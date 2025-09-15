Χαρίτσης: Η κυβέρνηση να εγγυηθεί την ασφάλεια της ελληνικής αποστολής στη Γάζα
«Το Global Sumud Flottila πρέπει να φτάσει στον προορισμό του: στη Γάζα. Η δική μας δουλειά είναι να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για αυτό», σημείωσε ο Αλέξης Χαρίτσης
- Μητέρα κατήγγειλε ότι η 5χρονη κόρη της δέχθηκε επίθεση από λύκο σε παραλία
- Από πού κόβουν τα νοικοκυριά για να βγει ο μήνας – Γιατί βαθμολογούν αρνητικά τα μέτρα της ΔΕΘ
- Άγρια επίθεση σε οδηγό τρόλεϊ στον Πειραιά – Ταυτοποιήθηκε ο ένας δράστης
- «Τα φάρμακα δεν είναι καραμέλες» - Εκστρατεία ευαισθητοποίησης του ΕΟΦ
«Χτες βράδυ σάλπαρε από τη Σύρο η ελληνική αποστολή που θα ενωθεί με τον διεθνή στόλο αλληλεγγύης Global Sumud Flottila», αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, κάνοντας λόγο για «ένα γενναίο εγχείρημα με στόχο να σπάσει ο παράνομος αποκλεισμός της Γάζας και να μεταφερθεί το παγκόσμιο μήνυμα της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης».
Η Αριστερά δείχνει τον δρόμο της υπεράσπισης του ανθρωπισμού
«Στέλνω τον πιο θερμό χαιρετισμό μου στο πλήρωμα της ελληνικής αποστολής. Και είμαι περήφανος που η συντρόφισσά μας βουλεύτρια και γραμματέας της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας Πέτη Πέρκα βρίσκεται εκεί», σημειώνει ο Αλ. Χαρίτσης, καταλογίζοντας στην «κυβέρνηση της Δεξιάς» ότι «δεν έχει κάνει τίποτα για να σταματήσει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού», ενώ, όπως τονίζει, «η Αριστερά δείχνει τον δρόμο, της έμπρακτης αλληλεγγύης και της υπεράσπισης του ανθρωπισμού».
«Το Global Sumud Flottila πρέπει να φτάσει στον προορισμό του: στη Γάζα. Η δική μας δουλειά είναι να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για αυτό.
Να πιέσουμε την ελληνική κυβέρνηση να πράξει το ελάχιστο: να εγγυηθεί την ασφάλεια της αποστολής απέναντι στις αυταρχικές πρακτικές ενός κράτους που δεν σέβεται τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Το Global Sumud Flottila είναι η φωνή μας. Και για αυτό, το ταξίδι του είναι και δικό μας ταξίδι. Μέχρι την τελική νίκη», καταλήγει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.
- Πώς το ChatGPT έγινε το εργαλείο μαζικής απάτης στο Διαδίκτυο– Αποκάλυψη του Reuters
- Μυθικός Καραλής, «πέταξε» στα 6.00μ. για 12η φορά φέτος (vid)
- Εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Παναγιωτάκη: Κατασχέθηκαν τα κινητά μητέρας και γιαγιάς
- Μαστροπός: Στη φυλακή οδηγείται ο 42χρονος μετά την απολογία του – Κατηγορεί τα θύματα ότι λένε ψέματα
- Γιάννης Αλαφούζος: 14 προπονητές, 3 βοηθοί, 13 χρόνια, κανένα πρωτάθλημα
- Το «ευαγγέλιο» του Ν. Ανδρουλάκη, οι εκλογές και τα μηνύματα από τη ΔΕΘ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις