Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία – Καίει σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Σπαρτουλιά

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή Σπαρτουλιά στην Αρχαία Ολυμπία.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 16 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων.

Μακριά από τον οικισμό

Από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη.

Να σημειωθεί ότι η περιοχή είναι δασική και δύσβατη στις πλαγιές του Ερυμάνθου, κοντά στην κορυφογραμμή πάνω από τη Σπαρτουλιά προς Αγ. Κυριακή.

Για την ώρα δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.

Η πυρκαγιά ξέσπασε ελάχιστα μέτρα από το μέτωπο που υπήρχε στην ίδια περιοχή λίγο καιρό πριν.