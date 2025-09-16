Παράνομες ελληνοποιήσεις µε «βιτρίνα» την εργασία – Θύματα αλλοδαποί που πλήρωναν 7.000 ευρώ για δήθεν νόμιμα έγγραφα

Κύκλωμα παράνομων ελληνοποιήσεων αποκαλύφθηκε, ύστερα από καταγγελίες επιχειρηματιών της εστίασης, που διαπίστωσαν ότι οι σφραγίδες και οι υπογραφές τους είχαν χρησιμοποιηθεί χωρίς τη γνώση ή τη συναίνεσή τους.

Σύμφωνα µε το κατηγορητήριο, οι εμπλεκόμενοι εμφανίζονταν τηλεφωνικά ως δήθεν «δικηγόροι» ή «υπάλληλοι περιφέρειας» και έπειθαν αλλοδαπούς – κυρίως µε περιορισμένη γλωσσική γνώση– να καταβάλουν το ποσό των 7.000 ευρώ προκειμένου να εξασφαλίσουν, όπως νόμιζαν, άδεια παραμονής λόγω εργασίας.

Αφού εισέπρατταν τα χρήματα, το κύκλωμα προχωρούσε σε πλαστές προσλήψεις των αλλοδαπών – αλβανικής κυρίως καταγωγής, σε γνωστές επιχειρήσεις εστίασης, χωρίς καμία ενημέρωση των εργοδοτών, και στη συνέχεια δήλωνε ψευδή ένσημα στον ΕΦΚΑ.

Το πακέτο της απάτης συμπληρωνόταν µε πλαστά συμβόλαια εργασίας και φορολογικά έγγραφα, ώστε να κατατεθεί πλήρης φάκελος για άδεια διαμονής.

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από διασταυρωτικούς ελέγχους του ΕΦΚΑ, όπου διαπιστώθηκαν δηλώσεις ανύπαρκτων εργαζομένων, και µε συντονισμένη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας. Σήμερα, δεκάδες αλλοδαποί, οι οποίοι πίστεψαν ότι ενεργούν νόμιμα, βρίσκονται αντιμέτωποι µε βαρύτατες κατηγορίες για πλαστογραφία και µε διοικητική απέλαση.

Το γραφείο του γνωστού ποινικολόγου Δηµήτρη Κατσάµπουλα, εκπροσωπεί ήδη σειρά θυµάτων, πολίτες αλβανικής καταγωγής που κατέβαλαν τα υπέρογκα ποσά.

Όπως τονίζει μιλώντας στο in, «τα θύματα βρίσκονται στη θέση του κατηγορούμενου, ενώ η Πολιτεία οφείλει να εντοπίσει τους πραγματικούς υπεύθυνους που εκμεταλλεύονται ανθρώπους σε ακραία ανάγκη, αντί να τους ποινικοποιεί».

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία μιας κατηγορούμενης γυναίκας στο in, μητέρας δύο ανήλικων παιδιών που φοιτούν σε ελληνικό σχολείο: «Πλήρωσα 7.000 ευρώ, που μάζεψα µε σκληρή εργασία, γιατί πίστευα ότι έτσι θα βγάλω τα χαρτιά µου και θα µείνω νόμιμα στην Ελλάδα µε την οικογένεια µου. Εμπιστευτήκαμε λάθος ανθρώπους. Δεν γνώριζα ότι όλα ήταν ψεύτικα. Τώρα κινδυνεύω να χάσω το σπίτι µου και να με χωρίσουν από τα παιδιά µου».

Η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει τα ποινικά δικαστήρια το επόμενο διάστημα.