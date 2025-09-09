Η τυνησιακή εθνική φρουρά ανακοίνωσε τη νύχτα σήμερα Τρίτη ότι δεν εντόπισε «κανένα» μη επανδρωμένο εναέριο όχημα, μετά την ανακοίνωση του Στόλου για τη Γάζα ότι πλοίο του «επλήγη» ανοικτά της Τύνιδας (Φωτογραφία, επάνω, από το Instagram).

«Δεν εντοπίστηκε κανένα drone», διαβεβαιώνει η εθνική φρουρά της Τυνησίας, που κάνει όμως λόγο για πυρκαγιά πάνω σε πλοίο

«Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα, εκδηλώθηκε φωτιά σε σωσίβια πάνω σε πλοίο αγκυροβολημένο 50 μίλια από το λιμάνι Σίντι Μπου Σαΐντ που ήρθε από την Ισπανία.

»Η έρευνα συνεχίζεται και δεν εντοπίστηκε κανένα drone», διαβεβαίωσε το Γαλλικό Πρακτορείο ο Χουσέμ Εντίν Τζεμπάμπλι, εκπρόσωπος της εθνικής φρουράς της Τυνησίας.

Οι οργανωτές του στόλου ανέφεραν νωρίτερα πως υποπτεύονται ότι το πλοίο του υπέστη επίθεση, πιθανόν με χρήση drone, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Global Sumud Flotilla (@globalsumudflotilla)

«Παράνομη πολιορκία»

Ο «Παγκόσμιος Στόλος Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF), διεθνής πρωτοβουλία με διακηρυγμένο στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό της πολιορκημένης Λωρίδας της Γάζας και να παραδοθεί ανθρωπιστική βοήθεια με πολιτικά πλοία, είναι ελλιμενισμένος στο λιμάνι Σίντι Μπου Σαΐντ της Τυνησίας.

Οι διοργανωτές του ταξιδιού υποστηρίζουν ότι στόχος τους είναι να «σπάσουν την παράνομη πολιορκία της Γάζας».

Ωστόσο, η προηγούμενη απόπειρα δεν είχε αίσιο τέλος. Τον περασμένο Ιούνιο, ανάλογη προσπάθεια είχε ανακοπεί από ισραηλινές δυνάμεις.