόμβες - Χιλιάδες εγκαταλείπουν την πόλη της Γάζας, κανένα ασφαλές σημείο στη Λωρίδα

Το Ισραήλ κλιμακώνει την επίθεσή του, εκτοπίζοντας χιλιάδες Παλαιστίνιους - Τουλάχιστον 101 νεκροί στη Λωρίδα της Γάζας από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας μέχρι τα ξημερώματα της Τετάρτης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Περού: Συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές που είχαν κλείσει το δρόμο προς Μάτσου Πίτσου
Κόσμος 17.09.25

Συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές που είχαν κλείσει το δρόμο προς Μάτσου Πίτσου - Απομακρύνθηκαν 1.400 τουρίστες

Τα σιδηροδρομικά δρομολόγια προς το Μάτσου Πίτσου, στο Περού, ανεστάλησαν τη Δευτέρα, καθώς διαδηλωτές είχαν αποκλείσει τις σιδηροτροχιές - Από την περιοχή απομακρύνθηκαν 1.400 τουρίστες

Σύνταξη
Τραμπ: Οι αλλαγές που έχει επιφέρει στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ – Το CNN κάνει τη σύγκριση με τον Ρίγκαν
Μία ομοιότητα 17.09.25

Οι αλλαγές που έχει επιφέρει ο Τραμπ στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ - Το CNN κάνει τη σύγκριση με τον Ρίγκαν

Ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέπτεται τη Βρετανία, όπως είχε κάνει και ο Ρόναλντ Ρίγκαν το 1982 - Το CNN γράφει για τα επικίνδυνα σενάρια που προκύπτουν από τη στάση του απέναντι στον Βλαντίμιρ Πούτιν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΗΠΑ – Τσάρλι Κερκ: Αποσύρθηκε έγγραφο για τη βία της ακροδεξιάς από τον ιστότοπο του υπ. Δικαιοσύνης
Ο λόγος 17.09.25

Τυχαίο; Αποσύρθηκε έγγραφο για τη βία της ακροδεξιάς από τον ιστότοπο του αμερικανικού υπ. Δικαιοσύνης

Το έγγραφο αυτό, υπογράμμιζε ότι «εξτρεμιστές της ακροδεξιάς έχουν διαπράξει πολύ περισσότερες δολοφονίες με ιδεολογικά κίνητρα απ’ ό,τι εξτρεμιστές της άκρας αριστεράς και ισλαμιστές εξτρεμιστές»

Σύνταξη
Η Ρωσία επιστρέφει στο «αλισβερίσι»
Eμπόριο χωρίς χρήμα 17.09.25

Η Ρωσία επιστρέφει στο «αλισβερίσι»

Οι κυρώσεις και οι φόβοι τραπεζών σπρώχνουν τη Μόσχα σε ανταλλακτικές συμφωνίες με κίνδυνο επανάληψης του χάους των ‘90s

Γεώργιος Μαζιάς
Από την «ειδική σχέση», μέχρι τον Τζέφρι Έπσταϊν – Η ιστορική επίσκεψη Τραμπ στη Βρετανία ως «ναρκοπέδιο»
Λεπτές ισορροπίες 17.09.25

Από την «ειδική σχέση», μέχρι τον Τζέφρι Έπσταϊν – Η ιστορική επίσκεψη Τραμπ στη Βρετανία ως «ναρκοπέδιο»

Το Λονδίνο ποντάρει σε περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων με τις ΗΠΑ, όμως η ιστορική δεύτερη επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι στρωμένη με «αγκάθια» και προκλήσεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Νίγηρας: Τουλάχιστον 22 χωρικοί δολοφονήθηκαν σε επιθέσεις ενόπλων
Νίγηρας 17.09.25

«22 αθώοι άνθρωποι δολοφονήθηκαν άνανδρα χωρίς κανέναν λόγο»

Μακελειό με τουλάχιστον 22 νεκρούς σημειώθηκε στον Νίγηρα, το δυτικό τμήμα του οποίου βρίσκεται αντιμέτωπο με επιθέσεις οργανώσεων που ορκίζονται πίστη είτε στην Αλ Κάιντα ή στο Ισλαμικό Κράτος.

Σύνταξη
Ισημερινός: Κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας κινητοποιήσεων και αποκλεισμών δρόμων
Αποκλεισμοί δρόμων 17.09.25

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον Ισημερινό εξαιτίας των λαϊκών κινητοποιήσεων

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιβλήθηκε στον Ισημερινό καθώς η κατάργηση της επιδότησης στην τιμή του πετρελαίου κίνησης έβγαλε στον δρόμο τους πολίτες, οι οποίοι απέκλεισαν οδικούς άξονες.

Σύνταξη
Βραζιλία: Στο νοσοκομείο διακομίστηκε ο Μπολσονάρο
Βραζιλία 17.09.25

Στο νοσοκομείο ο Μπολσονάρο

Ο καταδικασθείς σε 27 χρόνια κάθειρξη για απόπειρα πραξικοπήματος Ζαΐρ Μπολσονάρο διακομίστηκε στο νοσοκομείο καθώς είχε «επίμονο λόξυγκα, εμετούς και χαμηλή αρτηριακή πίεση».

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η γκολάρα του Γιαννακόπουλου κόντρα στην Πόρτο σαν σήμερα πριν από 28 χρόνια (vid)
Champions League 17.09.25

Ολυμπιακός: Η γκολάρα του Γιαννακόπουλου κόντρα στην Πόρτο σαν σήμερα πριν από 28 χρόνια (vid)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Πάφο στο Καραϊσκάκη για την πρεμιέρα του Champions League, όπου οι Πειραιώτες ντεμπούταραν πριν από 17 χρόνια με την γκολάρα του Γιαννακόπουλου κόντρα στην Πόρτο.

Σύνταξη
