Το υπουργείο Εσωτερικών της Τυνησίας χαρακτήρισε χθες Τετάρτη «προμελετημένη» την επίθεση εναντίον του Στόλου για τη Γάζα, υπογραμμίζοντας πως διεξάγει έρευνα για να ρίξει άπλετο φως στην υπόθεση (φωτογραφία, επάνω, από Global Sumud Flotilla via Reuters).

«Προμελετημένη» χαρακτηρίζουν οι αρχές της Τυνησίας την επίθεση που δέχτηκε ο Στόλος για τη Γάζα

NEW — Footage of the reported drone attack of the «Alma» ship on the Sumud Gaza aid flotilla. The boat was sailing under the British flag. Fire damage seen in this video. Comes after the «Family» was attacked yesterday in Tunisian waters. Fire since extinguished. Crew safe. pic.twitter.com/SANljqf1qn — Prem Thakker (@prem_thakker) September 9, 2025

Τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, ο «Παγκόσμιος Στόλος Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF) ανακοίνωσε πως επλήγη δεύτερο πλοίο του που ήταν αγκυροβολημένο στα χωρικά ύδατα της Τυνησίας, εκτιμώντας πως δέχθηκε επίθεση από μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Είχε προηγηθεί ανάλογο πλήγμα την προηγούμενη νύχτα, αλλά οι τυνησιακές αρχές ανέφεραν αρχικά πως δεν είχαν εντοπίσει πτήση drone στην περιοχή.

Footage shows the exact moment the Sumud’s Family Boat was struck from above. pic.twitter.com/d84KN1C2UK — Robert Martin 🇵🇸 (@Robert_Martin72) September 9, 2025

Να σπάσει τον αποκλεισμό

Ο στόλος αυτός φιλοδοξεί να σπάσει τον αποκλεισμό της πολιορκημένης Λωρίδας της Γάζας και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια, ύστερα από δύο προσπάθειες που εμποδίστηκαν από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

