Ο Στόλος για τη Γάζα ανακοίνωσε τη νύχτα σήμερα Τετάρτη πως δεύτερο πλοίο του – το Alma –, υπό σημαία Βρετανίας, χτυπήθηκε στα χωρικά ύδατα της Τυνησίας όπου βρισκόταν αγκυροβολημένο, χωρίς να υπάρξουν θύματα, προσθέτοντας πως υποπτεύεται ότι το πλήγμα έγινε από μη επανδρωμένο εναέριο όχημα, έπειτα από πανομοιότυπο συμβάν την προηγούμενη νύχτα (στη φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω, η στιγμή που το πλοίο Alma δέχεται επίθεση).

«Δεύτερη νύχτα, δεύτερη επίθεση drone», δηλώνει η Μέλανι Σβάιτσερ, συντονίστρια της πρωτοβουλίας για τη Γάζα

BREAKING: Israel just bombed the Global Sumud Flotilla in Tunis for the second consecutive night, targeting the Alma boat. This is not just an attack on a peaceful, humanitarian mission. It is an act of aggression against Tunisia, a blatant violation of its sovereignty. pic.twitter.com/g93b6hC1Dm — sarah (@sahouraxo) September 9, 2025

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε ο «Παγκόσμιος Στόλος Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF) μέσω Instagram, το σκάφος υπέστη ζημιές στο κατάστρωμα λόγω φωτιάς, όμως το πλήρωμα και οι επιβαίνοντες είναι σώοι.

«Δεύτερη νύχτα, δεύτερη επίθεση drone», συνόψισε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μέλανι Σβάιτσερ, συντονίστρια της πρωτοβουλίας.

«Ενορχηστρωμένη προσπάθεια»

Ο Στόλος για τη Γάζα βλέπει στις ενέργειες αυτές «ενορχηστρωμένη προσπάθεια» να εμποδιστεί η «αποστολή μας», αλλά διαβεβαιώνει πως «συνεχίζεται».

Πηγή: ΑΠΕ